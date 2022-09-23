Смотритель кладбища и дочь ученых: две девушки из Новосибирска стали участницами шоу «Новые Пацанки»

Елизавета Андрющенко ни разу в жизни не пробовала алкоголь, сигареты и запрещенные вещества. Девушка выросла в религиозной семье в строгости. По словам героини, первый молодой человек издевался над ней и уничтожил в ней веру в мужчин. После этого Лиза начала участвовать в драках и конфликтах, чтобы заглушить душевную боль. Сейчас девушка работает смотрителем на кладбище. Сибирячка пришла на проект, чтобы научиться доверять мужчинам и поверить в себя и свои силы.

Девушка с именем Идея — дочь ученых из Новосибирска. Как объясняет участница, из-за давления в семье она начала употреблять наркотики и увлеклась селфхармом.

