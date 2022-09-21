Фуд-блогер из Новосибирска попал на «Битву шефов» на «Пятнице» — ради этого он попросился на чужую кухню в Москве
На конкурс Андрей Рысев приготовил меренговый рулет
Фуд-блогер из Новосибирска Андрей Рысев появился в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница».
Эта программа, как рассказывают в пресс-службе «Пятницы», кулинарный поединок Константина Ивлева и Рената Агзамова, с помощью которого шефы пытаются найти главный талант России. Андрея Рысева через социальные сети пригласила участвовать кастинг-директор.
— Ранее я уже два раза отказывался от участия в подобных программах, но тут решил попробовать. Для подтверждения нужно было прислать 10 фотографий своих блюд, так как я готовил на тот момент кулинарную книгу, у меня было много красивых фотографий, прислал даже немного больше. Через пару часов мне ответили, что команда Ивлева уже сформирована и им нужен десерт. Я сказал, что в блоге у меня самый популярный десерт — это меренговый рулет. Его согласовали, — рассказал НГС Андрей Рысев.
Через несколько дней фуд-блогеру позвонили и сказали, что через три дня ждут в Москве на съемках с десертом. Блюдо нужно было привезти в студию уже готовым, и Андрей Рысев обратился к своим подписчикам, чтобы кто-нибудь пустил его к себе на кухню в Москве.
— Казалось бы, кто захочет пустить к себе незнакомого человека? Но такой человек нашелся. Москвичка Оксана приютила меня на своей кухне, и рулет был сделан. Потом я с трудом довез рулет на такси, — поделился Андрей Рысев.
Андрей Рысев прошел в команду Рената Агзамова благодаря своему десерту. С командой шефа он готовил блины с начинкой из творожного сыра и ягод.
— Я готовлю блины с 10 лет, и они у меня получаются всегда. Но я занервничал, поддался панике и выкинул блинов 15. Потом какая-то девушка подрезала мой соус, и я решил подавать то, что есть. Конечно, было обидно вылететь на такой фигне, но это всё равно был очень классный опыт, который показал мне, что, несмотря на все трудности, я не могу опускать руки. Битва стала глотком свежего воздуха, — рассказал участник шоу.
На канале НТВ 15 сентября вышел выпуск ток-шоу «За гранью», в котором приняла участие сибирячка Ольга Платонова, известная как Сибирская Круэлла.