Росстат назвал самую частую причину смерти в 2020 году. И это не коронавирус

Росстат опубликовал данные о смертях в России в
Коронавирус стал причиной смерти 144 691 человека — это 6,8% от общего количества умерших.
Основными причинами смертей по-прежнему остаются болезни системы кровообращения (
Интересно, что, по данным оперштаба, в 2020 году коронавирус стал причиной смерти у
— В России создана и функционирует «полицевая» система учета всех случаев смерти, такая система в ежедневном режиме позволяет видеть показатели естественного движения населения, — цитирует Голикову ТАСС. — Еще одной особенностью, но уже системы здравоохранения России, является почти стопроцентное патологоанатомическое вскрытие с целью установления или окончательного подтверждения причины смерти, предельный период такого подтверждения не превышает
Ранее мы объясняли, как в России считают смерти от коронавируса. Согласно рекомендациям Минздрава при выборе причин смерти в случаях, связанных с
— Человек, скажем, погибает не от самой вирусной инфекции, а от присоединения бактериальной инфекции, с которой человек не может уже справиться, потому что все силы отдал на борьбу с коронавирусом, — объясняет доцент кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии УГМУ Юлия Хаманова.
Пациентов, умерших от чего-то другого, но болевших COVID-19, тоже вносят в статистику, но в таком случае