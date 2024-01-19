Феминитивы признали признаком участия в «движении ЛГБТ*»

— Установлено 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ*-идеологию и участвующее в деятельности движения, — заявили в Верховном cуде.



ЛГБТ*-движение признали экстремистским 30 ноября 2023 года. Решение суда проходило в закрытом режиме из-за «наличия в деле секретных материалов».



* деятельность ЛГБТ запрещена на территории РФ.