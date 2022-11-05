Слезы и одиночество: участница шоу «Новые Пацанки» из Новосибирска осталась одна на неделе родителей

Участница шоу «Новые Пацанки» на телеканале «Пятница!» Елизавета Андрющенко из Новосибирска осталась одна на неделе родителей. К девушке никто не приехал из родственников.

На новой неделе девушек отправили в полузаброшенный дом, где им надо было убраться, приготовить, подготовить записки и спальные места для близких людей. Пока к другим участницам приезжали родные, к Елизавете не приехал никто. Девушка из Новосибирска расплакалась и осталась одна.