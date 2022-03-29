«Везде ты со своей придурошной мамашей»: как сибирячка с сыном собрали 2 млн подписчиков в «ТикТоке» и зарабатывают на этом

Инна Таранина — 45-летняя блогер из Новосибирска. Женщина около двух лет ведет социальные сети со своим 13-летним сыном Сережей, за это время на их «ТикТок» подписалось почти 2 млн подписчиков. А Сереже пришлось перевестись на домашнее обучение из-за издевательств в школе. Блогеры снимают юмористические и разговорные видео, идеи берут из анекдотов или из жизни. Об активной и жизнерадостной семье читайте в материале Елизаветы Горячевой.



Инна Таранина из семьи военного, родители часто переезжали с места на место. Женщина отучилась 11 классов и поступила в НГУ, но окончить университет не получилось. Раньше она мечтала стать врачом, потом занималась бизнесом, связанным с косметикой, но он рухнул.

