Год процветания или потерь? Считаем по специальной формуле астролога, каким будет ваш 2024-й

1
1 энергия
При расчетах получиться не может.
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2
2 энергия
При расчетах получиться не может.
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3
3 энергия «Императрица»
Если вы женщина, то есть шанс встретить любимого, открыть свой бизнес. В этом году важно находиться в окружении большого количества женщин: подруг, коллег, родственниц. Это даст вам небывалую женскую энергию! Развивайте мягкость, женственность, внутреннюю радость и гармонию. В таком состоянии вы легко выйдете замуж, станете мамой. Окружающие заметят и позитивные изменения в вашей внешности. При желании можно даже выиграть конкурс красоты!
Если вы мужчина, то можете занять новый статус в социуме или в семье. В этот период вам подвластны все материальные блага мира. Вы легко реализуетесь на руководящих постах. При желании сможете организовать свой бизнес. Эта же энергия поспособствует хорошим отношениям с избранницей, мамой и коллегами-женщинами. Научитесь доверять и уважительно к ним относиться. Отношения с женщинами будут напрямую влиять на ваши деньги и бизнес. Однако, если вы будете проявлять излишнюю мягкость, безответственность, ранимость, то женщины будут вить из вас веревки. Поэтому воспитывайте в себе мужественность, стойкость, умение брать на себя ответственность.
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4
4 энергия «Император»
Если вы женщина, то в этом году вы можете встретить мужчину. Если он уже есть, то может поменяться. Жизнь предложит другого человека, и придется выбирать. Нужно принять своего мужчину, вдохновлять его, принять его силу, авторитет и власть. Признавать в нем его мужское начало: не унижать, не обижать, не принижать, не мериться силами. Если будете вести себя по-женски, то сможете выйти замуж или хотя бы почувствовать покровительство. Бывает так, что «четверка» переходит в разряд деловых отношений — женщина в это время встречает свой идеал мужчины в образе начальника. Он способен принести ей продвижение по службе.
Если вы мужчина, то настало время укрепиться в этом мире: стать мужем, отцом, начальником. Пора начать зарабатывать больше денег и проявлять свою силу. Берите на себя ответственность, решайте проблемы близких. Ставьте высокие цели и смело идите к ним! Почувствуйте себя взрослым, мужественным.
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5
5 энергия «Учитель»
Вас ждут хорошие отношения с законом: официальный брак, рождение детей, сделки с недвижимостью. Причем все это события могут быть неожиданными, почти спонтанными. Но это не к ошибкам, а к удаче! Важно контролировать свою жизнь, поддерживать порядок.
Время наладить отношения с отцом, с учителем. Благодарите их, уважайте, учитесь лучшему, принимайте опыт. Не стесняйтесь принимать роль ученика: и в прямом, и в переносном смысле. Хорошее время, чтобы поступить в вуз или пройти курсы. Если вы обладаете достаточной компетенцией, то можете попробовать себя в роли преподавателя или наставника.
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6
6 энергия «Любовь»
Романтичный период! Сердце будет открыто — это к влюбленности, страсти, надежде. Возможна свадьба или укрепление отношений. Вы почувствуете себя возвышенным человеком. Ваше окружение может заметить, что вы стали особенно красивы, гармоничны. Ждите комплиментов, интереса к своей персоне, приглашений на мероприятия. Отказываться от общения не стоит.
Создавайте красоту и любовь. Можно даже материально: позаботьтесь о своей внешности, украсьте дом, купите или сшейте новую одежду. Это поможет обрести и внутреннюю гармонию, познать и принять себя. Красота всегда идет в глубину и помогает научиться любить.
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7
7 энергия «Воин»
Вам захочется нести пользу людям, а не только думать о собственном благополучии. Смело планируйте дела и реализуйте любые задумки. Всё в ваших руках! Наступает период движения — нельзя бездействовать. Занимайтесь спортом, путешествуйте, работайте.
Если вы женщина, то в этом году можно удачно выйти замуж. Удача ждет и в карьере — вы можете начать хорошо зарабатывать.
Если вы мужчина, то пора жениться. Это будет ваша личная победа. Вы станете лидером в семье, достойным примером для жены и будущих детей. Но только при условии, что вы возьмете на себя ответственность за них! Реализовать эту энергию можно и через бизнес: открывайте свое дело и обеспечьте другим людям рабочие места.
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8
8 энергия «Справедливость»
Вас ждет награда за прошлые труды. Можно сказать, что окупятся вложения. Рассчитывайте на приобретение недвижимости, оформление важных документов, более высокооплачиваемую работу, счастливый брак. Главное — делать всё официально и законно. Будьте честны, и вас ждет спокойная благополучная жизнь.
Мир будет к вам справедлив. В любых обстоятельствах всегда задавайте себе вопросы: для чего это мне и о чем это для меня. Просто так ничего не делается.
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9
9 энергия «Мудрец»
Хорошее время для обучения и привлечения в свою жизнь единомышленников: друзей, учителей, духовных наставников. Они помогут вам обрести мудрость, уверенность. Вам захочется много думать, читать. Появится желание закрыться от большинства людей. Присмотритесь к психологии — это поможет вам разобраться в своих желаниях. Задача на год — остаться верными себе, не поддаваться влиянию людей.
Для женщин эта энергия может означать беременность. Так как в этот период будущие мамы уходят в себя, в семью.
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10
10 энергия «Поток»
Вас ждет период удачи. Будет казаться, что всевышние силы помогают вам. Вы часто будете оказываться в нужное время в нужном месте, встречать нужных людей. То, что давно не получалось, может случиться словно по взмаху волшебной палочки! Вы встретите позитивных и влиятельных людей. Знакомства приведут вас к новым проектам и поездкам. Всё потому, что колесо Фортуны всегда находится в движении. Останавливаться нельзя! Худшее, что вы можете делать в этом году, это бездельничать и скучать.
Будьте легким, доверяйте жизни. Отправьтесь в путешествие, о котором давно мечтали. Время для впечатлений, интереса, радости.
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11
11 энергия «Сила»
Ваша сила удвоится. Так же, как и ваша активность. У вас может появиться вторая работа, новое увлечение. Но вы будете всё успевать! У вас словно откроется второе дыхание, жажда успеха. Возможно, вы наконец-то сможете начать регулярно заниматься спортом. Или откроете свое дело. Будет много сил, ждет состояние наполненности, созидания, любви к жизни. Вы почувствуете себя крепко стоящим на ногах, сильным, вдохновленным.
Развивайте психоэмоциональный интеллект и научитесь регулярно отдыхать. Относитесь бережно и к себе, и к другим.
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12
12 энергия «Служение»
Период позитивных изменений. Ждет новое творческое хобби или беременность. Вам захочется помогать людям, дарить любовь. Посещайте социальные мероприятия, принимайте участие в благотворительных проектах. Научитесь служить людям из наполненности. Энергии и сил хватит на всех, но не забывайте и о себе. Не застревайте в прошлом, отпустите старые эмоции и по-новому посмотрите на жизнь. Ищите вдохновение в людях и путешествиях.
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13
13 энергия «Трансформация»
Вас ждут кардинальные перемены. Настоящее перерождение, трансформация жизни. Это может быть смена работы или профессии, переезд, рождение детей. Любые изменения вы примете легко. Да и противиться не стоит — новая роль принесет только облегчение. Не цепляйтесь за старое — оно всё равно рано или поздно уйдет из вашей жизни. Хотите вы этого или нет.
Может меняться стиль жизни в целом: стиль одежды, взгляды, локации. Появится тяга к экстремальным видам спорта, острым ощущениям.
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14
14 энергия «Душа»
Ваша душа будет радоваться, смеяться, веселиться. В этот период может родиться ребенок или найтись хороший душевный друг. Возможен приятный и неожиданный подарок. Хорошее время, чтобы увлечься психологией и самопознанием, проводить много времени на природе, путешествовать и изучать языки. Прислушайтесь к своей душе и действуйте в гармонии с ней.
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15
15 энергия «Искушение»
Ожидайте денежную прибыль, улучшение материального положения или новую работу. Вы перейдете на более высокий уровень, начнете проявлять щедрость. Возможно усиление связи с Богом, очищение своего сердца. Захочется быть более любящим, чистым, открытым. В этот период хорошо очищаться, уделять особое внимание религии, держать посты и в целом отказываться от земных искушений. Например, избавиться от зависимостей или сесть на диету. Настает время умеренности.
Развивайте свои сильные стороны и будьте на стороне добра и света. Тогда все желания сбудутся.
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16
16 энергия «Перерождение»
Вас ждут новые знания и духовное пробуждение. Может появиться учитель или духовный наставник. Этот человек откроет вам глаза на важные вещи. Обратного пути не будет! Вы изменитесь на уровне мышления, заложите новый фундамент чего-либо. Будут хороши и более материальные перемены в обстановке вокруг вас. Например, ремонт.
Вы будете чувствовать себя сильным духом. Ждите озарения, осознания прошлых ошибок. Развивайтесь духовно, занимайтесь своим здоровьем, молитесь. Так вы обретете смысл после всех трансформаций.
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17
17 энергия «Звезда»
Это всегда про рост! Творческие успехи, взлет карьеры, повышение. Вы будете сиять, смело заявите о себе, привлечете внимание. Возможно, даже выйдете на сцену! Почему бы и нет? Для окружающих вы будете выглядеть привлекательно, вдохновляющее. Ваши талант и красоту точно оценят!
А можно реализоваться через творчество. Но создавать нужно что-то для людей: шить, готовить, придумывать рекламу, делать прически, рисовать и так далее. Близкие будут покорены вашими щедростью и заботой.
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18
18 энергия «Магия»
Смена окружения — это самый возможный вариант с этой энергией. В вашу жизнь придут светлые, добрые, креативные люди. Они будут вдохновлять вас на положительные перемены. Вы почувствуете и потребность в самовыражении. Это может быть творчество или новый образ. Будут близки темы красоты, моды, литературы, кино, театра и любого другого искусства. Воображение будет бурлить и запускать позитивное мышление.
Работайте со своими страхами — в них заложен огромный потенциал!
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19
19 энергия «Процветание»
Вас ждет выход на новый уровень материальных благ: новая работа, повышение или рост доходов. Можно рассчитываться на процветание и в социальном плане. Люди будут уважать вас, доверять. Есть шанс обзавестись полезными связями, получить более высокий статус. Хорошее время и для публичности! Делитесь своими знаниями и мыслями — и вы можете стать популярным. Расширяйте горизонты — ваши перспективы велики.
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20
20 энергия «Род»
Ожидайте позитивных изменений в семье: рождения детей, помощи и поддержки родных. Уделите время близким, соблюдайте традиции, изучайте свой род. Не стесняйтесь просить помощи и защиты. Укрепляйте связь с Богом.
В это время есть и хорошие возможности расширить свои перспективы, переехать в другую страну или город, выйти на новый уровень, стать популярным, продвинуть себя в интернете или на телевидении.
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21
21 энергия «Миротворец»
Переезд, расширение, новые знакомства и связи, путешествия — всё это ждет вас в 2024 году. Но чаще всего сначала будет переезд, а потом уже — всё остальное. Возможен переход на новую работу, к новым людям. Период хороших возможностей, полезных знакомств, частых поездок.
Пора расширять свое мышление! Живите по средствам и убирайте негативные установки.
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22
22 энергия года «Свобода»
Жизнь с нуля. Всё может начаться с чистого листа: новая жизнь, новая работа, новые отношения, новое увлечение и новая жизнь буквально — рождение ребенка. Придется открыться, позволить себе отпустить всё, что было, принять это с благодарностью.
Всё может быть очень весело! Приключения, вечеринки, знакомства. Вы почувствуете, словно вырвались на свободу из запертой клетки. У вас будут сняты все ограничения. Перед вами будут мир без границ и запретов! На самом деле, все ограничения лишь в вашей голове. Выйдите за рамки своего мышления — и вам покорится любая задача.
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