Смертность в Новосибирской области выросла в 2020 году почти на 20%

По данным управления по делам загс Новосибирской области, за год смертность в регионе выросла почти на 20%.

Так, за весь 2020 год в области скончались 42 692 человека, а за предыдущий 2019-й — 35 774 человека. Прирост составил 19 с лишним процентов. При этом родились за год всего 29 103 человека — это меньше показателя 2019 года на 4%.