Ешь и смотри: 13 классных фильмов на все каникулы

Новогодние праздники начались, и у большинства россиян впереди еще целая неделя беззаботного отдыха. Как ее провести? И, самое главное, сохранить новогоднее настроение до того момента, когда придется выходить на работу? Подобрали для вас фильмы, которые помогут продлить ощущение праздника надолго.
«Чудо на 34-й улице»
Страна: США
Жанры: драма, комедия
Год выпуска: 1947
Продолжительность: 96 минут (01:36)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.8
Рейтинг на IMDb: 7.90
Американская рождественская классика — оскароносный фильм про пожилого мужчину Криса Крингла, которого в канун Рождества уговорили сыграть Санта-Клауса на параде, устроенном крупным магазином. Всё потому, что актер, который должен был играть Санту, напился в стельку. После успеха парада Крис получил работу в магазине, но отказался продавать детям залежавшиеся игрушки, отправляя покупателей к конкурентам. Более того — Крис настаивал, что он настоящий Санта-Клаус. Параллельно мужчина решил помочь девочке Сюзан — она росла без отца и хотела свести вместе свою мать и соседа, юриста Фреда.
Кстати, у классической картины, вышедшей в 1947 году, есть и более современный ремейк — его выпустили в 1994 году, а главные роли в нем сыграли Ричард Аттенборо, Элизабет Перкинс и Мара Уилсон.
«Интуиция»
Страна: США
Жанры: мелодрама, комедия
Год выпуска: 2001
Продолжительность: 87 минут (01:27)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.7
Рейтинг на IMDb: 6.80
Герои Джона Кьюсака и Кейт Бекинсейл находят друг друга в суете предновогоднего города. Но они решили не наслаждаться обществом друг друга, а усложнить себе жизнь и испытать судьбу. Они записали свои номера телефонов на купюре и в книге — деньги обменяли, а книгу сдали букинисту. Сведет ли жизнь их вместе?
«Дед Мороз — отморозок»
Страна: Франция
Жанр: комедия
Год выпуска: 1982
Продолжительность: 88 минут (01:28)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.9
Рейтинг на IMDb: 7.50
Париж, канун Рождества. В сочельник в офисе службы психологической помощи «Телефон доверия» остаются двое: Пьер, настоящий педант, и Тереза, «серая мышка», которая тайно в него влюблена. Их начальница застряла в лифте и пытается вызвать помощь. В офис должна прийти еще и беременная подопечная Терезы — Жозетт, спасающаяся от гнева сожителя Феликса. Периодически в офисе появляются и соседи снизу (потому что он находится в жилом доме), а обстановку накаляют звонки неадекватного клиента. Что получится из этого сумасшедшего праздника?
Французский фильм поставлен по пьесе театра Le Splendid — его звездами был тот же актерский состав, что и в самой картине. В 1994 году в США сняли ремейк под названием «Рождество психов».
«Отпуск по обмену»
Страна: США
Жанры: мелодрама, комедия
Год выпуска: 2006
Продолжительность: 136 минут (02:16)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.7
Рейтинг на IMDb: 6.90
Что чаще всего люди хотят сделать после Нового года? Конечно, начать новую жизнь! Но героини Кэмерон Диаз и Кейт Уинслет в ромкоме «Отпуск по обмену» решили пойти еще дальше. Под Рождество они поменялись домами на разных континентах. Простушка Айрис из английской провинции и роскошная Аманда из Калифорнии, знакомые лишь по переписке, убегают от старых проблем за
«Дневник Бриджит Джонс»
Страны: Великобритания, Франция, США
Жанры: комедия, мелодрама, драма
Год выпуска: 2001
Продолжительность: 97 минут (01:37)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.5
Рейтинг на IMDb: 6.80
Еще один фильм о начале новой жизни после праздников. В новом году Бриджит Джонс решает похудеть, бросить курить и начать встречаться со стоящим человеком. Как она двигается к своим целям, почти все из нас прекрасно знают. Но это не значит, что в канун праздников мы не посмотрим историю о том, как Бриджит знакомится с разведенным Марком Дарси, приехав в гости к родителям, и как ее сердце разрывается между двумя мужчинами.
«Гринч — похититель Рождества»
Страны: США, Германия
Жанры: фэнтези, комедия
Год выпуска: 2000
Продолжительность: 104 минуты (01:44)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.8
Рейтинг на IMDb: 6.20
Всем знакомая история о человечке из Ктограда по имени Гринч, которого никто из жителей города не любил. Он обиделся и ушел жить в пещеру на одинокой горе, где злился на весь свет. А больше всего на свете он ненавидел Рождество — каждый год праздник становился для него страшной пыткой, потому что все жители Ктограда веселились от души. И однажды Гринч захотел покончить с этим праздником раз и навсегда... решив попросту украсть у жителей их Рождество! Трогательная и поучительная история с Джимом Керри в роли главного похитителя праздника.
«Крепкий орешек»
Страна: США
Жанры: боевик, триллер, криминал
Год выпуска: 1988
Продолжительность: 133 минуты (02:13)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.0
Рейтинг на IMDb: 8.20
Некоторые удивляются, каким образом боевик может ассоциироваться с новогодними праздниками. Но те, кто видел «Крепкий орешек», знают, что всё началось с рождественского приема, на который приехал полицейский Джон Макклейн. Прием внезапно прерывает банда политических террористов, взявших в заложники два десятка гостей — в том числе и жену Макклейна. Полицейскому приходится браться за дело и спасать всех. Кстати, «Крепкий орешек» — это не только знаковая роль для Брюса Уиллиса, но и голливудский дебют Алана Рикмана, сыгравшего лидера банды террористов.
«Такси 3»
Страна: Франция
Жанры: боевик, комедия, криминал
Год выпуска: 2003
Продолжительность: 84 минуты (01:24)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.1
Рейтинг на IMDb: 5.80
Третья часть истории про отчаянного таксиста Даниэля и незадачливого полицейского Эмильена связана с Рождеством и новогодними праздниками намного больше, чем вы думаете. Всё потому, что действие происходит как раз в канун Рождества, а Даниэлю с Эмильеном нужно разобраться не с кем-то, а с настоящей бандой Санта-Клаусов. Они грабят банки в Марселе, и главным героям нужно выяснить, кто за этим стоит. Правда, те, кто смотрел первые две части «Такси», знают, что вреда от действий Даниэля и Эмильена может быть даже намного больше, чем от рук самих грабителей.
«Подарок на Рождество»
Страна: США
Жанры: комедия, приключения
Год выпуска: 1996
Продолжительность: 89 минут (01:29)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.7
Рейтинг на IMDb: 5.70
Арнольд Шварценеггер играет ужасно занятого на работе отца, который постоянно опаздывает на семейные мероприятия. После того как он в очередной раз пропустил выступление сына по карате, пришлось пообещать ребенку подарить на Рождество суперигрушку — Турбомена. Конечно же, в суете папа благополучно забыл об обещании. Игрушку пришлось искать в самый последний день — вот только их осталось совсем немного, а таких же забывчивых претендентов на нее полно.
«Мой друг Дед Мороз»
Страны: Франция, Бельгия
Жанр: комедия
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 80 минут (01:20)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.0
Рейтинг на IMDb: 6.20
В ночь на Рождество шестилетний Антуан загадал только одно желание — покататься в санях Санта-Клауса между звезд, рассыпанных по небу. И тут, словно по мановению волшебной палочки, на балконе появляется Санта. Правда, Антуан был слишком удивлен, чтобы признать в нем бородатого грабителя, переодетого в новогодний костюм, который отправился по парижским квартирам в поисках богатств.
«Чародеи»
Страна: СССР
Жанры: мюзикл, фантастика, мелодрама, комедия
Год выпуска: 1982
Продолжительность: 147 минут (02:27)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.0
Рейтинг на IMDb: 7.10
Двухсерийная советская новогодняя комедия с Александром Абдуловым в главной роли — это вольный пересказ мистической повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», но при этом совершенно самостоятельная история. Это новогодняя сказка о том, что настоящая любовь может творить чудеса. В институте НУИНУ (Научный универсальный институт необыкновенных услуг) кипит бурная работа по изготовлению волшебной палочки. Презентация изобретения намечена на 31 декабря, на новогодний вечер. Но тут в дело вступают противники директора института, преследующие свои цели.
«Чародеи» популярны не так, как «Ирония судьбы», но песню про трех белых коней слышали практически все. В фильме ее за девятилетнюю героиню Нину исполнила 27-летняя Лариса Долина.
«Морозко»
Страна: СССР
Жанры: фэнтези, мелодрама, комедия
Год выпуска: 1964
Продолжительность: 84 минуты (01:24)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.0
Рейтинг на IMDb: 6.30
Классическая новогодняя сказочная история советского телевидения, которая рассказывает о хорошей и доброй девушке Настеньке. Ее жизнь была бы хороша, вот только злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. А однажды и вовсе решила избавиться от падчерицы и отправила замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник — дедушка Морозко.
«Вечера на хуторе близ Диканьки»
Страна: СССР
Жанры: фэнтези, мелодрама, комедия
Год выпуска: 1961
Продолжительность: 66 минут (01:06)
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.1
Рейтинг на IMDb: 7.50
Знакомая со школьной скамьи история о том, как в рождественскую ночь в украинском селе всех в буквальном смысле бес попутал. Лишь один могучий кузнец Вакула не только смог одолеть нечистую силу, но и добыть для своей невесты царские черевички. Этот фильм — бессмертная экранизация повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством».
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