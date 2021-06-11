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Росстат назвал самую частую причину смерти в 2020 году. И это не коронавирус

На ковид приходится 6,8% всех смертей

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В прошлом году в России умерли <nobr class="_">2 138 586 человек</nobr> — это больше, чем в <nobr class="_">2019-м</nobr>

В прошлом году в России умерли 2 138 586 человек — это больше, чем в 2019-м

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Росстат опубликовал данные о смертях в России в 2020 году. Из отчета следует, что естественная убыль населения превысила показатели 2019 года, составив 702 тысячи человек. В прошлом году в стране родились 1,43 миллиона человек, а умерли 2,14 миллиона. В позапрошлом 1,48 миллиона родились и 1,8 миллиона ушли из жизни.

Коронавирус стал причиной смерти 144 691 человека — это 6,8% от общего количества умерших.

Основными причинами смертей по-прежнему остаются болезни системы кровообращения (938,5 тысячи человек, или 43,9% от общего числа умерших за год). 13,8% смертей (295,9 тысячи) произошли от новообразований.

Интересно, что, по данным оперштаба, в 2020 году коронавирус стал причиной смерти у 57 555 человек. Вице-премьер РФ и глава оперштаба Татьяна Голикова объяснила расхождение затяжной работой патологоанатомов.

— В России создана и функционирует «полицевая» система учета всех случаев смерти, такая система в ежедневном режиме позволяет видеть показатели естественного движения населения, — цитирует Голикову ТАСС. — Еще одной особенностью, но уже системы здравоохранения России, является почти стопроцентное патологоанатомическое вскрытие с целью установления или окончательного подтверждения причины смерти, предельный период такого подтверждения не превышает 40 дней.

Ранее мы объясняли, как в России считают смерти от коронавируса. Согласно рекомендациям Минздрава при выборе причин смерти в случаях, связанных с COVID-19, нужно использовать те же правила, что и при гриппе. Чаще основной причиной смерти будет считаться именно COVID-19, при этом в документах должна быть указана логика развития болезни. То есть в заключении патологоанатома будут записаны и COVID-19, и осложнения, которые привели к смерти пациента. Однако даже после смерти вирус удается выделить не всегда — это зависит от используемой тест-системы, навыков медперсонала и сроков заболевания. Дело в том, что сам вирус мог уже покинуть организм, а осложнения остались.

— Человек, скажем, погибает не от самой вирусной инфекции, а от присоединения бактериальной инфекции, с которой человек не может уже справиться, потому что все силы отдал на борьбу с коронавирусом, — объясняет доцент кафедры инфекционных болезней и клинической иммунологии УГМУ Юлия Хаманова.

Пациентов, умерших от чего-то другого, но болевших COVID-19, тоже вносят в статистику, но в таком случае COVID-19 относят к «прочим важным состояниям», которые либо сказались на состоянии больного, либо нет.

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Росстатсмертьстатистикакоронавирус
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