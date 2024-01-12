Не мелочимся! 5 вещей, которые категорически нельзя делать на старый Новый год, — они спугнут удачу и деньги

Кто и как отмечает?

По данным ВЦИОМ, в этом году отметить старый Новый год планируют 58% россиян, для сравнения: в 2009 году его праздновали 67% жителей страны. Кажется, постепенно мы идем в сторону отказа от традиции двойного празднования.

Накрывают стол в эту ночь в основном россияне старше 60 лет (66%), тогда как не празднуют старый Новый год преимущественно молодые люди до 35 лет (46–48%). Каждый второй россиянин будет встречать старый Новый год дома по классическому сценарию — резать салаты, пить шампанское, накрывать праздничный стол (39% от числа отмечающих) и собираться всей семьей (24%). Среди менее популярных вариантов — разобрать елку, отправиться на зимнюю прогулку, погадать или устроить колядование, обменяться подарками, запустить салюты, налепить пельменей или вареников. То есть старый Новый год мы отмечаем так же, как и обычный Новый год, но менее масштабно.