Цветы во льду и пена из сыра: как прошел конкурс на лучшего молодого бармена Сибири — яркие кадры

Член российской ассоциации сомелье Мария Сладких также поделилась впечатлениями после дегустации коктейлей участников конкурса:



— Достаточно интересная сегодня была тенденция. Было много ягодных коктейлей. В 60% они делали акцент на этом. Причем коктейли получались аутентичными, так как использовались именно сибирские ягоды. Например, был также коктейль из кедровой шишки и красной смородины — с сибирским акцентом. Наверное, самый необычный коктейль с кофейной основой, в нем было даже что-то шоколадное. При этом сверху была пена из сыра и кунжута. Это сочетание достаточно сильно выбивалось из общего фона. Один из коктейлей был очень пряный, так как один из участников использовал окуривание дымом. Коктейль получился немного копченый.