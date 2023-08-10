«Бабы обязаны содержать мужиков»: читатели обсудили, сколько должны зарабатывать женщины

Мы уже разобрались вместе с читателями, сколько должен получать мужчина, чтобы достойно содержать свою семью (и вообще иметь ее). Теперь пришла очередь женщин отчитаться о своих зарплатах. Мы их честно спросили: «Сколько?» — и они накидали тысячи честных ответов. Выбрали из них самые показательные. И честные, конечно же.
«Женщина должна тратить, а мужчина — зарабатывать»
Любопытно, что в этом случае читатели практически не задавались вопросом, кому и что должна женщина (в отличие от мужского варианта). Но всё же мнения о том, что меряться размерами зарплат бессмысленно, звучали и здесь.
— Заработная плата должна начисляться в соответствии с проделанной работой и полученным результатом. Платить деньги мужчине или женщине за их гендерные признаки — это уже другая история. Хотя для кого-то и это является работой, — считает жительница Новосибирска Лилия Ермакова.
— Никогда не понимал таких опросов. Расходы всегда подтянутся к доходам, — удивился читатель из Ростова-на-Дону Андрей Чуев.
Михаил Мещеряков из Тюмени заявил, что мужчинам и женщинам должны платить достойную зарплату одинаково: труд должен оплачиваться в соответствии с размером выполненной работы.
— У нас же платят мизер рабочим в любой организации. Это в СССР было так, что «рабочий» — это звучит гордо. Сейчас капитализм, и работяг ни во что не ставят, какой бы ты ни был специалист, — огорчен Михаил.
Некоторые читатели и вовсе уверены в том, что семью должен обеспечивать именно муж.
— Если муж будет хорошо зарабатывать, женщине незачем работать будет или выберет работу по душе, хоть и с маленькой зарплатой. А так домом и семьей заниматься будет, и не будут дети тогда в компьютерах сутками сидеть или на улице в карты играть... — рассуждает Григорий Кайрон из Ростова-на-Дону.
— Каждый должен быть на своем месте в идеале, стремление зарабатывать больше мужа не поддерживаю, — резюмировала пермячка Ольга Кононенко.
«Чтобы муж мог ни в чём себе не отказывать»
Были и противоположные мнения — часто встречались комментарии, что женщина должна еще и содержать мужа на свою зарплату.
— Главное, чтоб хватало себя и мужа содержать, — не стесняется Иван Шилов из Ярославля.
— Достаточно много, чтобы муж мог ни в чём себе не отказывать! — соглашается читатель из Тюмени с ником Вик Ник.
— Столько, чтобы муж мог не работать, если захочет, — поднял планку его земляк Александр Шолдышев.
А новосибирец с ником Дориан Грей в саркастичной (или серьезной, мы не разобрались) манере рассказал, что еще должны делать женщины для мужчин.
— А еще бабы должны покупать мужикам подарки хотя бы раз в неделю и раз в год айфон за 150 тысяч, и машину «Феррари» или «Ламборгини»! — продолжил Дориан. — Не забывать катать своего мужчинку по заграницам: Мальдивы, Гоа, Бали и так далее. А еще, когда мужчина идет на шопинг со своими приятелями, не звонить и не надоедать ему своим нытьем!
— Гармония в отношениях наступает тогда, когда женщина зарабатывает больше, чем успевает тратить ее мужчина. Это показатель женского успеха и благополучия семьи, — уверен читатель 59.RU с ником Фред Слиппер.
— Женщина должна быть независимой и уметь зарабатывать, — скромно подвела итог Анна Саливончик из Красноярска.
«Столько, чтобы не жить с протянутой рукой»
Конечно же, не обошлось и без прямого подсчета нужной для счастья женщины (или ее семьи) зарплаты.
— Для выживания — 30 тысяч рублей, для жизни — 60–70 тысяч рублей, для хорошей жизни — 120–150 тысяч рублей. Это если женщина одинока. С детьми суммы будут сильно отличаться, — говорит Наталья Ласковец из Ростова-на-Дону.
— Минимум 150–200 тысяч рублей в идеале. Медицина нынче дорогая, к примеру. Например, я спустила больше 50 тысяч рублей на дорогой препарат с доказанной эффективностью, анализы, приемы врачей и манипуляции на той неделе. Про путешествия я вообще молчу. И это у меня ребенка и ипотеки нет (впрочем, дети — лучшая мотивация для увеличения дохода), — разложила всё по полочкам пермячка Ирина Сафонова.
Ольга Суворова из Нижнего Новгорода мечтает о куда большем заработке:
— Хотелось бы сотни три (300 тысяч рублей. — Прим. ред.) зарабатывать, чтобы ни в чём себе не отказывать и отдыхать где хочется. Но ведь всё равно хватать не будет.
— Всё зависит от образа жизни и личных запросов, а еще — от места проживания. Девушки/женщины по-разному за собой ухаживают, имеют разные интересы и увлечения, отсюда и уровень заработка. Кому-то 50 тысяч норм, а для кого-то и 150 мало! — логично рассудил читатель NGS.RU с говорящим ником Медиа Маркетинг.
Порой вместо конкретных сумм читатели сводили рассуждения к абстрактным подсчетам, перечисляя, на что должно хватать денег женщине, чтобы жить достойно.
— Зарабатывать столько, чтобы прокормить, выучить, обеспечить нормальным жильем себя и детей, — раскрыла свою мысль Елена.
— Столько, чтобы содержать себя и своих детей без посторонней помощи, если отец этих детей уйдет или потеряет трудоспособность, — считает пермячка Ольга Лыткина.
— Женщина должна зарабатывать столько, чтобы просить у мужа денег на салон красоты и не более, — пошутила Екатерина Богданова из Архангельска.
Александр Южаков из Тюмени был очень лаконичен и щедр:
— 50 миллионов.
— Если у мужа зарплата позволяет тратить на себя любимую тысяч 15–20 в месяц плюс обеспечивать семью и совершать крупные покупки (одежда, обувь на себя, ребенка и жену), то можно не работать. В общем, доход на семью хотя бы 200–250 тысяч, — посчитала Евгения Комарова из Красноярска.
— Для просто нормальной жизни на данный момент — не менее 150 тысяч рублей в месяц женщине и 200 тысяч рублей мужчине. Почему депутатам и министрам можно получать миллионы в месяц, им не стыдно перед народом жировать на наши налоги, а людям — нет? Какое-то странное недоразумение, дисбаланс, — задумалась Елена Григорова из Ростова-на-Дону.
А читательница 161.RU с ником Ли Ростовская грустно подытожила:
— Столько, чтобы не жить с протянутой рукой.