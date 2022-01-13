Побольше детей и денег: звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила, как правильно загадывать желание на старый Новый год

В Новый год всем нам хочется верить и мечтать. Даже самый заядлый скептик под бой курантов прокручивает в голове, чего бы ему хотелось в новом, 2022 году. Если в новогоднюю ночь вы закрутились, не успели, смотрели в другую сторону — не беда. Впереди старый Новый год. В ночь с 13 на 14 января еще можно нажелать себе всего-всего, да побольше. Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» рассказала, как правильно загадывать желание под куранты и что поможет привлечь деньги. Подробное руководство — в материале наших коллег из «СтарХита».
Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова рассказала подписчикам своего блога, как правильно загадать желание на старый Новый год, чтобы оно точно сбылось.
Голунова записала видео, в нем экстрасенс пожелала подписчикам счастья и здоровья, а также подробно описала ритуалы, которые помогут улучшить жизнь.
— Хочу поблагодарить тех людей, которые всё это время были рядом, делили с нашей семьей радости, горести, какие-то проблемы. Желаю, чтобы этот год стал для всех великолепным по финансам, чтобы с семьей всё было прекрасно. Но самое главное — чтобы наши дети были здоровы. Вот это то, что нас всегда беспокоит и тяготит, потому что здоровый ребенок — счастливые родители. Два месяца прошло с тех пор, как у нас появился сын Андрюшка. Хочу пожелать своим и вашим детям, чтобы они развивались, достигали тех высот, о которых мы с вами только мечтаем, — обратилась Елена к подписчикам.
Также Елена поделилась советом о том, как загадывать желание на старый Новый год. Если вы не проводили этот ритуал в новогоднюю ночь, самое время попробовать.
— Энергетикой начинающего года еще можно воспользоваться. С 13 на 14 января мы празднуем старый Новый год. Он автоматически дублирует всё то, что мы с вами должны были сделать 31 декабря, то есть загадать желание. Надо проговаривать про себя заранее сформированное желание с первого по последний бой курантов. Главное, не заходить за последний удар. Не знаю, будут ли звучать в это время куранты, но вы для себя их установите, — учит правильно желать Голунова.
В личном блоге звезде «Битвы экстрасенсов» задают вопросы о том, как улучшить финансовое положение. Елена рекомендует взять крупную купюру, положить ее в конверт или завернуть в салфетку, а затем поместить в кошелек.
— Пометьте эту купюру галочкой или чем-то еще. Очень многие писали мне, что после этого у них хорошо пошли дела. Понятно, что деньги с неба не сыпались, но был достаточно приятный доход. Если вы не очень довольны количеством денег, которые прилипали к старой купюре, то можете подложить к ней новую. То есть у вас в кошельке будут две помеченные купюры. Можно также потратить помеченную купюру и в старый Новый год положить в кошелек другую. Что еще хочу сказать? Берегите себя и близких! Будьте всегда такими, какие вы есть. У каждого свои ценности, но самое главное — это семья, — напутствует Елена.
Еще раз по порядку — берем крупную купюру, помечаем ее каким-то символом, заворачиваем в салфетку или кладем в конверт и... не тратим, храним в кошельке. Так вы станете богаче как минимум на эту купюру, а может быть, и правда после нехитрого ритуала деньги придут.
Похоже, сама Елена знает толк в загадывании желаний и их исполнении. В ноябре 53-летняя колдунья стала мамой в 5-й раз, немало удивив этим общественность. Сейчас экстрасенс счастлива в третьем браке, влюбленные расписались в июне 2019 года, а в 2020 году колдунья родила супругу дочь Милану. Также у Елены есть трое сыновей от предыдущих браков.
Что еще почитать
Нефтяная принцесса и самая богатая женщина Казахстана: как сложились карьера и личная жизнь дочерей Назарбаева.
И снова здравствуйте: 7 мегапопулярных красоток из 90-х, о которых все забыли — как они выглядят сейчас.
Богатый и безработный: как многодетный отец вундеркиндов зарабатывает по 200 тысяч рублей в месяц.