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Развлечения Вместо откровенного боди — черный костюм: видео с выступлением Оли Бузовой в Новосибирске — разглядываем ее наряд

Вместо откровенного боди — черный костюм: видео с выступлением Оли Бузовой в Новосибирске — разглядываем ее наряд

Послушать знаменитость пришли тысячи зрителей

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Ранее Бузова шокировала общественность в Уфе своим откровенным нарядом

«Мало половин», «Водица», «Вот она я» — эти и другие песни исполнила Ольга Бузова на сцене в парке «Арена». В Новосибирске 12 июня прошел фестиваль «Блогеры России».

— Я тучи развела руками, чтобы вы могли танцевать под эту легкую музыку. Я хочу поздравить нас всех с великим праздником для нашей страны — с Днем России, — сказала Бузова со сцены.

Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, сотни человек пришли к ЛДС, чтобы послушать песни звезды. На этот раз Бузова воздержалась от выступления в откровенном наряде, на сцену она вышла в облегающем черном костюме.

Недавно Ольга Бузова на фестивале VK Fest в Уфе шокировала общественность, выступив в День защиты детей в не по-детски откровенном костюме. Из одежды на ней и ее танцевальной группе поддержки были только чулки со стразами и боди с ремнями.

Бузова стала финальной звездой, которая выступала на фестивале в Новосибирске. После концерта за автографами к знаменитости образовалась огромная очередь.

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Ольга Бузова Концерт Новосибирск
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