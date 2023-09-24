Отожгли напоследок: как новосибирцы тусили в двориках в последнюю теплую ночь — репортаж НГС

Сентябрь подходит к концу, за окном по-осеннему холодно. Рискнем предположить, что в минувшую пятницу был последний теплый день, когда можно налегке выйти прогуляться по городу и классно провести время в хорошей компании. Хотя не желающие расставаться с летом парни и девушки продолжают тусоваться в популярных двориках, пока не выпал снег. Корреспонденты НГС прогулялись по центру и поговорили с людьми о любимых местах отдыха, о суммах, потраченных за вечер, и заодно составили антирейтинг заведений города (туда точно ни ногой).
Средоточие людей в центре Новосибирска всегда происходит за гостиницей «Центральная» — публика там настолько разношерстная, что порой удивляешься, как все эти люди умудрились собраться в одном месте. Хотя, ответ прост: большое количество точек с едой и выпивкой, легкая фоновая музыка и непринужденная атмосфера располагают посидеть, поболтать или с кем-нибудь познакомиться.
Несмотря на поздний час и теплую погоду, народу во дворике на Ленина, 3 собралось не так уж много. Бармены местной сидрерии говорят, что обычно в это время гостей гораздо больше. Видимо, сибиряков все-таки остановило резкое падение температуры и пугающие сообщения от МЧС с предупреждением о ветре и ливне.
Владу и Полину мы встретили как раз в сидрерии — девушки часто посещают InCider, потому что в заведении тихо и спокойно. Формат шумных вечеринок им не подходит.
— Из-за этого нам не понравилось в «Типографии»: мы любим поболтать, а туда девчонки за другим приходят, — говорят подруги.
За лето они успели посетить много разных фестивалей и даже побывали на пивной йоге.
— Время для тусовок в городе сейчас уменьшится, зато будут домашние посиделки. Мы их очень любим, собираемся с друзьями, играем в настолки. Полина любит устраивать тематические вечеринки, — рассказывает Влада.
— В прошлом году мы очень классно провели Хеллоуин: украсили квартиру, все пришли в костюмах. Был формат детективного расследования: не пришел наш друг и мы обыграли историю так, будто его убили. Потом мы все вместе играли в мафию, отгадывали, кто убийца, на стенах были развешаны портреты подозреваемых, было очень круто, — делится Полина.
Юля и Маша решили отдохнуть после работы. Говорят, маршрут стандартный: дворик и «Типография».
— Я вообще была одета как скейтер, пришлось ехать домой переодеваться, — смеется Маша. Девушкам важно выглядеть красиво, когда они идут куда-то в заведение.
— Раньше мы любили бар Soda, но сейчас там испортился контингент, и мы перестали туда ходить. Если хочется выпить, то идем во Friends, если поесть — Frank, который недавно открылся, потанцевать — в «Типографию». За вечер обычно тратим около 3000–4000 рублей, — говорит Юлия.
В соседнем дворике, с баром Fry, оказалось оживленнее — играл диджей, а проектор транслировал на стене что-то мультяшное. Люди заняли пространство небольшими группами, смеялись, выпивали, танцевали. По ощущениям — веселее.
Лера и Маша рассказали, что летом больше отдыхали на природе, а не в заведениях, часто ездили на дачу, а если им хотелось куда-то сходить, то шли во Fry или в бар «Воробей».
— Мы работаем недалеко, поэтому часто здесь бываем, все уже как свои. «Воробей» — тоже формат закрытого клуба, очень классное место, концептуальное с интересными напитками, нравится их плейлист, ребята работают до последнего гостя. Если хочется найти для себя что-то новое, то советуем заглянуть, — говорят подруги.
— Зимой будем открывать для себя новую кухню, ходить по ресторанам. Из азиатских нравится Nemo, Wong bistro, и итальянское — «У Беллуччи круче», — отвечают Лера и Маша.
Иван почти каждые выходные проводил с друзьями в разных заведениях, особенно часто заглядывал во дворы Fry и «Типографии», сидел в барах Hammersmith&bros или Nobody knows I suppose. За вечер у него обычно уходило 2000–3000 рублей.
— Сегодня один из последних дней, когда можно постоять на улице, завтра обещают похолодание. Хотя сейчас уже достаточно прохладно, народу меньше, чем обычно, но атмосфера все равно приятная, лучше, чем летом, когда не протолкнуться, — говорит Иван.
На вопрос о заведении, в которое бы точно не пошел, он среагировал сходу: ресторан Дениса Иванова в новом ЛДС — из-за неадекватного соотношения цены и качества.
— Еще мне не нравится «Республика». Там толком нет фейсконтроля, пускают разномастных личностей. Не зря рядом постоянно дежурят автозаки, — говорит Иван.
Лиза и Кирилл за лето выбрались потусить всего пару раз — много работали. Заведения выбирали по настроению, смотря чего хотелось: потанцевать или поболтать, но обычно приходили во дворики. Летом музыка играет прямо на улице, люди танцуют и веселятся.
— За один поход обычно тратится от 1000 до 5000 рублей, смотря чего и сколько нам хочется, — говорит Кирилл.
Следующий пункт в нашем списке — двор руинпаба «Типография», который так любят новосибирцы. Вот где можно встретить всех: кого хочешь и кого не хочешь.
На территории двора располагается несколько баров с разной кухней и напитками — каждый гость легко выберет что-то по своему вкусу и настроению. Здесь есть и израильский Yofi, и греческий Sirtaki, где персонал периодически весело отплясывает под национальную музыку вместе с гостями. Неоновый свет от винного бара «Нос в бокале» привлекает девушек, а пивной Jonathan — парней.
Олег рассказывает, что за прошедшее лето старался больше выбираться в заведения — ему нравится здесь, во дворе на Красном, 22, и на Ленина, 3.
— Я почти не пью, поэтому много не трачу, но люблю вкусно поесть — нравится кухня в ресторане Pardon My French, — рассказывает молодой человек.
Настя и Богдана обычно бывают в барах «Крыша» и Maverick или в караоке-баре «Лепс». За один поход в заведение девушки обычно тратят 10 000 рублей и выше.
— Мы заметили, что в последнее время в Новосибирске люди стали больше гулять, город стал похож на Пите., Раньше такого не было: все сидели в заведениях, а на улицу выбирались редко. Стало интереснее, — говорят они.
Недавно девушки летали в Алматы и были в казахском Bla Bla bar — говорят, там совершенно другая атмосфера. Наше местное заведение «сдулось», как и клуб Black Milk — туда подруги больше не ходят.
Оксана и Наташа фотографироваться не захотели, но рассказали, что любят приходить в «Типографию» из-за живой музыки.
— Еще нам нравятся бары «Крыша» и Bla Bla bar, не нравятся «Синий Иней», Nebar и «Антигламур». Если мы хотим посидеть и выпить, то тратим около 3000–4000 рублей. Сегодня вообще зашли кофе выпить, от настроения зависит, — говорят девушки.
Иван и Константин чаще бывают на вечеринках от «Локации звука» — это мероприятия в разных местах Новосибирска. К примеру, последнее было на теплоходе.
— Нравится во дворике, здесь атмосферно. Сейчас уже прохладно, народу стало меньше — в Сибирь холод приходит раньше обычного. Не хожу по молодежным заведениям — The Rooks и соседние, не нравится контингент в «Республике» на Ленина. Я не пью, поэтому за вечер обычно трачу около 1000–1500 рублей — это безалкогольный коктейль или угостить девушку, — говорит Иван.
Несмотря на позднее время, новосибирцы продолжают веселиться. Толпа собралась на Коммунистической, чтобы послушать живое выступление неизвестного музыканта. Большая часть заведений в городе работает до 4-х утра, но есть бары, которые работают практически до рассвета — идеально для тех, кому оказалось мало танцев и совершенно не хочется домой, в рутину.
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