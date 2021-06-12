Вовсе не коронавирус: от чего умирают новосибирцы

Самые частые причины смерти в Новосибирске
В 2020 году по разным причинам умерли
Среди умерших сибиряков больше всего жертв сердечно-сосудистых заболеваний —
Вторая по частоте причина смертей сибиряков — новообразования. От них за год скончались 6822 жителей НСО, в России —
На третьем месте располагаются смерти от внешних причин (2802 в НСО,
Болезни органов дыхания занимают четвертую строчку. Эти заболевания стали причиной смерти 1982 жителей Новосибирской области (
Топ-5 причин замыкают болезни органов пищеварения (1650 умерших за 2020 год в НСО и
От инфекционных и паразитарных болезней скончались 1348 сибиряков, от туберкулеза — 327 (в России
Ранее Росстат подсчитал, что каждый пятый ребенок в НСО рождается у незамужних матерей.
Также по подсчетам смертность в Новосибирской области выросла в 2020 году почти на 20% по сравнению с предыдущим периодом.