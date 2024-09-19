Прогулки на яхте и зажигательные танцы: Павел Прилучный поделился кадрами семейного отдыха — видео

Дети актера пока учатся дистанционно Источник: Bugevuge, Zepyur_brutyan / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Новосибирский актер Павел Прилучный поделился кадрами семейного отдыха. Сейчас сибиряк вместе с женой и детьми отдыхают в Геленджике. Видео звезда сериала «Мажор» (18+) опубликовал в личных соцсетях.

Судя по кадрам, на этот раз Прилучный с детьми и супругой отправились в морской тур на яхте. На видео актер похвастался не только спортивной фигурой, но и чувством ритма — он исполнил грузинский танец. Недавно все большое семейство отправилось поиграть в гольф.

Источник: Bugevuge, Zepyur_brutyan / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Большая семья приехала в Краснодарский край в конце августа. В личных соцсетях Прилучный сообщил, что его дети начнут учебный год в дистанционном формате. Как отметил актер, это временная мера. Ранее жена Прилучного Зепюр Брутян рассказала, что на дорогу в Геленджик они потратили более 12 часов.

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