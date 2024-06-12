Вместо откровенного боди — черный костюм: видео с выступлением Оли Бузовой в Новосибирске — разглядываем ее наряд

Ранее Бузова шокировала общественность в Уфе своим откровенным нарядом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Мало половин», «Водица», «Вот она я» — эти и другие песни исполнила Ольга Бузова на сцене в парке «Арена». В Новосибирске 12 июня прошел фестиваль «Блогеры России».



— Я тучи развела руками, чтобы вы могли танцевать под эту легкую музыку. Я хочу поздравить нас всех с великим праздником для нашей страны — с Днем России, — сказала Бузова со сцены.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, сотни человек пришли к ЛДС, чтобы послушать песни звезды. На этот раз Бузова воздержалась от выступления в откровенном наряде, на сцену она вышла в облегающем черном костюме.



Недавно Ольга Бузова на фестивале VK Fest в Уфе шокировала общественность, выступив в День защиты детей в не по-детски откровенном костюме. Из одежды на ней и ее танцевальной группе поддержки были только чулки со стразами и боди с ремнями.

