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Каждый пятый ребенок в Новосибирской области рождается вне брака

Детей вне брака чаще всего рожают сибирячки старше 30 лет

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Росстат подвел итоги за минувший год

Росстат подвел итоги за минувший год

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В 2020 году в Новосибирской области у матерей, не состоящих в браке, родились 6190 детей — это 21,4% ко всем рожденным детям за год. К слову, за год этот показатель немного снизился. Как сообщает Росстат, в 2019-м у незамужних жительниц региона родилось 6363 ребенка (21,2% от всех рожденных за год).

Четыре ребенка родились в прошлом году у незамужних матерей младше 14 лет, 569 детей — у 15–19-летних матерей, 1271 ребенок появился на свет у сибирячек в возрасте от 20 до 24 лет, 1248 детей — у 25–29-летних, не состоящих в браке жительниц НСО. Больше всего детей вне брака (1575) родились у сибирячек в возрасте от 30 до 34 лет. Еще 1171 ребенок родился у свободных женщин 35–39 лет, 323 ребенка — у сибирячек 40–44 лет, незамужние дамы в возрастном диапазоне 45–49 лет родили в 2020 году 17 детей.

Всего в 2020 году в Новосибирской области родились 28 859 детей — это на 1164 меньше, чем годом ранее (30 023 мальчиков и девочек).

А вот смертность всё еще опережает рождаемость. В 2020 году по разным причинам умерли 42 833 сибиряка, это на 7228 больше, чем в 2019-м (35 605). Естественными причинами смертей в регионе, как и в целом по России, остаются сердечно-сосудистые заболевания.

Последнее время правительство РФ ввело ряд новых выплат для семей с детьми. Но не всё так просто. Почитайте, как матери-одиночки пытаются добиться выплат от государства.

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Росстатрождаемостьстатистикавнебрачные дети
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