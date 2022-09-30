«Родители устроили из моей жизни тюрьму»: дочь ученых из шоу «Новые Пацанки» — о своей семье
Она сменила имя и внешность, чтобы не быть похожей на прошлую себя
Христина Сверчкова из Новосибирска стала участницей шоу «Новые Пацанки» на телеканале «Пятница!». В новом выпуске, который вышел 29 сентября, 19-летняя девушка рассказала о своей жизни. По ее словам, она употребляет запрещенные вещества и считает, что родители устроили из ее жизни тюрьму. Кроме того, девушка сменила имя, и теперь ее зовут Идея.
Сибирячка в выпуске рассказала, что родилась в семье ученых: папа был ректором университета, а мама директором дома ученых, старшая сестра девушки работает химическим биологом и живет в Норвегии.
— Родители устроили из моей жизни тюрьму. Они называли меня ничтожеством, оскорбляли, унижали. Отец говорил, что ему стыдно за меня, — рассказала девушка в выпуске на телеканале «Пятница!».
По словам сибирячки, она с детства любит рисовать и пыталась уговорить родителей, чтобы они отдали ее в художественный кружок. Родители были против, они срывали рисунки и говорили, что на них много не заработаешь. Чтобы быть дальше от родителей, Идея уехала из Сибири в Москву, поступила в колледж вместо университета и с 14 лет живет одна.
— Я ненавижу себя прошлую из Новосибирска. Я изменила имя, внешность, форму губ, бровей подбородок, убрала горбинку на носу, — поделилась девушка.
Девушка призналась, что она рисует, пишет стихи, но ее отношения ни с кем не складываются: ни с друзьями, ни с парнями, ни с родителями. Как объяснила участница, из-за разногласий в семье она начала употреблять наркотики и увлеклась селфхармом.
— Надеюсь, что благодаря проекту у меня получится создать свою семью, — рассказала в выпуске пацанка.
Три месяца Идея с другими участницами будет жить в «Школе Леди». У девушек будут уроки этикета и психологии, а также финансовой грамотности.
Мы уже писали о том, что в шоу «Новые Пацанки» принимают участие две девушки из Новосибирска.