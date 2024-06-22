Немедленно на свалку: эти 10 вещей так и притягивают бедность. Они есть у вас дома?

Особое внимание стоит уделить своему гардеробу. Взгляните на вещи, в которых вы ходите постоянно: спросите себя, нравятся ли они вам, насколько они опрятны и хорошо ли вы в них смотритесь?

Старая, неопрятная и рваная одежда — прямой путь к бедности, ведь она несет негативную энергетику. К тому же, если вам не нравится, как вы выглядите, то и на работе у вас вряд ли получится показать себя во всей красе. Обеспеченные люди знают, как важно любить себя и выглядеть на все сто. Речь не идет о дорогих брендах — красиво и стильно можно одеться даже в секонд-хенде.