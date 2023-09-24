Отожгли напоследок: как новосибирцы тусили в двориках в последнюю теплую ночь — репортаж НГС

Несмотря на поздний час и теплую погоду, народу во дворике на Ленина, 3 собралось не так уж много. Бармены местной сидрерии говорят, что обычно в это время гостей гораздо больше. Видимо, сибиряков все-таки остановило резкое падение температуры и пугающие сообщения от МЧС с предупреждением о ветре и ливне.



Владу и Полину мы встретили как раз в сидрерии — девушки часто посещают InCider, потому что в заведении тихо и спокойно. Формат шумных вечеринок им не подходит.

— Из-за этого нам не понравилось в «Типографии»: мы любим поболтать, а туда девчонки за другим приходят, — говорят подруги.