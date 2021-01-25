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Смертность в Новосибирской области выросла в 2020 году почти на 20%

За прошлый год в регионе умерло почти на семь тысяч больше человек, чем в 2019 году

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За прошлый год умерло почти на одну пятую больше новосибирцев, чем в 2019-м

За прошлый год умерло почти на одну пятую больше новосибирцев, чем в 2019-м

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Почти на 20% выросла смертность в Новосибирской области в 2020 году

По данным управления по делам загс Новосибирской области, за год смертность в регионе выросла почти на 20%.

Так, за весь 2020 год в области скончались 42 692 человека, а за предыдущий 2019-й — 35 774 человека. Прирост составил 19 с лишним процентов. При этом родились за год всего 29 103 человека — это меньше показателя 2019 года на 4%.

Показатель прошлого года стал максимальным за последние 16 лет: по данным российской федеральной службы государственной статистики, последний раз такая сопоставимо высокая смертность была зафиксирована в 2005 году — тогда умер 40 241 новосибирец.

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Антирекорд в прошлом году был установлен в ноябре — 5150 смертей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель вырос почти в два раза. Наименьшая смертность зафиксирована в феврале — 2726 человек, что меньше аналогичного периода 2019 года на 11%.

Рост количества умерших продолжается в Новосибирской области уже несколько месяцев. Ранее мы рассказывали, что в регионе резко выросло число умерших за декабрь.

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загссмертностьстатистика
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