«Началась давка»: новосибирцы выстроились в огромную очередь за автографами Ольги Бузовой

Новосибирцы выстроились в огромную очередь, чтобы взять автографы у певицы Ольги Бузовой. 12 июня звезда выступила на Дне России в Новосибирске в парке «Арена». Как сообщил наши корреспонденты с места событий, после выступления артистки, в очереди началась давка за автографами.
— Образовалась давка, охрана кричит, что если люди будут друг друга давить и приближаться очень близко, то никакой автограф-сессии с Ольгой Бузовой не будет, — сообщила фотокорреспондент НГС Ева Михалевская.
Помимо Ольги Бузовой, на сцене сегодня выступили Адель Вейгель, BITTUEV, Аня Покров. Что происходит сегодня на концерте, мы рассказываем в режиме онлайн.