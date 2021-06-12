Каждый пятый ребенок в Новосибирской области рождается вне брака

В 2020 году в Новосибирской области у матерей, не состоящих в браке, родились 6190 детей — это 21,4% ко всем рожденным детям за год. К слову, за год этот показатель немного снизился. Как сообщает Росстат, в 2019-м у незамужних жительниц региона родилось 6363 ребенка (21,2% от всех рожденных за год).



Четыре ребенка родились в прошлом году у незамужних матерей младше 14 лет, 569 детей — у 15–19-летних матерей, 1271 ребенок появился на свет у сибирячек в возрасте от 20 до 24 лет, 1248 детей — у 25–29-летних, не состоящих в браке жительниц НСО. Больше всего детей вне брака (1575) родились у сибирячек в возрасте от 30 до 34 лет. Еще 1171 ребенок родился у свободных женщин 35–39 лет, 323 ребенка — у сибирячек 40–44 лет, незамужние дамы в возрастном диапазоне 45–49 лет родили в 2020 году 17 детей.