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Развлечения «По плану ужин и сон»: как и где Ольга Бузова отдыхает в Новосибирске

«По плану ужин и сон»: как и где Ольга Бузова отдыхает в Новосибирске

Сегодня она выступит на фестивале в парке «Арена»

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Блогер решила не сидеть в номере

Ольга Бузова показала, как провела вчера, 11 июня, вечер в Новосибирске. Звезда прилетела в город, чтобы выступить на мероприятии, которое пройдет в День России. Она выложила серию постов на своих страницах в социальных сетях. Ольга призналась, что несмотря на тяжелый перелет, не готова сидеть в номере.

— Хоть и спортивную форму с собой не взяла, но понимаю, что без спорта реально не могу. И несмотря на тяжелый перелет, две ночи без сна, меня ноги сами привели в зал на тренировку, — записала видео из зала Ольга Бузова.

Она провела час в спортзале, но в бассейн сходить не смогла, потому что не взяла купальник.

— Кто хорошо позанимался, тот поедет сейчас вкусно ужинать. По плану ужин и сон, потому что я хронически не досыпаю, — отметила блогер.

Найти свободный столик в предпраздничный день оказалось не так просто.

Найти столик звезде, конечно, удалось

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

На День России новосибирцы смогут посетить несколько бесплатных мероприятий. Кроме выступления Ольги Бузовой горожан ждут семейный фестиваль, роллер-фест и многое другое. Мы собрали все мероприятия праздничного дня в одной удобной афише.

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