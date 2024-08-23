К супердетке, разгромившей машину бывшего, массово подкатывают мужчины — они просят разбить и их авто

До этого сибирячка шутила, что мужчины будут обходить ее стороной, оказалось, что все наоборот Источник: социальные сети Виктории











Новосибирской супердетке массово пишут мужчины, после того, как она разгромила машину бывшего мужа. Новые поклонники хвалят Викторию и просят разрушить и их автомобили.

В социальных сетях Виктория поделилась, что сейчас ей пишет большое количество мужчин, одни приглашают на свидания, другие делают комплименты, некоторые и вовсе просят разрушить свою же машину. Изначально женщина шутила, что теперь ее мужчины будут обходить стороной, но оказалось все наоборот.

— Пишут многие, не ожидала такого большого внимания, — рассказала НГС Виктория.

Женщина шутит над поклонниками, спрашивая есть ли у них машина, и говорит, что не советует покупать Nissan Qashqai из-за слабого капота. Именно на этой модели машины прыгала Виктория и помяла ее при своем весе в 53 кг.

— После этой истории с машиной я стал вашим большим фанатом, когда я куплю машину, надеюсь, вы не откажите также раздолбать ее. Я вам даже заплачу за это, — пишет один из поклонников.

— Не хотели бы вы завтра сходить кофе попить? Я даже рискну за вами заехать, — пишет другой.

— Вик, у меня на стройке есть пара экскаваторов, которые доживают свой век. Может подсобишь, — шутит мужчина.

Сибирячка разбила машину бывшего несколько дней назад у дома № 99/3 на улице Выборной. Женщина в фитнес-костюме сначала бросила гантель в лобовое стекло, затем запрыгнула на капот, после — на крышу и буквально разгромила автомобиль. Видео погрома опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Позже Виктория объяснила, что разрушила машину из-за бытовой ссоры.

Как удалось узнать НГС, Виктории 30 лет, год назад она переехала из Владивостока в Новосибирск. В отношениях с Сергеем (котором разгромила машину) они были 14 лет, пара начала встречать, когда женщине было 15 лет. После расставания с Викторией осталась жить их общая 13-летняя дочь. Сибирячка активно ведет социальные сети и состоит в сборной Новосибирской области по ледолазанию.