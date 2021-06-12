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Вовсе не коронавирус: от чего умирают новосибирцы

Росстат назвал самые частые причины смерти в Новосибирске

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В 2020 году в Новосибирской области родились <nobr class="_">28 859 детей</nobr>, но людей умерло <nobr class="_">больше —</nobr> <nobr class="_">42 833</nobr>. Таким образом, естественная убыль составила <nobr class="_">13 974 человека</nobr>

В 2020 году в Новосибирской области родились 28 859 детей, но людей умерло больше — 42 833. Таким образом, естественная убыль составила 13 974 человека

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Самые частые причины смерти в Новосибирске

В 2020 году по разным причинам умерли 42 833 жителя Новосибирской области, а родилось гораздо меньше — 28 859 детей. Таким образом, естественная убыль составила 13 974 человека. Общий показатель смертности по России составил 2 138 586 человек. Такие данные приводит Росстат.

Среди умерших сибиряков больше всего жертв сердечно-сосудистых заболеваний — 21 678 (938 536 по России). Это общероссийский тренд, который прослеживается во всех регионах.

Вторая по частоте причина смертей сибиряков — новообразования. От них за год скончались 6822 жителей НСО, в России — 295 910.

На третьем месте располагаются смерти от внешних причин (2802 в НСО, 139 583 по России). Сюда входят несчастные случаи на транспорте (337), ДТП (243), несчастные случае при участии алкоголя (463), случайные утопления (136), самоубийства (431), убийства (182), а также «повреждения с неопределенными намерениями», когда смерть трудно классифицировать (782).

Болезни органов дыхания занимают четвертую строчку. Эти заболевания стали причиной смерти 1982 жителей Новосибирской области (96 539 жертв в целом по России).

Топ-5 причин замыкают болезни органов пищеварения (1650 умерших за 2020 год в НСО и 107 399 в России).

От инфекционных и паразитарных болезней скончались 1348 сибиряков, от туберкулеза — 327 (в России 30 173 и 6841 соответственно).

Ранее Росстат подсчитал, что каждый пятый ребенок в НСО рождается у незамужних матерей.

Также по подсчетам смертность в Новосибирской области выросла в 2020 году почти на 20% по сравнению с предыдущим периодом.

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Росстатнаселениесмертность
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