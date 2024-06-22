Немедленно на свалку: эти 10 вещей так и притягивают бедность. Они есть у вас дома?

Если вы работаете-работаете, а денег всё нет, то возможно, дело в окружающей вас атмосфере. Оглянитесь вокруг себя — быть может, ваша квартира буквально притягивает к себе негатив и не дает грести деньги лопатой. Рассказываем, где в доме припрятался магнит для бедности и что нужно срочно выкинуть, чтобы начать новую жизнь.
- Ненужный хлам
- Старая и рваная одежда
- «Мертвые» вещи
- Сломанные предметы и остановившиеся часы
- Старые вещи для уборки
- Заначки с деньгами
- Ненужные продукты
- Хлам в кошельке
- Чужие вещи
- Фотографии
- Опрос
Ненужный хлам
Со школьной доски нам объясняли, что гоголевский Плюшкин, тащащий в дом всё, от гвоздя до ведра, — персонаж смешной и нелепый. И вот некоторые из нас постепенно превратились в таких же героев, собирающих под своей крышей ненужный хлам.
Посмотрите на вещи в вашей квартире — как много из них вам по-настоящему нужны, а какие вы просто храните, потому что жалко выкинуть? Если они веками стоят нетронутыми, пора начинать генеральную уборку. В дом, где на балкон нельзя выйти из-за годами лежащих пакетов с непонятно чем, никогда не придет достаток и благополучие.
Ненужные вещи несут разрушительную энергетику в дом и негативно влияют на благополучие в семье, так что лучше избавьтесь от них: отдайте тем, кому они пригодятся, выбросите или продайте в интернете — и место освободите, и немного подзаработаете.
Старая и рваная одежда
Особое внимание стоит уделить своему гардеробу. Взгляните на вещи, в которых вы ходите постоянно: спросите себя, нравятся ли они вам, насколько они опрятны и хорошо ли вы в них смотритесь?
Старая, неопрятная и рваная одежда — прямой путь к бедности, ведь она несет негативную энергетику. К тому же, если вам не нравится, как вы выглядите, то и на работе у вас вряд ли получится показать себя во всей красе. Обеспеченные люди знают, как важно любить себя и выглядеть на все сто. Речь не идет о дорогих брендах — красиво и стильно можно одеться даже в секонд-хенде.
Избавившись от старых вещей и обновив гардероб, вы сможете по-новому взглянуть на себя, поднять настроение и с новыми силами двинуться к поставленным целям.
«Мертвые» вещи
Нет ничего хуже для финансового благополучия, чем «мертвые» вещи — увядающие цветы на столе, засохшие жучки и бабочки рядом с окном. Даже чучела птиц и расстеленные на полу шкуры — всё то, что было когда-то живо, а сейчас мертвым грузом лежит у вас в квартире.
У всех таких вещей мертвая энергетика, которой они начнут заражать и весь дом. Если у вас в квартире стоят давно увядшие цветы — скорее замените их на свежие, а вместо чучела повесьте картину, которая вам нравится. Тогда и энергетика вашего дома изменится в лучшую сторону.
Сломанные предметы и остановившиеся часы
Если у вас скрипит дверца тумбочки, шатается стол или мигает лампочка — это значит, что в квартире накапливается энергия неблагополучия. Чем больше в доме таких «негативных точек», тем сильнее они влияют на общую гармонию и давят на жителей, лишая их желаемого достатка.
Особое место в этом списке занимают нерабочие часы: остановившиеся стрелки символизируют застой и отсутствие развития. К тому же зачем вам часы, которые лишь два раза в день показывают правильное время?
Смажьте петли, замените лампочку и выбросите битую посуду — и дом превратится в тот самый уютный уголок, в котором намного проще настроиться на увеличение дохода.
Старые вещи для уборки
Когда в следующий раз начнете прибираться, обратите внимание на то, чем вы моете пол и протираете полки. На первый взгляд может показаться, что это не так важно, но все эти предметы сильно влияют на финансовое благополучие в доме.
Дело в том, что наведение порядка — очень важное занятие для привлечения денег, ведь в грязном доме копится лишь негативная энергия. А прибираться с красивым новым пылесосом и протирать пол чистой тряпкой намного приятнее, чем делать то же самое пыльным веником и старой рваной футболкой.
К тому же еще в древности веник использовали для привлечения благосостояния и изгнания негатива из дома. Если он растрепался и стал неопрятным, наши прапрабабушки меняли его на новый. Сейчас в квартирах чаще встречаются пылесосы, но это не меняет сути дела — средства для уборки тоже должны быть чистыми и опрятными.
Заначки с деньгами
На первый взгляд этот пункт даже звучит странно: как деньги могут приманивать бедность? Но дело в том, что любые финансы должны работать и обновлять свою энергетику, иначе они превращаются в мертвый груз, не давая развиваться.
Даже финансовые эксперты советуют держать сбережения и финансовую подушку на накопительных счетах — так они и продолжат храниться и принесут немного прибыли. То же касается и копилок, наполовину заполненных мелочью: лучше обменяйте монеты и купите что-нибудь полезное, а не храните «ловушку для денег» годами.
Ненужные продукты
Вспомните, лежит ли у вас в шкафу крупа, которая вот уже несколько лет ждет своего часа? Или, может, у стенки холодильника стоит давно просроченный соус? Все эти продуты лишь притягивают негативную энергию, годами мешая вам развиваться.
Старайтесь не собирать кучу ненужной еды, которую в итоге всё равно придется выкинуть. Покупка только необходимых продуктов по списку поможет не только избавиться от негативной энергии в доме, но и заметно повлияет на ваш кошелек: ведь зачем тратить деньги на еду, которая всё равно испортится. Кстати, ходить в магазин без списка продуктов — это всего лишь одна из десяти вредных финансовых привычек, которые оставят вас без гроша.
Хлам в кошельке
Кошелек — главное место, в котором хранятся деньги. И если вместо банкнот в нем копятся счастливые билетики, брелоки и прочее штучки, то значит, и финансовое благополучие он приносить не станет.
Откажитесь от привычки хранить в кошельке памятные вещи — заведите для них отдельное место в квартире. А кошелек используйте по назначению.
Также помните, что бумажник должен быть опрятным и новым: замените старый кошелек на новый, который будет приятно держать в руках и складывать в него все новые банкноты.
Чужие вещи
Нет ничего страшного, если ваш приятель оставил у вас случайно какую-нибудь вещь. Но если в вашем доме постоянно копятся чужие предметы — лучше верните их хозяину. Чаще всего они излучают негативную энергию и захламляют вашу квартиру.
Но хуже всего для энергетики дома — хранить вещи умершего человека. Речь не идет о памятных предметах, которые помогают сохранить теплые воспоминания. А вот ненужная одежда и всё остальное, что осталось от покойного, принесет в квартиру энергию разрухи и перекроет денежные потоки. Отдайте эти вещи тому, кому они действительно нужны, — так и предметы обретут новую жизнь, и вы освободите место в своей квартире.
Фотографии
Если у вас на стенах висят портреты детей или кадры из памятной поездки — в этом нет ничего плохого. Но присмотритесь ко всем фотографиям еще раз: возможно, на некоторых запечатлены неприятные вам люди или события тех дней напоминают вам о чем-то плохом.
Если какие-то фотографии вызывают у вас горечь и обиду, то лучше избавиться от них — ведь каждый раз глядя на снимок, вы будете наполняться негативной энергией, что точно не поможет вам настроиться на развитие. Помните, что ваш дом — это место силы, иначе вместо отдыха и позитива в вас будет копиться лишь агрессия и раздражение.
Опрос
Храните ли вы у себя дома ненужные вещи, отталкивающие богатство?