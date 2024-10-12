Вы интроверт или экстраверт? Узнайте, ответив на эти 13 вопросов

Еще сто лет назад психоаналитик Карл Юнг поделил всех людей на два лагеря: экстравертов и интровертов. Одни предпочитали оставаться наедине с самими собой и черпали жизненную энергию из спокойствия, другие обожали быть в центре внимания и не представляли себя без общения. А к какому из этих лагерей относитесь вы?
Вас можно назвать спокойным и сдержанным человеком?
Конечно, я само спокойствие
Это точно не про меня
Какие книги вам нравится читать?
С раскрытием переживаний другого человека
С занимательным сюжетом
Вы один дома. Чем займетесь?
Поболтаю с кем-нибудь в соцсетях
Посмотрю кино или почитаю
Позову кого-нибудь в гости или позвоню друзьям
Посплю
Вы оказались на вечеринке, где нет ни одного знакомого лица. Что будете делать?
Познакомлюсь с кем-нибудь
Не могу даже предположить, как меня сюда занесло
Выпью пару пива и поеду домой
Так я же ее организатор!
Чем займетесь после работы?
Лягу спать
Пойду в бар
Домашними делами
А я могу позволить себе не работать
Насколько верно для вас выражение «Я стараюсь распланировать каждый свой день»?
Совсем не про меня
Абсолютно верно
Что вы больше всего цените в людях?
Умение следить за своими словами и сдерживать обещания
Решительность, умение добиваться целей, амбициозность
Легкость, открытось, чувство юмора
Сдрежанность, эрудированность, ответственность
У вас на работе много дел, а болтливая коллега то и дело отвлекает вас своими разговорами. Как вы поступите?
Поддержу беседу — просто так ведь не отцепится, я ее знаю
С удовольствием поболтаю, пусть потом придется ускориться с работой
Продолжу заниматься работу, делая вид, что слушаю
Я и есть та самая болтливая коллега!
У одного из ваших коллег рыбная неделя, и он каждый день разогревает в столовой рыбу в микроволновке. Вы знаете, кто этот человек. Как вы расскажете ему, что запах от его рыбы нравится не всем?
Подойду и скажу прямо: «Олег, ну хорош»
Я знаю, что он на меня подписан, поэтому напишу на своей странице в соцсети: «Расскажите, как намекнуть коллеге, чтобы он перестал разогревать рыбу в микроволновке?»
Повешу табличку в столовой: «Хватит разогревать рыбу»
Напишу в общем чате всё, что я о нем думаю
Что вас больше всего раздражает в людях?
Когда они перебивают
Когда они бесконечно нудят
Когда они излишне стесняюся
Когда они требуют от меня произнести тост
Вас пригласили на день рождения, но вы немного опоздали, а когда пришли, все активно что-то обсуждали, но вы не можете уловить суть. Что будете делать?
Положу салат, налью компот, буду есть и пить
Потребую, чтобы мне кто-нибудь рассказал, что тут вообще происходит
Постараюсь оперативно вникнуть в суть разговора и вклинюсь в него
В такие моменты я обычно сбивчиво произношу какие-то фразы
У вас с другом назначена встреча, но он сильно задерживается. Ваши действия?
Буду присылать ему голосовухи каждую минуту
Ничего страшного, подожду еще немного, всякое бывает
Да в общем-то может вообще не приходить
Устрою ему взбучку, как только придет
Вас не пригласили на день рождения, но большинство ваших друзей там были. Что будете делать?
Ничего. Меня уже давно никуда не приглашают
У меня бы всё равно не получилось присоединиться к празднику
Демонстративно удалюсь из чата, где все наши
Прекращу общение со всеми, кто был на этом празднике и найду себе новых друзей