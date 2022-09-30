«Родители устроили из моей жизни тюрьму»: дочь ученых из шоу «Новые Пацанки» — о своей семье

— Родители устроили из моей жизни тюрьму. Они называли меня ничтожеством, оскорбляли, унижали. Отец говорил, что ему стыдно за меня, — рассказала девушка в выпуске на телеканале «Пятница!».

По словам сибирячки, она с детства любит рисовать и пыталась уговорить родителей, чтобы они отдали ее в художественный кружок. Родители были против, они срывали рисунки и говорили, что на них много не заработаешь. Чтобы быть дальше от родителей, Идея уехала из Сибири в Москву, поступила в колледж вместо университета и с 14 лет живет одна.