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Огонь и искры: новосибирец утроил файер-шоу рядом с ТЭЦ-5 — смотрим впечатляющие кадры

Сибиряк при помощи огня открыл портал в другой мир

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Кадры сделаны 29 декабря

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Портал в другой мир снял новосибирский фотограф Алексей Поляков. На этот раз вместо съемок мерцающих звезд вселенной он устроил файер-шоу и запечатлел его на камеру.

— Снимал вечером 29 декабря в районе ТЭЦ-5. Вместе с другом выбрались туда, я настроил камеру и показал ему, как снимать, сам же пошел крутить проволоку с огнем на конце. Получился своего рода портал, — рассказал Алексей НГС.

Делать снимки помог друг фотографа

Делать снимки помог друг фотографа

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По словам Алексея, он доволен снимками и в будущем планирует продолжить эксперименты со съемками в разных жанрах.

Алексей остался доволен результатом

Алексей остался доволен результатом

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Ранее Алексей Поляков снял на видео полярное сияние, которое озарило небо над областью в начале декабря. По его словам, по яркости явление было схожим с тем, что было в ноябре, но в этот раз сделать красочные кадры помешала сильная облачность.

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Фаер-шоуАлексей ПоляковНовосибирск
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