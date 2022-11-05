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Слезы и одиночество: участница шоу «Новые Пацанки» из Новосибирска осталась одна на неделе родителей

По словам девушки, мама не приезжала к ней даже на день рождения

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До проекта девушка работала смотрителем кладбища

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Участница шоу «Новые Пацанки» на телеканале «Пятница!» Елизавета Андрющенко из Новосибирска осталась одна на неделе родителей. К девушке никто не приехал из родственников.

На новой неделе девушек отправили в полузаброшенный дом, где им надо было убраться, приготовить, подготовить записки и спальные места для близких людей. Пока к другим участницам приезжали родные, к Елизавете не приехал никто. Девушка из Новосибирска расплакалась и осталась одна.

На неделе родителей девушка осталась одна

На неделе родителей девушка осталась одна

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Как объяснила ведущая шоу, мама девушки не смогла приехать, потому что ей необходимо ухаживать за бабушкой. Однако участница рассказала в эфире шоу, что мама не приезжала к ней на день рождения в Новосибирск и не хотела видеться с ней в Москве.

— Я ее понимаю, потому что ее дочь не на шоу талантов, а на шоу «Новые Пацанки», это не повод для гордости, — рассказала Елизавета.

Как мы писали ранее, Елизавета Андрющенко выросла в строгости в религиозной семье. По словам сибирячки, первый молодой человек издевался над ней и уничтожил веру в мужчин, после чего девушка начала участвовать в драках, чтобы заглушить душевную боль. Героиня ни разу не пробовала алкоголь, сигареты и запрещенные вещества, до участия в проекте работала смотрителем кладбища.

В программе «Новые Пацанки» участвовала и еще одна героиня из Новосибирска — Христина Сверчкова, на данный момент девушка покинула шоу. Сибирячка родилась в семье ученых и уверена, что они устроили из ее жизни настоящую тюрьму.

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