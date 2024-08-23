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Развлечения Новосибирская супердетка К супердетке, разгромившей машину бывшего, массово подкатывают мужчины — они просят разбить и их авто

К супердетке, разгромившей машину бывшего, массово подкатывают мужчины — они просят разбить и их авто

Женщина делится сообщениями новых фанатов в социальных сетях

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12 комментариев

До этого сибирячка шутила, что мужчины будут обходить ее стороной, оказалось, что все наоборот

Новосибирской супердетке массово пишут мужчины, после того, как она разгромила машину бывшего мужа. Новые поклонники хвалят Викторию и просят разрушить и их автомобили.

В социальных сетях Виктория поделилась, что сейчас ей пишет большое количество мужчин, одни приглашают на свидания, другие делают комплименты, некоторые и вовсе просят разрушить свою же машину. Изначально женщина шутила, что теперь ее мужчины будут обходить стороной, но оказалось все наоборот.

— Пишут многие, не ожидала такого большого внимания, — рассказала НГС Виктория.

Женщина шутит над поклонниками, спрашивая есть ли у них машина, и говорит, что не советует покупать Nissan Qashqai из-за слабого капота. Именно на этой модели машины прыгала Виктория и помяла ее при своем весе в 53 кг.

— После этой истории с машиной я стал вашим большим фанатом, когда я куплю машину, надеюсь, вы не откажите также раздолбать ее. Я вам даже заплачу за это, — пишет один из поклонников.

— Не хотели бы вы завтра сходить кофе попить? Я даже рискну за вами заехать, — пишет другой.

— Вик, у меня на стройке есть пара экскаваторов, которые доживают свой век. Может подсобишь, — шутит мужчина.

Сибирячка разбила машину бывшего несколько дней назад у дома № 99/3 на улице Выборной. Женщина в фитнес-костюме сначала бросила гантель в лобовое стекло, затем запрыгнула на капот, после — на крышу и буквально разгромила автомобиль. Видео погрома опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Позже Виктория объяснила, что разрушила машину из-за бытовой ссоры.

Как удалось узнать НГС, Виктории 30 лет, год назад она переехала из Владивостока в Новосибирск. В отношениях с Сергеем (котором разгромила машину) они были 14 лет, пара начала встречать, когда женщине было 15 лет. После расставания с Викторией осталась жить их общая 13-летняя дочь. Сибирячка активно ведет социальные сети и состоит в сборной Новосибирской области по ледолазанию.

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Комментарии
12
Хозяин Круэллы
23 августа 2024, 11:02
это просто голимое фу и фи
282445367
23 августа 2024, 10:58
может сделать уже остановку, а?
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