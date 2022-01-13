Побольше детей и денег: звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила, как правильно загадывать желание на старый Новый год

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова рассказала подписчикам своего блога, как правильно загадать желание на старый Новый год, чтобы оно точно сбылось.

Голунова записала видео, в нем экстрасенс пожелала подписчикам счастья и здоровья, а также подробно описала ритуалы, которые помогут улучшить жизнь.

— Хочу поблагодарить тех людей, которые всё это время были рядом, делили с нашей семьей радости, горести, какие-то проблемы. Желаю, чтобы этот год стал для всех великолепным по финансам, чтобы с семьей всё было прекрасно. Но самое главное — чтобы наши дети были здоровы. Вот это то, что нас всегда беспокоит и тяготит, потому что здоровый ребенок — счастливые родители. Два месяца прошло с тех пор, как у нас появился сын Андрюшка. Хочу пожелать своим и вашим детям, чтобы они развивались, достигали тех высот, о которых мы с вами только мечтаем, — обратилась Елена к подписчикам.