Шаурмен или шаурмастер? Три смешных вопроса, которые вы не зададите учителю русского языка, — ликбез, который мы заслужили

Язык — очень живая система, где постоянно что-то появляется, приживается или не приживается, пропадает Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Русский язык — безусловно великий, но очень, очень сложный. Справиться с ним непросто и многим носителям, не говоря уже об иностранцах, и самая главная сложность — это то, что язык живой. Не успели первые пылинки осесть на положенный на полку школьный аттестат с заслуженной пятеркой, как родная речь уже впитала новые иностранные слова и начала их адаптировать и перекручивать на местный лад (и вы снова не знаете, как говорить правильно). Можно, конечно, плодить длинные, сложные конструкции из исконно-русских слов, но вы рискуете создать юмористический эффект, на который совсем не рассчитывали. Так что мы спросили у преподавателя русского языка, как все-таки называть повара, который вертит шаурму, и задали еще парочку неудобных вопросов.



Людмила Буднева — старший преподаватель Гуманитарного института НГУ с 2000 года, преподает античную литературу и зарубежную литературу XVII-XVIII веков, а также русский язык и литературу на подготовительных курсах.

Не только для бездомных

Лапша быстрого приготовления — звучит длинно. Остальные варианты — неполиткорректны, зато давно вошли в разговорный язык Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Давайте честно: любить лапшу быстрого приготовления — это такое стыдное удовольствие, в котором мало кто сознается, но продажи эрзац-раменов всевозможных марок почему-то никак не уменьшаются. По легенде остренькая лапшичка, которую вдобавок можно заварить за пять минут, согревает, помогает от похмелья (на самом деле, нет), и вообще является настоящей пищей богов.



Но если вопрос с возможной пользой продукта можно считать закрытым (он полезен разве что тем, что принесет короткое удовольствие), подобрать для него правильное название не так уж и просто.



Самые популярные и неполиткорректные варианты — «бомж-пакет» и «бич-пакет» — звучат почти одинаково, но выбрать придется какое-то одно. Ситуация осложняется и тем, что непонятно, как писать их правильно, чтобы не прослыть не только любителем джанкфуда, но и неграмотным человеком.



— Эти слова не зафиксированы в орфографическом словаре, так что пока что можно писать и слитно, и через дефис, — говорит преподаватель Гуманитарного института НГУ Людмила Буднева.

Правда, сложно представить себе ситуацию, чтобы вам потребовалось писать это слово вне переписки с друзьями или материала НГС. Но зато теперь вы знаете, что можете не ограничивать себя в дефисах.

А как по-вашему правильно? Бичпакет Бич-пакет Бомжпакет Бомж-пакет Если эту вредную еду не есть, то и как-то называть ее не понадобится

С курицей, салатом и суффиксами в ассортименте

Вопрос «шаурма или шаверма» закрыт. Остались не менее актуальные Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Не успели мы разобраться с лапшой, подоспели кебабы. Вернее, шаурма. Или шаверма. Этот вкусный, но коварный продукт так и норовит подсунуть желающему грамотно говорить по-русски едоку подлянку.



Как, например, можно правильно назвать повара, который вертит аппетитные кебабы? А место, где их готовят и сразу подают? Конечно, если вы составляете объявление о поиске работника, можно смело писать: «ищу повара на шаурму», не ошибетесь. Но если хочется использовать одно краткое, но емкое слово, задачка становится совсем не простой. Шаурмен? Шаурмастер? А может, шавермокрут?



— В 2022 году «шаверма» тоже была внесена в орфографический словарь русского языка, составленного специалистами Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Так что теперь оба написания законны, ориентируйтесь по региону, — говорит Людмила Буднева. — Названия человека, который специализируется именно на изготовлении шаурмы, в словаре вы не найдете.



Такие слова, говорит преподаватель, для русского языка вообще не характерны: исключениями могут стать разве что пирожник да присоединившийся к нему шашлычник. Придется называть шаурмена по старинке: поваром. Ну, или упражняться в остроумии.

Нет специальных слов и для киосков с шаурмой (или шавермой, если вы ищете перекус в Санкт-Петербурге). Ну, зато шаурмячная звучит действительно забавно, а еще наводит на мысли о невинно убиенных котиках — если вы говорите о павильоне с очень плохой шаурмой.

А как, по-вашему, называть повара, который крутит шаурму? Шаурмен Шаурмастер Шавермист Да вы издеваетесь

Женщина-шаурмен, шаурвумен и другие

Если в случае с мужчиной-шаурменом вы можете, по крайней мере, полагаться на собственное языковое чутье, с его коллегой-женщиной вопрос становится особенно тревожным и приобретает легкий привкус уголовной ответственности: использование феминитивов в РФ могут прировнять к участию в движении ЛГБТ*. Хотя и до этого многие свежеобразованные слова с суффиксом во многих слоях населения популярностью не пользовались.



— С феминитивами сложности возникают прежде всего из-за культурных установок. В начале XX века, после того, как женщины стали приходить в ранее недоступные профессии (кондукторша, трактористка и др.), появились новые слова. Помним, что и советская власть подчеркивала, что в новом государстве женщина равна мужчине, — говорит Людмила Буднева. — А вот во второй половине века ситуация поменялась: феминитив так или иначе подчеркивает пол, а если хочется указать прежде всего на профессиональные качества человека, то используют мужской род.



В начале нашего столетия качели качнулись обратно, но многими феминитивы воспринимаются в штыки — возможно, потому что само движение пошло снизу, от самих женщин, отстаивающих свою индивидуальность.



Таким образом вопрос, как называть шаурвумен, тоже остается открытым. Но мы точно уверены: если барышни придут на эту работу в большом количестве, слово появится как будто само собой — русский язык такие моменты не упускает и даже имеет много суффиксов, которые сделают звучание слова почти традиционным. Например, девица-шаурмастерица, судя по звучанию, вполне могла крутить кебабы даже в Киевской Руси — а ведь мы только что придумали это выражение.

Кстати, самая живая часть языка — это молодежный сленг. Новые слова здесь появляются и исчезают каждый год, и иногда понять, что именно говорит домашний подросток просто невозможно. Журналисты городских порталов каждый год составляют тест на знание самых странных языковых новообразований. И если вы его не пройдете, ничего страшного: просто подождите год, и скорее всего, эти слова исчезнут так же быстро, как и появились.



* 30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.



Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.