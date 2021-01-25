Смертность в Новосибирской области выросла в 2020 году почти на 20%

Почти на 20% выросла смертность в Новосибирской области в 2020 году
По данным управления по делам загс Новосибирской области, за год смертность в регионе выросла почти на 20%.
Так, за весь 2020 год в области скончались
Показатель прошлого года стал максимальным за последние 16 лет: по данным российской федеральной службы государственной статистики, последний раз такая сопоставимо высокая смертность была зафиксирована в 2005 году — тогда умер
Антирекорд в прошлом году был установлен в ноябре — 5150 смертей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель вырос почти в два раза. Наименьшая смертность зафиксирована в феврале — 2726 человек, что меньше аналогичного периода 2019 года на 11%.
Рост количества умерших продолжается в Новосибирской области уже несколько месяцев. Ранее мы рассказывали, что в регионе резко выросло число умерших за декабрь.