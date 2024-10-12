Вы интроверт или экстраверт? Узнайте, ответив на эти 13 вопросов

Если вы всю вечеринку залипаете в смартфоне, то тут, конечно, и без тестов всё понятно

Еще сто лет назад психоаналитик Карл Юнг поделил всех людей на два лагеря: экстравертов и интровертов. Одни предпочитали оставаться наедине с самими собой и черпали жизненную энергию из спокойствия, другие обожали быть в центре внимания и не представляли себя без общения. А к какому из этих лагерей относитесь вы?