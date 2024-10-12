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Вы интроверт или экстраверт? Узнайте, ответив на эти 13 вопросов

Психологический тест

141
1 комментарий

Если вы всю вечеринку залипаете в смартфоне, то тут, конечно, и без тестов всё понятно

Еще сто лет назад психоаналитик Карл Юнг поделил всех людей на два лагеря: экстравертов и интровертов. Одни предпочитали оставаться наедине с самими собой и черпали жизненную энергию из спокойствия, другие обожали быть в центре внимания и не представляли себя без общения. А к какому из этих лагерей относитесь вы?

ТЕСТПройден 11 раз
1 / 13

Вас можно назвать спокойным и сдержанным человеком?

  • Конечно, я само спокойствие

  • Это точно не про меня

2 / 13

Какие книги вам нравится читать?

  • С раскрытием переживаний другого человека

  • С занимательным сюжетом

3 / 13

Вы один дома. Чем займетесь?

  • Поболтаю с кем-нибудь в соцсетях

  • Посмотрю кино или почитаю

  • Позову кого-нибудь в гости или позвоню друзьям

  • Посплю

4 / 13

Вы оказались на вечеринке, где нет ни одного знакомого лица. Что будете делать?

  • Познакомлюсь с кем-нибудь

  • Не могу даже предположить, как меня сюда занесло

  • Выпью пару пива и поеду домой

  • Так я же ее организатор!

5 / 13

Чем займетесь после работы?

  • Лягу спать

  • Пойду в бар

  • Домашними делами

  • А я могу позволить себе не работать

6 / 13

Насколько верно для вас выражение «Я стараюсь распланировать каждый свой день»?

  • Совсем не про меня

  • Абсолютно верно

7 / 13

Что вы больше всего цените в людях?

  • Умение следить за своими словами и сдерживать обещания

  • Решительность, умение добиваться целей, амбициозность

  • Легкость, открытось, чувство юмора

  • Сдрежанность, эрудированность, ответственность

8 / 13

У вас на работе много дел, а болтливая коллега то и дело отвлекает вас своими разговорами. Как вы поступите?

  • Поддержу беседу — просто так ведь не отцепится, я ее знаю

  • С удовольствием поболтаю, пусть потом придется ускориться с работой

  • Продолжу заниматься работу, делая вид, что слушаю

  • Я и есть та самая болтливая коллега!

9 / 13

У одного из ваших коллег рыбная неделя, и он каждый день разогревает в столовой рыбу в микроволновке. Вы знаете, кто этот человек. Как вы расскажете ему, что запах от его рыбы нравится не всем?

  • Подойду и скажу прямо: «Олег, ну хорош»

  • Я знаю, что он на меня подписан, поэтому напишу на своей странице в соцсети: «Расскажите, как намекнуть коллеге, чтобы он перестал разогревать рыбу в микроволновке?»

  • Повешу табличку в столовой: «Хватит разогревать рыбу»

  • Напишу в общем чате всё, что я о нем думаю

10 / 13

Что вас больше всего раздражает в людях?

  • Когда они перебивают

  • Когда они бесконечно нудят

  • Когда они излишне стесняюся

  • Когда они требуют от меня произнести тост

11 / 13

Вас пригласили на день рождения, но вы немного опоздали, а когда пришли, все активно что-то обсуждали, но вы не можете уловить суть. Что будете делать?

  • Положу салат, налью компот, буду есть и пить

  • Потребую, чтобы мне кто-нибудь рассказал, что тут вообще происходит

  • Постараюсь оперативно вникнуть в суть разговора и вклинюсь в него

  • В такие моменты я обычно сбивчиво произношу какие-то фразы

12 / 13

У вас с другом назначена встреча, но он сильно задерживается. Ваши действия?

  • Буду присылать ему голосовухи каждую минуту

  • Ничего страшного, подожду еще немного, всякое бывает

  • Да в общем-то может вообще не приходить

  • Устрою ему взбучку, как только придет

13 / 13

Вас не пригласили на день рождения, но большинство ваших друзей там были. Что будете делать?

  • Ничего. Меня уже давно никуда не приглашают

  • У меня бы всё равно не получилось присоединиться к празднику

  • Демонстративно удалюсь из чата, где все наши

  • Прекращу общение со всеми, кто был на этом празднике и найду себе новых друзей

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Я штурмовик. Россия мощь. Ахмат сила.
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