Каждый пятый ребенок в Новосибирской области рождается вне брака

В 2020 году в Новосибирской области у матерей, не состоящих в браке, родились
Четыре ребенка родились в прошлом году у незамужних матерей младше 14 лет, 569 детей — у 15–19-летних матерей, 1271 ребенок появился на свет у сибирячек в возрасте от 20 до 24 лет, 1248 детей — у 25–29-летних, не состоящих в браке жительниц НСО. Больше всего детей вне брака (1575) родились у сибирячек в возрасте от 30 до 34 лет. Еще 1171 ребенок родился у свободных женщин 35–39 лет, 323 ребенка — у сибирячек 40–44 лет, незамужние дамы в возрастном диапазоне 45–49 лет родили в 2020 году 17 детей.
Всего в 2020 году в Новосибирской области родились 28 859 детей — это на 1164 меньше, чем годом ранее (
А вот смертность всё еще опережает рождаемость. В 2020 году по разным причинам умерли
Последнее время правительство РФ ввело ряд новых выплат для семей с детьми. Но не всё так просто. Почитайте, как матери-одиночки пытаются добиться выплат от государства.