«Бабы обязаны содержать мужиков»: читатели обсудили, сколько должны зарабатывать женщины

— Заработная плата должна начисляться в соответствии с проделанной работой и полученным результатом. Платить деньги мужчине или женщине за их гендерные признаки — это уже другая история. Хотя для кого-то и это является работой, — считает жительница Новосибирска Лилия Ермакова.



— Никогда не понимал таких опросов. Расходы всегда подтянутся к доходам, — удивился читатель из Ростова-на-Дону Андрей Чуев.

Михаил Мещеряков из Тюмени заявил, что мужчинам и женщинам должны платить достойную зарплату одинаково: труд должен оплачиваться в соответствии с размером выполненной работы.