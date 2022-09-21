Фуд-блогер из Новосибирска попал на «Битву шефов» на «Пятнице» — ради этого он попросился на чужую кухню в Москве

— Ранее я уже два раза отказывался от участия в подобных программах, но тут решил попробовать. Для подтверждения нужно было прислать 10 фотографий своих блюд, так как я готовил на тот момент кулинарную книгу, у меня было много красивых фотографий, прислал даже немного больше. Через пару часов мне ответили, что команда Ивлева уже сформирована и им нужен десерт. Я сказал, что в блоге у меня самый популярный десерт — это меренговый рулет. Его согласовали, — рассказал НГС Андрей Рысев.