От колбасы к круассанам. Хозяйка мясокомбината из Бийска открыла гастробар в Новосибирске — кто еще стал ресторатором «для души»

При желании можно сочетать два и больше бизнесов Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Очередное новое заведение заработало недавно в новостройке на улице Семьи Шамшиных. Кроме особенностей интерьера и формата работы ресторан Myluv примечателен тем, что его для его совладелица пришла в ресторанный бизнес, имея в активе крупное предприятие по переработке мяса. Обозреватель НГС посетил заведение и вспомнил примеры, когда бизнесмены с солидным опытом в других сферах решались на инвестиции в общепит.



Два в одном

Заведение под названием Myluv открылось в новостройке, которая формально относится к улице Ядринцевской, но фактически стоит на Семьи Шамшиных. От Ядринцевской ее отделяет тот самый дом Янки Дягилевой, который энтузиасты и защитники новосибирской истории не позволили снести. И теперь он просто стоит, окруженный глухим забором.

Бар-кофейня открылась в новостройке на Семьи Шамшиных Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Перед зданием, где ресторану составил компанию магазин «ЖизньМарт», постриженная трава и со вкусом высаженные деревья. Даже странно, что еще шесть лет назад здесь стояли такие же одноэтажные деревянные дома.



В ресторане два зала с интерьером в прохладных тонах. Говорят, сейчас такой в тренде. Заведение работает в двух режимах. До шести вечера кормит завтраками, причем в буквальном смысле — в меню блюда из яиц, круассаны, сэндвичи, каши, а вечером превращается в бар с закусками в испанском стиле. Алкоголя в меню пока, правда, нет, но его обещают в ближайшем будущем. Цены чуть выше средних по Новосибирску. Завтрак из одного блюда и чашки кофе обойдется в районе 700–800 рублей. Поужинать без алкоголя (горячее и салат) выйдет в примерно 1300 рублей.

В заведении к обозревателю НГС подошел молодой мужчина, представившийся владельцем ресторана, с целью «получить обратную связь». На встречный вопрос, чем он занимался до того, как заняться ресторанным бизнесом, Георгий ответил уклончиво, зато сообщил, что хотел бы предложить новосибирцам настоящий сервис, уровня которого «в городе почти нет».

В зале Myluv с открытой кухней Источник: Стас Соколов / NGS.RU











По данным «Контур.Фокус», 50% долей в ООО «Фуд Лув», которое управляет заведением, принадлежит Виктории Генджоян. На ее же ИП поступают платежи за блюда (ООО «Фуд Лув» получает деньги за напитки бара). О компаньоне Виктории, Георгии Нанеташвили, в базе нет больше никакой информации. То есть он не был ни учредителем, ни руководителем других организаций, на нем нет даже ИП.



А вот госпожа Генджоян — состоявшийся предприниматель. Главный ее актив — ООО «Бийский мясокомбинат "Солнечный"» (принадлежит ей на 100%). Предприятие в прошлом году получило 86 миллионов рублей чистой прибыли при выручке в 408 миллионов рублей. Ей принадлежит также небольшая доля в компании «Эко Стандарт», занимающейся операциями с недвижимостью. Не такой уж часто встречающийся случай, когда источники доходов человека, открывающего ресторан (или хотя бы выступающего в качестве инвестора), понятны и не вызывают вопросов.



Рестораторы по совместительству

Самый известный ресторатор Новосибирска, для которого общепит не был ни первым, ни основным бизнесом, — это финансист Игорь Ким. В середине 90-х он, будучи уже банкиром, стал инвестором проекта, получившего чуть позже название «Фуд-Мастер». В прошлом году он отдельно от этой компании, в партнерстве с другим предпринимателем, открыл в Москве небольшую кулинарию. Сейчас, правда, формального отношения к УК «Фудмастер» предприниматель не имеет. Зато к списку активов Кима в сегменте HoReCa также относят два отеля «Хвоя», в составе которых работают рестораны.

Вид с веранды бара «10TEN», который управляется компанией Александра Бойко Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Основные активы известного новосибирского предпринимателя Александра Бойко сейчас связаны с недвижимостью. Именно его компании построили в Новосибирске первый и пока единственный пятизвездочный отель, который сейчас называется Grand Autograph, комплекс апартаментов и отель «Жуковка» и еще целый ряд знаковых объектов. Ресторанный бизнес в этом смысле выглядит как логичное, но не само собой разумеющееся решение, помещения в своих объектах можно было и просто сдавать другим рестораторам. Однако рестораны приносят Бойко заметную прибыль. Только одно ООО «А ля карт» (ресторан «Мёд» в бизнес-центре «Гринвич») в прошлом году получило 114 миллионов рублей чистой прибыли.

Бар Aziatish сейчас превращается в сеть Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Совладелец группы компаний «КПД Газстрой» Кирил Покровский выступил соинвестором в ряде проектов ресторатора Дениса Иванова. Ему принадлежат доли от 30 до 50% в нескольких предприятиях, управляющих отдельными заведениями (ООО «Азиматик», например, управляет баром Aziatish). Вряд ли предприниматель участвует в оперативном управлении ресторанами. Но только за прошлый год эти инвестиции могли принести Покровскому 17,5 миллиона рублей чистой прибыли. Ресторанный бизнес, кстати, не единственное направление для диверсификации. Покровский является также соучредителем медицинского центра «Астра Мед».

Ресторан Goodman остается доходным бизнесом уже много лет Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Основной владелец ресторана Goodman в Новосибирске Денис Карелин — сын знаменитого борца и депутата Госдумы Александра Карелина — является соучредителем ряда компаний строительной группы «Вира», чья совокупная выручка (даже пропорционально долям Карелина) существенно превышает результаты ООО «ГудманСиб», которое управляет стейк-хаусом. А вот прибыли Goodman принес в прошлом году больше — 32 миллиона рублей (или 24 миллиона, учитывая долю Карелина). Строительный бизнес оказался менее доходным, здесь на его долю может приходиться меньше 12 миллионов рублей. Впрочем, у Дениса Карелина были и не столь удачные вложения. Ресторан «Хороший Год» и бар Barbarba в историческом здании Красного проспекта, открывшиеся в 2018 году, не смогли пережить пандемию.



Ресторан может быть не только объектом инвестиций в чистом виде. Предприниматели с состоявшимся бизнесом могут воспринимать вложения в заведение как имиджевый шаг или даже как способ просто получить «свое» место, где они могли бы чувствовать себя в наибольшей безопасности. Тем более если для ресторана есть собственное помещение. Например, владелец охранного агентства «Щит-СБ» и председатель грузинского землячества Мераби Тостиашвили открыл заведение «Санатрело» в подвале здания, которое построил, а точнее, реконструировал имевшееся ранее сооружение на улице Спартака.



Еще один предприниматель достиг успехов в производстве специальных продуктов, протеиновых батончиков и печенья и решил дополнить этот бизнес ресторанным, открыв в Новосибирске две кофейни Niceone.

