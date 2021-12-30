Сибирячка стала трехкратной чемпионкой мира среди парикмахеров — смотрим, какая работа принесла ей победу

Виталий Аллахвердян и Людмила Железнюк из Новосибирска взяли первое и второе место в чемпионате мира по парикмахерскому искусству по версии ОМС HAIRWORLD.

Чемпионат ежегодно проходит в Париже, но в этом году из-за ограничений по коронавирусу работы принимали онлайн. Участники были из более чем 50 стран. У обоих участников из Новосибирска тренером была Людмила Тарасова из Барнаула.