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Развлечения «Весь чемодан в ваших подарках»: Ольга Бузова улетела из Новосибирска с медведем, которого ей подарили на концерте

«Весь чемодан в ваших подарках»: Ольга Бузова улетела из Новосибирска с медведем, которого ей подарили на концерте

Звезда поспала 4,5 часа после концерта и уже села в самолет

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Ведущей также подарили букет, она его принесла в отель и также показала на видео

Ольга Бузова забрала с собой белого медведя, которого ей подарили на концерте в Новосибирске. Звезда показала себя с игрушкой в лифте отеля и в Толмачево.

Певица поблагодарила новосибирцев за концерт, объяснила, что все ее социальные сети в отметках сибиряков и она обязательно все посмотрит. После концерта Бузова спала 4,5 часа, говорит, что валится с ног.

— Поднять подняли, а разбудить забыли, весь чемодан в ваших подарках, мои хорошие, спасибо вам Новосибирск, — поблагодарила слушателей Бузова.

Огромного плюшевого медведя подарили телеведущей вчера во время концерта в парке «Арена» на День России. Игрушка выглядывала из толпы, Бузова не раз рассказывала в своих социальных сетях, что любит плюшевые игрушки, у нее дома есть целая коллекция медведей разных цветов и размеров.

Недавно певица на фестивале VK Fest в Уфе шокировала общественность, выступив в День защиты детей в не по-детски откровенном костюме. Из одежды на ней и ее танцевальной группе поддержки были только чулки со стразами и боди с ремнями. Для выступления в Новосибирске звезда выбрала наряд поскромнее.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

За день до концерта звезда успела сходить в спортзал и поужинать, а на автограф-сессию с ней выстроилась огромная очередь.

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