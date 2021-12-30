Сибирячка стала трехкратной чемпионкой мира среди парикмахеров — смотрим, какая работа принесла ей победу

Виталий Аллахвердян и Людмила Железнюк из Новосибирска взяли первое и второе место в чемпионате мира по парикмахерскому искусству по версии ОМС HAIRWORLD.
Чемпионат ежегодно проходит в Париже, но в этом году из-за ограничений по коронавирусу работы принимали онлайн. Участники были из более чем 50 стран. У обоих участников из Новосибирска тренером была Людмила Тарасова из Барнаула.
Сибирячка Людмила Железнюк взяла 1-е место в номинации Ladies Technical Free Style. Как рассказывает женщина, уровень конкуренции в этом году был выше, чем когда-либо, из-за того, что соревнования проходили онлайн.
— Был очень длительный этап подготовки к чемпионату, я благодарна своему тренеру Людмиле Тарасовой за усилия и наставления, большую проделанную работу. Работы на чемпионат были отправлены еще в ноябре, и только
Это третий раз, когда Людмила получает звание чемпионки мира. Последний раз был в 2017 году.
Виталий Аллахвердян в 2020 году стал чемпионом России. Перед этим он стал чемпионом Сибири. На чемпионате мира он взял
— Подготовка началась в сентябре. Сперва на бумаге рисуешь то, что воплотишь на волосах: цвет, стрижка. Далее на тренировочной болванке — подбор цветов, стрижки. Как лучше ляжет, что поменять или лучше сочетать, и, когда полностью доволен, наступает ответственный момент — окрашивание. Для оценки работы важно всё — и подобранные цвета, и как они раскрыты в стрижке и укладке, и чистота работы, — поделился новосибирец.
Виталий рассказал, что из-за того, что чемпионат проходил онлайн, работы выполнялись под камерами.
Поздно вечером в среду, 15 декабря, в новосибирском ночном клубе «Танцуки» прошел чемпионат «Лучший молодой бармен Сибири — 2021». В конкурсе приняли участие 14 человек. Из них всего двое приехали из Томска, где совсем недавно их отобрали в местном конкурсе молодых барменов.