Ешь и смотри: 13 классных фильмов на все каникулы

«Чародеи» популярны не так, как «Ирония судьбы», но песню про трех белых коней слышали практически все. В фильме ее за девятилетнюю героиню Нину исполнила 27-летняя Лариса Долина.

«Морозко»

Страна: СССР

Жанры: фэнтези, мелодрама, комедия

Год выпуска: 1964

Продолжительность: 84 минуты (01:24)

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.0

Рейтинг на IMDb: 6.30



Классическая новогодняя сказочная история советского телевидения, которая рассказывает о хорошей и доброй девушке Настеньке. Ее жизнь была бы хороша, вот только злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. А однажды и вовсе решила избавиться от падчерицы и отправила замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник — дедушка Морозко.