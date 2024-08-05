«Живем так, будто у нас золотая карта»: что за девушки тусят в модном летнике в центре Новосибирска — и кто за них платит

Смотрим, что происходит в модном месте города в пятницу вечером Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В декабре 2023 года в здании бывшего гуманитарного института Новосибирска открыло свои двери заведение с коротким названием — «Инст». Многим думалось, что нейминг — производное от той самой запрещенной социальной сети. Смысл в ассоциации есть — «фэнси местечко» действительно располагает к созданию качественного контента, но все-таки создатели гастропространства думали иначе. «Инст» — сокращение от слова институт, что логично. Новое место моментально привлекло новосибирскую публику — в будние дни заведение работает как ресторан, а в выходные меняет формат на барно-клубный. Корреспонденты НГС решили посмотреть на гостей заведения и попросили их объяснить, почему им нравится посещать место, которое прозвали «московскими Патриками в Новосибирске». Параллельно мы изучили парк крутых автомобилей, припаркованных у модного заведения, и выяснила, кому они принадлежат.



Институт культуры

Небольшой дворик у здания на Советской 23 делят два летника — уже упомянутый нами «Инст» и бар Bootleggers Pub. Гости первого вольготно располагаются на мягких диванах и креслах, в то время как вторые сидят за бочками на твердых стульях, попивая сидр или пиво. Происходит забавное сверление друг друга взглядами — пару раз мы стали свидетелями.

Сидячие места на летнике оборудовали прямо на ступеньках Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Еще до начала работы в аккаунте заведения публиковались видео с рассуждениями о том, что есть смысл жизни, что значит культура для человека, как найти свое место в жизни и стать частью целого... Основатель заведения Александр Шмидт драматично выступал в роли рассказчика — таким образом он объяснял концепцию заведения. Идея в том, что новое пространство сформирует определенное общество, объединенное общим интересом.

В городе появился очередной дворик для тусовок, правда публика здесь отличается Источник: Алина Скитович / NGS.RU











С момента открытия по городу полетела реклама. Кто-то из блогеров смело заявил, что «Инст» — это «Московские Патрики в Новосибирске» (район в столице с лучшими заведениями и дорогими бутиками, где собирается VIP-публика) — и понеслась. Неясно, какое отношение ресторан, где подают пюрешку с котлеткой, имеет к «Патриаршим прудам», но новосибирским представителям культурно-богемного общества порой ну очень хочется приблизиться к столичным трендам.



Интерьер в заведении получился действительно интересным и красивым — есть за что зацепиться взгляду, проработаны детали, видна забота о госте. Пространство разделено на несколько зон, особый шик добавляют панорамные окна. Необычный летник с подушками прямо на ступенях также привлекает посетителей. На летник мы и направились — вечером пятницы и субботы гулять по Советской в вечернее время становится все труднее.

Каждая гостья заведения обязательно делает фотографию в зеркале — иначе зачем оно все? Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Средний чек в заведении составляет около 5000 — 6000 рублей: горячее, салат или суп, десерт плюс напитки. Отдельная стоимость на кальян, в выходные дни вход в заведение начинается от 1000 рублей — это не депозит, а билет на вечеринку.



Судя по отзывам в 2ГИС — кухня в ресторане хорошая. Отрицательные отзывы тоже нашлись: претензии преимущественно к долгому ожиданию и обслуживанию, высокомерному поведению сотрудников, недовольны посетители очередями в туалет. Гости жалуются на то, что официанты их подгоняют, учтиво интересуясь: «Хватит ли вам часа?»

Ну очень элитная публика

Публика в «Инсте» интересная, красиво одетая и местами забавная. Тут вам и мужички с пузиком, но при деньгах, выгуливающие своих дам, потративших уйму средств на косметолога. Представители южных горных регионов России безостановочно курят кальян. Пухлогубые хищницы в блестящих до боли в глазах мини вышли на охоту — стоят у входа, оценивая сидящих взглядом.

Мы решаем подойти к миловидным девушкам, которые о чем-то увлеченно болтают, и просим рассказать, чем их привлекает место. Анастасия и Валерия любят заведение за высокий уровень, красоту интерьера и хорошую музыку, также их привлекает формат: девушки любят танцевать, а «Инст», как известно, в ночное время работает как клуб.

Анастасия работает в сфере рекламы, а Валерия — блогер, снимает видео для TikTok Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Здесь приятная атмосфера, не как в подвале. Мы сидим с комфортом на свежем воздухе, а не как селедки в банке — такое часто бывает во дворике в «Типографии», невозможно, — делятся девушки.

Подруги считают, что люди сегодня стремятся к эстетике и красоте — от того это место стало популярным. Но до «Патриков», конечно, далеко.



— Там такие машины, мама мия, а у нас обычные «мазды» стоят, — смеются девушки.



Депозит на маленький стол внутри заведения стоит 10 000 рублей. Анастасия и Валерия не считают, что это дорого — придут те люди, которые имеют возможность потратить такую сумму за вечер, остальные же могут выбрать любое другое заведение на улице Ленина, где подешевле.

— Сколько мы тратим? А мы не считаем. Знаете, я близнец, а она водолей — мы живем так, будто у нас золотая карта, то есть в минус, — смеется Анастасия. — Если я хочу вкусно покушать и выпить шампанского, я не буду выбирать подешевле, закажу то, что мне нравится. Если я не могу себе сейчас позволить лишние траты, то просто никуда не пойду.

Средний чек на человека в заведении 5–6 тысяч рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











За соседним столиком скромно сидят девчонки с бутылкой игристого, которую они будут тянуть весь вечер с надеждой на приятное знакомство (а может и оплату чека). Еще за одним ухоженные женщины обсуждает последние новости — мужья и дети дома, наконец-то можно отдохнуть.

Молодые люди с кальяном также, как и тигрицы в мини, высматривают объект для знакомства: «тропиканы женщины», судя по всему, их пугают, а вот симпатичные девушки — на вид студентки — явно приглянулись компании парней, то и дело бросали взгляды.

Диана, Варя и Вика — те самые студентки, на которых поглядывали парни. Вечером пятницы подруги решили собраться, чтобы поболтать за коктейлем. Девушки оценили интерьер и музыку, а еще рассказали, что им интересна история заведения: напомним, что раньше в этом месте располагался гуманитарный институт.

Два, три коктейля — и домой, настроение у подруг не тусовочное Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Мы были в день открытия — тогда обстановка была гораздо спокойнее. Но давайте не будем забывать, сейчас лето — время тусовок, от того здесь так многолюдно. Люди красивые, девушки наряжаются, образы не хуже, чем на Патриках в Москве, приятно посмотреть. Контингент обеспеченный, элитный, сюда приходят за знакомствами, за связями, — считают подруги.



Тем временем мы движемся дальше вдоль улицы и решаем пообщаться с компанией за столиком: двое мужчин и их спутницы.

Павел работает в сфере IT, а Кирилл с улыбкой сообщил нам, что безработный, их подруги от фото отказались Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Здесь очень красивые девушки, — уверенно заявляет Кирилл. — Центр, новое место, вкусная еда.



— Кормят и правда хорошо, — вставляет Павел. — Сегодня я поел всего на тысячу, а так, конечно, можно разгуляться.

На улице публику развлекает диджей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Знаете почему сюда все идут? Тут коктейли до краев наливают, — сообщает нам уже нетрезвого вида женщина с пугающим блеском в глазах и просит зажигалку.



Мы же углубляемся внутрь дворика.

— Могу задать вам пару вопросов для репортажа на сайте НГС?

— На таком сайте я еще не была, — весьма неоднозначно отвечает девушка, но как только узнает, что это главный новостной портал города, сразу отказывается. Идем дальше.

Яна — владелица магазина одежды, она скромно сидела в отдалении в компании подруг.

Подругам нравится визуальная составляющая заведения Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Мы редко куда-то выбираемся, здесь нас привлек формат летней террасы. В заведении вкусная кухня, мы пришли поужинать и поболтать, — ответила девушка.



Кристина и Катя впервые пришли в заведение в вечернее время — первые впечатления приятные.

Кристина и Катя фитнес-тренеры Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Здесь большой летник, приятный контингент, красивые люди. Присутствует некоторая нотка пафоса, но как нам кажется, так и задумывалось. В городе нужны такие заведения, с обособленной публикой, — говорят девушки.



В Новосибирске кроме «Инста» они посещают бар «Крыша», средний чек за вечер у подруг обычно составляет 5 тысяч рублей.

Элитный автопарк

Парковка у «Инста» в пятницу вечером — это скопление дорогих автомобилей. Корреспонденты НГС изучили машины и выяснили, кто еще посещает новое модное тусовочное заведение.

Первым взгляд приковал Porsche Panamera Turbo 2018 на «иркутских» номерах. Средняя стоимость автомобиля сегодня составляет около 11 миллионов рублей. Машина оказалась снята с учета, а последним ее владельцем числился 43-летний Рашид Расим Оглы А. Мужчина — предприниматель, он занимается строительством через ИП.

Белый «Порш» оказался снят с учета Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











Неподалеку расположился BMW X7 с очень запоминающимся номером «X777XX». Автомобиль по всей видимости принадлежит 36-летнему бизнесмену Артёму Сергеевичу С. У него есть своя строительная компания с не очень внушительными финансовыми показателями за 2023 год и ИП по управлению недвижимостью.



Ещё один блестящий BMW, но предыдущей модели — X6, на номерах «ООО» принадлежит Ханум Осеевне С., которая в недавнем прошлом занималась розничной торговлей одежды.

Чтобы припарковаться поближе к «Инст» водители готовы нарушать ПДД. Эта Toyota Camry, например, принадлежит 37-летнему Теймуру Вахид Оглы П. Род деятельности мужчины определить не удалось. В реестре предпринимателей его имени нет Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











BMW X5 с номерами «777», припаркованный рядом, принадлежит 45-летнему программисту Матвею Александровичу Д., который разрабатывает программное обеспечение.



В параде дорогих машин также поучаствовал кроссовер Skoda Karoq. Он зарегистрирован на юрлицо — кемеровскую компанию, которая торгует бытовыми товарами. Весьма успешно: по итогам 2023 года, фирма зарегистрировала чистую прибыль более 11 млн рублей.

Toyota Camry 2018 года с номерами «ВВВ» принадлежит 32-летнему Илкнуру Фейрузовичу Г. Мужчина владеет компанией по строительству дорог, а также управляет собственной и арендованной недвижимостью.

Вот такой симпатичный БМВ c номерами сериии ООО принадлежит женщине











Ещё одна машина с номерами «ВВВ» — Lexus RX, которая зарегистрирована на Евгению Сергеевну Н. — женщина занимается арендой интеллектуальной собственности.



Неприметная на фоне остальных Kia Sportage с незапоминающимися номерами принадлежит директору крупной компании, которая торгует оборудованием оптом. Жанна Валентиновна Б. руководит организацией с миллиардным оборотом и десятками миллионов рублей чистой прибыли.

Наконец, на свежей Omoda, скорее всего, приехал 40-летний Анатолий Викторович Б. Мужчина профессионально занимается кузнечным делом, которое, по всей видимости, приносит ему неплохой доход.

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