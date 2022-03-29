«Везде ты со своей придурошной мамашей»: как сибирячка с сыном собрали 2 млн подписчиков в «ТикТоке» и зарабатывают на этом

Инна Таранина — 45-летняя блогер из Новосибирска. Женщина около двух лет ведет социальные сети со своим 13-летним сыном Сережей, за это время на их «ТикТок» подписалось почти 2 млн подписчиков. А Сереже пришлось перевестись на домашнее обучение из-за издевательств в школе. Блогеры снимают юмористические и разговорные видео, идеи берут из анекдотов или из жизни. Об активной и жизнерадостной семье читайте в материале Елизаветы Горячевой.
Инна Таранина из семьи военного, родители часто переезжали с места на место. Женщина отучилась 11 классов и поступила в НГУ, но окончить университет не получилось. Раньше она мечтала стать врачом, потом занималась бизнесом, связанным с косметикой, но он рухнул.
— Зарабатывала по-разному: иногда 100 тысяч, иногда 30 тысяч. Были большие разрывы, — признается героиня.
Сейчас Инне 45 лет, и она блогер, ведет несколько социальных сетей со своим 13-летним сыном Сережей. Впервые женщина открыла «ТикТок» в 2020 году, начинала снимать видео сама, в основном это были липсинги. Как рассказала героиня, липсинги — это видео под чей-то записанный звук, чужие голоса или песни.
— В ноябре Сережа предложил снимать разговорный контент, скетчи, пранки (розыгрыши) и вайны (короткие шутливые ролики). Первый ролик набрал несколько миллионов просмотров, — рассказала Инна.
Когда блогер перестала записывать ролики под чужой звук, то другие тиктокеры стали активно использовать голоса Сережи и Инны, это приносило больше просмотров и подписчиков.
Через 2 месяца после первого юмористического видео блогеры собрали 100 тысяч подписчиков, в 2021 году их уже было 300 тысяч. После Инну нашла редактор передачи «Давай поженимся», в шоу женщина выбрала жениха Юнуса.
— Ему нравились наши ролики, он хохотал постоянно, но отношений никаких не сложилось, — объяснила блогер.
Основной вид роликов у мамы с сыном юмористического и анекдотного характера. Больше всего просмотров набирают ролики по теме «яжемать».
— На видео, в которых я что-то разрешаю Сереже, подписчики пишут: «Мне бы такую маму». А если ругаюсь, то: «Она плохая, Серега, беги от нее», — поделилась тиктокер.
Блогеры снимают по 3–4 видео без выходных. Идеи у женщины рождаются из жизни, когда она наблюдает за Сережей и его друзьями во время общения или игр. Иногда использует анекдоты и переделывает их для современного зрителя.
Основная аудитория — дети, мамы и бабушки. Один из подписчиков заключил пари с блогерами: если их ролик за 10 часов соберет 1 миллион просмотров, то он подарит им новый телефон для съемок. Ролик Инны и Сережи посмотрели 2 миллиона человек за 10 часов, а подписчик исполнил обещание.
— У нас отличная аудитория. Меня с Сережей часто узнают на улице, в Академгородке нас все знают. Чаще всего подходят дети, а вот взрослые редко, потому что контент детский, — рассказала Инна.
На данный момент социальные сети — единственный заработок женщины. На канале в «Ютьюбе» у Инны и Сергея более 1 миллиона подписчиков. Сейчас нельзя выкладывать видео в «ТикТок», поэтому женщина снимает на «Ютьюб» и в другие социальные сети.
— Зарабатываем мы с партнерской программы на «Ютьюбе» и участвуем в проекте от «Яндекс.Дзена», с которого тоже планируем зарабатывать. Получается примерно 70 тысяч в месяц, — поделилась тиктокер.
Сережа — 13-летний подросток, он во всем поддерживает свою маму и помогает. Как рассказала Инна, у них никогда не было ссор насчет роликов. Но в октябре мама перевела Сережу на домашнее обучение из-за оскорблений со стороны подростков и учителей. Видео, записанные с мамой, вызывали насмешки.
Сначала мальчик отказывался уходить из школы, но часто был в печальном состоянии, поэтому женщина не вытерпела. Сережа продолжает общаться со своими одноклассниками и даже стал лучше учиться.
— Я подозреваю, что те ребята, которые над ним смеялись раньше, сейчас мечтают сфотографироваться и погулять с Сережей, — уверена блогер.
Под роликами мамы и сына много негативных комментариев, но они стараются не реагировать на них. Инну называют старухой, а Сереже советуют поменять прическу и отстричь хвост. Когда недоброжелатели пропадают, то мальчик даже начинает переживать, потому что уходит активная часть аудитории.
— Я заново учусь всему, впитываю новую информацию, учу детский сленг, — смеется героиня, — Сережа учит меня, объясняет и помогает.
С популярностью круг общения Инны полностью изменился, с ней перестали общаться давние друзья, советовали лучше использовать «Одноклассники», но женщину это не остановило. Она начала учиться вести социальные сети, поменяла круг общения. Вместо старых знакомых появилась молодежь, которая называет блогера мама Инна.
С детьми ролики, по мнению женщины, снимать сложно, они не всегда могут показать нужные эмоции. Инна с детства была артистичной, а Сережа уже адаптировался к разговорному контенту.
— В жизни мы с сыном такие же, как на видео: громкие, орущие, бешеные. Можем собраться куда-то за одну секунду и уехать. Бешеная семейка, — считает героиня.
Из-за запрета выкладывать новые ролики в «ТикТоке» Инна начала развивать «Телеграм», поэтому спит не более 4 часов в день. Ей нравится снимать видео, но на обычной работе было проще.
— Когда ты приходишь с работы домой, то отдыхаешь, больше не думаешь о ней, у блогеров всё по-другому. Записывать ролики тяжело морально, необходимо постоянно быть на связи, и работа не оставляет ни на секунду, — поделилась Инна.
В Новосибирске много популярных блогеров, о которых часто пишет НГС. В январе о своих видео в социальных сетях рассказал уролог, который снимает ролики о половом воспитании, операциях и здоровье. В марте — разнорабочий, который на основной работе получает 20 тысяч в месяц, поделился, что за день в социальных сетях может заработать 15 тысяч.