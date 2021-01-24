Низкокалорийные диеты — лучший способ похудеть? 6 заблуждений о полезном питании

— Чтобы избавить картофель от крахмала, перед приготовлением его нужно замочить в воде минут на 15–20, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Кроме того, чтобы картофель приносил нам пользу, а не вред, нужно его съедать в первой половине дня, когда наиболее активна поджелудочная железа. И картофель желательно есть без мяса, отдельно от животного белка, допустим, с овощами, квашеной капустой. По сути, картофель не вреден — вредно его неправильное употребление. И конечно, важно, сколько человек ест. Я своим клиентам рекомендую два-три раза в неделю порциями по 150–200 граммов за один прием — это вполне подходящая норма.



Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.



Если следовать советам диетологов и не есть слишком много картофеля, то он может быть даже полезен. К тому же, он более сытный, чем другие источники углеводов, такие как рис и макароны.



— Он также может служить источником белка у вегетарианцев и людей, исключающих животный белок из своего рациона по другим причинам, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Но если есть картошку ежедневно, даже за неделю можно набрать килограмм лишнего веса. Здесь всё индивидуально, и пополнение гарантировано не всем, это зависит от профицита калорий у разных людей. Кроме того, если сочетать картошку с сырыми овощами с высоким процентом клетчатки (капуста, бобовые), быстрый углевод не так быстро пойдет во вред.

