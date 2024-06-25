Марсианские горы и озера: названы места съемок шоу «Последнего героя» на Алтае — изучаем локации

Среди мест оказались и Марсианские горы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Стало известно, какие локации задействованы в шоу «Последний герой» (16+) на Алтае. В список вошли шесть известных мест.



Перечень локаций проекта опубликовали на сайте ТВ-3. В него вошли водопад Учар, Гейзерное озеро, Марсианские горы, Телецкое озеро, гора Белуха, урочище Калбак-таш.



На сайте туристского портала Республики Алтай сказано, что гора Белуха — самая высокая гора Алтая и всей Сибири, ее восточная вершина достигает 4506 метров над уровнем моря, западная — 4435 метров. Ближайшие к горе населенный пункт — деревня Тюнгур.



Марсовые горы вместе с тем расположены в долинах рек Кызыл-Чин и Чаган-Узун, их цветовая палитра насчитывает десятки оттенков: от теплого терракотового до холодного фиолета. О том, как добраться до марсовых гор, НГС рассказывал в отдельном материале.



Еще одна достопримечательность — водопад Учар или Большой Чульчинский, расположен в Улаганском районе республики. По информации портала, он мог появиться менее двухсот лет назад.



— Водопад Учар образовался, предположительно, менее двухсот лет назад в результате обвала скал в реку Чульчу, вызванного алтайским землетрясением, — сказано на сайте туристского портала.



Гейзерово озеро также находится в близи одного из сел Улаганского района, его другое название — голубое или серебряное. Вода в озере не замерзает круглый год, максимальная его глубина достигает двух метров.



Местом действия шоу, как сообщается на сайте «Последний герой», выступает берег Телецкого озера на Алтае. Участие в проекте примут 14 человек, имена двоих из них пока не раскрываются. Всех разделили на две команды «Волки» и «Медведи».

