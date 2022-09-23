Смотритель кладбища и дочь ученых: две девушки из Новосибирска стали участницами шоу «Новые Пацанки»
Елизавета Андрющенко и Идея Сверчкова будут три месяца учиться в Школе Леди
Две жительницы Новосибирска стали участницами шоу «Новые Пацанки», которое выходит на телеканале «Пятница!». Первый выпуск программы вышел 22 сентября.
Как сообщили в пресс-службе «Пятницы!»,
— Героини социального реалити лишены родительской любви и понимания окружающих. Они являются заложницами неблагополучного окружения и образа жизни. Пятнадцать девушек с непростыми судьбами придут на проект, чтобы проработать травмы прошлого и избавиться от зависимостей. Проект для них — последний шанс начать жить по-другому, — сообщил телеканал «Пятница!».
Елизавета Андрющенко ни разу в жизни не пробовала алкоголь, сигареты и запрещенные вещества. Девушка выросла в религиозной семье в строгости. По словам героини, первый молодой человек издевался над ней и уничтожил в ней веру в мужчин. После этого Лиза начала участвовать в драках и конфликтах, чтобы заглушить душевную боль. Сейчас девушка работает смотрителем на кладбище. Сибирячка пришла на проект, чтобы научиться доверять мужчинам и поверить в себя и свои силы.
Девушка с именем Идея — дочь ученых из Новосибирска. Как объясняет участница, из-за давления в семье она начала употреблять наркотики и увлеклась селфхармом.
— Запрещенные вещества и алкоголь помогают Идее чувствовать себя счастливой. Решилась на участие в проекте, чтобы доказать, что она может быть другой и измениться, — рассказала пресс-служба «Пятницы!».
Три месяца Лиза и Идея с другими участницами будут жить в «Школе Леди». У них будут уроки этикета и психологии, а также финансовой грамотности.
Фуд-блогер из Новосибирска Андрей Рысев появился в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Он прошел в команду Рената Агзамова благодаря своему десерту. С командой шефа он готовил блины с начинкой из творожного сыра и ягод.