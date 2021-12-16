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Цветы во льду и пена из сыра: как прошел конкурс на лучшего молодого бармена Сибири — яркие кадры

Первое место заняла бармен из Новосибирска

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Конкурс прошел поздно вечером в среду в клубе «Танцуки»

Конкурс прошел поздно вечером в среду в клубе «Танцуки»

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Поздно вечером в среду, 15 декабря, в новосибирском ночном клубе «Танцуки» прошел чемпионат «Лучший молодой бармен Сибири — 2021».

В конкурсе приняли участие 14 человек. Из них всего двое приехали из Томска, где совсем недавно их отобрали в местном конкурсе молодых барменов.

Выступление должно было занять не более семи минут. Если оно длилось дольше, участнику начислялись штрафные баллы

Выступление должно было занять не более семи минут. Если оно длилось дольше, участнику начислялись штрафные баллы

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— Главным критерием отбора участников на конкурс являлось их неучастие в других конкурсах и относительно небольшой опыт работы. Они выступали со своими наставниками — те выходили с участниками на сцену, стояли в стороне, но могли подсказывать. Нужно было четко приготовить коктейль, ничего не роняя, не проливая лед, продемонстрировать свой классический стиль без подбрасываний бутылок. Точные движения, грация и уверенные действия, — пояснил президент Новосибирской ассоциации барменов Максим Щёголев.

— У всех была своя оригинальная подача. Кто-то, например, в лед замораживал небольшие цветы, — поделился впечатлениями Максим Щёголев

— У всех была своя оригинальная подача. Кто-то, например, в лед замораживал небольшие цветы, — поделился впечатлениями Максим Щёголев

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В конкурсе было две категории жюри

В конкурсе было две категории жюри

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Максим Щёголев пояснил, что в конкурсе есть две категории жюри: техническое и дегустационное. Техническое жюри оценивает непосредственно процесс приготовления. А дегустационное — внешний вид коктейля, его аромат и вкусовые качества.

Участникам могли подсказывать их наставники, которые также находились на сцене во время выступления

Участникам могли подсказывать их наставники, которые также находились на сцене во время выступления

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Участников на конкурс собрали из Новосибирска и Томска

Участников на конкурс собрали из Новосибирска и Томска

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— Участники готовили обязательный коктейль партнеров. Для него мы предоставили все ингредиенты. Свой авторский коктейль они готовили в двух экземплярах — из тех продуктов, которые мы им предоставляли, и тех, которые на этот раз им позволили привезти с собой, — рассказал президент ассоциации барменов.

Обязательные для приготовления коктейли не оценивались, а сразу уходили гостям конкурса

Обязательные для приготовления коктейли не оценивались, а сразу уходили гостям конкурса

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Авторский коктейль, в свою очередь, оценивался дегустационным жюри

Авторский коктейль, в свою очередь, оценивался дегустационным жюри

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Член российской ассоциации сомелье Мария Сладких также поделилась впечатлениями после дегустации коктейлей участников конкурса:

— Достаточно интересная сегодня была тенденция. Было много ягодных коктейлей. В 60% они делали акцент на этом. Причем коктейли получались аутентичными, так как использовались именно сибирские ягоды. Например, был также коктейль из кедровой шишки и красной смородины — с сибирским акцентом. Наверное, самый необычный коктейль с кофейной основой, в нем было даже что-то шоколадное. При этом сверху была пена из сыра и кунжута. Это сочетание достаточно сильно выбивалось из общего фона. Один из коктейлей был очень пряный, так как один из участников использовал окуривание дымом. Коктейль получился немного копченый.

Максим Щёголев уточнил, что в коктейлях по правилам должно было быть определенное максимальное количество алкоголя и других ингредиентов

Максим Щёголев уточнил, что в коктейлях по правилам должно было быть определенное максимальное количество алкоголя и других ингредиентов

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Девушка-победительница набрала 135,6 балла

Девушка-победительница набрала 135,6 балла

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Она обошла участника на втором месте на почти 12 баллов

Она обошла участника на втором месте на почти 12 баллов

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По сумме всех баллов лучшим молодым барменом Сибири оказалась Алина Колотвина из новосибирского Vegas bar, который относится к пространству баров Bla Bla Bar в Новосибирске.

Ее выступление с наставником, рассказал Максим Щёголев, проходило в стиле марионетки — это поразило зал

Ее выступление с наставником, рассказал Максим Щёголев, проходило в стиле марионетки — это поразило зал

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Победительница, по рассказу Максима, ни разу не пролила коктейль во время приготовления, у нее не было штрафов

Победительница, по рассказу Максима, ни разу не пролила коктейль во время приготовления, у нее не было штрафов

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Вечером в понедельник, 13 декабря, в Новосибирске прошло награждение участников Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». В номинации «ПРОдвижение территорий» выиграл наш коллега, фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

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