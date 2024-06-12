«Началась давка»: новосибирцы выстроились в огромную очередь за автографами Ольги Бузовой

Сотни человек стоят в очереди Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы выстроились в огромную очередь, чтобы взять автографы у певицы Ольги Бузовой. 12 июня звезда выступила на Дне России в Новосибирске в парке «Арена». Как сообщил наши корреспонденты с места событий, после выступления артистки, в очереди началась давка за автографами.



— Образовалась давка, охрана кричит, что если люди будут друг друга давить и приближаться очень близко, то никакой автограф-сессии с Ольгой Бузовой не будет, — сообщила фотокорреспондент НГС Ева Михалевская.

Источник: Сергей Уланов / NGS.RU