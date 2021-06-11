Росстат назвал самую частую причину смерти в 2020 году. И это не коронавирус

Интересно, что, по данным оперштаба, в 2020 году коронавирус стал причиной смерти у 57 555 человек . Вице-премьер РФ и глава оперштаба Татьяна Голикова объяснила расхождение затяжной работой патологоанатомов.



— В России создана и функционирует «полицевая» система учета всех случаев смерти, такая система в ежедневном режиме позволяет видеть показатели естественного движения населения, — цитирует Голикову ТАСС. — Еще одной особенностью, но уже системы здравоохранения России, является почти стопроцентное патологоанатомическое вскрытие с целью установления или окончательного подтверждения причины смерти, предельный период такого подтверждения не превышает 40 дней .

