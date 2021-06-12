Вовсе не коронавирус: от чего умирают новосибирцы

В 2020 году по разным причинам умерли 42 833 жителя Новосибирской области, а родилось гораздо меньше — 28 859 детей . Таким образом, естественная убыль составила 13 974 человека . Общий показатель смертности по России составил 2 138 586 человек . Такие данные приводит Росстат.

Среди умерших сибиряков больше всего жертв сердечно-сосудистых заболеваний — 21 678 ( 938 536 по России). Это общероссийский тренд, который прослеживается во всех регионах.