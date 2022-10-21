«Показывали алфавит»: 2-летняя девочка умеет читать и писать на уровне второклашки — как ее родителям это удалось

Впервые родители заметили, что их дочь особенная, когда она стала составлять из букв слова в 2,5 года . Сейчас девочка умеет читать и писать на уровне ученицы начальных классов. Маленький вундеркинд прошла тест на уровень IQ и получила результат 99 баллов. Для примера, в возрасте 6–7 лет дети должны иметь IQ около 109 баллов.

Но как родителям удалось вырастить гения? Отец девочки вспоминает, что, когда Исле исполнилось два года, они подарили ей планшет и стали показывать на нем алфавит. Малышка почти моментально начала составлять из букв слова, тем самым пополняя свой словарный запас. Мама и папа начали вести список слов, сначала их было около 100, потом он быстро вырос до 200, а на отметке 500 слов они перестали считать. В 2,5 года родители с изумлением обнаружили, что Исла сама умеет читать.