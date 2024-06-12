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Очередь за автографами Ольги Бузовой

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Развлечения «Началась давка»: новосибирцы выстроились в огромную очередь за автографами Ольги Бузовой

«Началась давка»: новосибирцы выстроились в огромную очередь за автографами Ольги Бузовой

Певица выступила в парке «Арена»

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Сотни человек стоят в очереди

Новосибирцы выстроились в огромную очередь, чтобы взять автографы у певицы Ольги Бузовой. 12 июня звезда выступила на Дне России в Новосибирске в парке «Арена». Как сообщил наши корреспонденты с места событий, после выступления артистки, в очереди началась давка за автографами.

— Образовалась давка, охрана кричит, что если люди будут друг друга давить и приближаться очень близко, то никакой автограф-сессии с Ольгой Бузовой не будет, — сообщила фотокорреспондент НГС Ева Михалевская.

Помимо Ольги Бузовой, на сцене сегодня выступили Адель Вейгель, BITTUEV, Аня Покров. Что происходит сегодня на концерте, мы рассказываем в режиме онлайн.

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