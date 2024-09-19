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Развлечения Звезды в шоке Прогулки на яхте и зажигательные танцы: Павел Прилучный поделился кадрами семейного отдыха — видео

Прогулки на яхте и зажигательные танцы: Павел Прилучный поделился кадрами семейного отдыха — видео

Сибиряк вместе с супругой и детьми зажигают в Геленджике

934
15 комментариев

Дети актера пока учатся дистанционно

Новосибирский актер Павел Прилучный поделился кадрами семейного отдыха. Сейчас сибиряк вместе с женой и детьми отдыхают в Геленджике. Видео звезда сериала «Мажор» (18+) опубликовал в личных соцсетях.

Судя по кадрам, на этот раз Прилучный с детьми и супругой отправились в морской тур на яхте. На видео актер похвастался не только спортивной фигурой, но и чувством ритма — он исполнил грузинский танец. Недавно все большое семейство отправилось поиграть в гольф.

Большая семья приехала в Краснодарский край в конце августа. В личных соцсетях Прилучный сообщил, что его дети начнут учебный год в дистанционном формате. Как отметил актер, это временная мера. Ранее жена Прилучного Зепюр Брутян рассказала, что на дорогу в Геленджик они потратили более 12 часов.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

В конце июля актер с семьей был на Мальдивах. На отдых актер взял детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. Он показал, как выглядит их шикарная вилла, и поделился семейными фотографиями.

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Павел Прилучный Семейный отдых Геленджик Сибиряк
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Комментарии
15
Татьяна 53
24 минуты
Не боятся гнева Господня
vvb
14 минут
а чего как в туалет ходит, не поделился?
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