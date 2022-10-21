«Показывали алфавит»: 2-летняя девочка умеет читать и писать на уровне второклашки — как ее родителям это удалось

Вскоре после того как их дочери Исле исполнилось 2 года, ее родители — Аманда и Джейсон Макнабб — начали замечать странные конфигурации пластиковых разноцветных игрушечных букв вокруг своего дома. Девочка складывала рядом со стулом слово «стул», а возле дивана — надпись «диван». Исла Макнабб входит в число уникальных детей — таких на планете меньше 1%. В свои
Впервые родители заметили, что их дочь особенная, когда она стала составлять из букв слова в
Но как родителям удалось вырастить гения? Отец девочки вспоминает, что, когда Исле исполнилось два года, они подарили ей планшет и стали показывать на нем алфавит. Малышка почти моментально начала составлять из букв слова, тем самым пополняя свой словарный запас. Мама и папа начали вести список слов, сначала их было около 100, потом он быстро вырос до 200, а на отметке 500 слов они перестали считать. В 2,5 года родители с изумлением обнаружили, что Исла сама умеет читать.
На приеме у педиатра Аманда и Джейсон Макнабб сказали врачу, что их дочь читает. Доктор предположила, что она просто запоминает истории, которые ей неоднократно рассказывают. Тогда Джейсон и Аманда подвели Ислу к плакату в кабинете врача об опасности оставлять младенцев одних на смотровом столе. Исла читала каждое слово. Педиатр была в шоке.
В свои годы девочка хорошо считает и позже сама начала делать это в обратном порядке. Она может делать простые математические операции, включая вычитание. Однажды Аманда заняла Ислу, дав ей несколько мелков и пустую коробку. Она заметила, что девочка написала «мама» — конечно, очень приблизительно, учитывая отсутствие у нее двигательных навыков. Так чтение постепенно превратилось в письмо.
Хотя малышка и поразительно умна, она обычный ребенок. Ей нравится австралийский мультфильм о пастушьей собаке и детское шоу на YouTube. Недавно она начала ходить в детский сад и стала одержима дружбой со своей учительницей мисс Эбигейл. Исла любит собирать пазлы и играть на улице.
Шахматистка с мировым рекордом — о судьбе вундеркиндов
Василина Березкина — журналист E1.RU, она уверена: из ранних дарований очень редко вырастают гении. Потому что она сама такой ранний рекордсмен.
— Когда мне было четыре года, обо мне узнали во всём мире. Точнее, в среде интересующихся шахматным спортом. Потому что я — впервые в истории! — получила спортивный разряд в столь юном возрасте. Самый низкий, четвертый, но для ребенка, который пешком под стол ходит, это уже было сенсацией. Гарри Каспаров* в четыре года играл машинками, а я побеждала в турнирах. Обо мне писали зарубежные газеты, со мной фотографировался японский консул, на Первом канале мне и моей семье посвятили отдельный репортаж. А какое будущее мне пророчили! Звание гроссмейстера в пятнадцать, чемпионки мира в восемнадцать, и дальше — победы, турниры и, не будем скромничать, гонорары... — рассказывала она.
К сожалению, вскоре всплыла одна проблема. Василина не любила шахматы. Их обожал ее отец. Когда ему было четырнадцать, он сам научился играть и был искренне шахматами заворожен. Шахматы — древние, сложные, а все возможные варианты партий вы не сыграете вплоть до самого конца Вселенной. И когда у него появились дети, он решил, что это благо — научить их этому искусству.
— Меня научили играть примерно так же, как собаку учат выполнять команды. И, конечно же, мой разум радостно всё это стер. Потому что для маленькой меня тренировки наверняка были одним сплошным кошмаром, — вспоминала девушка.
Прочитайте ее колонку о том, почему не всегда стоит стараться сделать из ребенка гения.
* Внесен в список физлиц-иноагентов.
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