Цветы во льду и пена из сыра: как прошел конкурс на лучшего молодого бармена Сибири — яркие кадры

Поздно вечером в среду, 15 декабря, в новосибирском ночном клубе «Танцуки» прошел чемпионат «Лучший молодой бармен Сибири — 2021».
В конкурсе приняли участие 14 человек. Из них всего двое приехали из Томска, где совсем недавно их отобрали в местном конкурсе молодых барменов.
— Главным критерием отбора участников на конкурс являлось их неучастие в других конкурсах и относительно небольшой опыт работы. Они выступали со своими наставниками — те выходили с участниками на сцену, стояли в стороне, но могли подсказывать. Нужно было четко приготовить коктейль, ничего не роняя, не проливая лед, продемонстрировать свой классический стиль без подбрасываний бутылок. Точные движения, грация и уверенные действия, — пояснил президент Новосибирской ассоциации барменов Максим Щёголев.
Максим Щёголев пояснил, что в конкурсе есть две категории жюри: техническое и дегустационное. Техническое жюри оценивает непосредственно процесс приготовления. А дегустационное — внешний вид коктейля, его аромат и вкусовые качества.
— Участники готовили обязательный коктейль партнеров. Для него мы предоставили все ингредиенты. Свой авторский коктейль они готовили в двух экземплярах — из тех продуктов, которые мы им предоставляли, и тех, которые на этот раз им позволили привезти с собой, — рассказал президент ассоциации барменов.
Член российской ассоциации сомелье Мария Сладких также поделилась впечатлениями после дегустации коктейлей участников конкурса:
— Достаточно интересная сегодня была тенденция. Было много ягодных коктейлей. В 60% они делали акцент на этом. Причем коктейли получались аутентичными, так как использовались именно сибирские ягоды. Например, был также коктейль из кедровой шишки и красной смородины — с сибирским акцентом. Наверное, самый необычный коктейль с кофейной основой, в нем было даже что-то шоколадное. При этом сверху была пена из сыра и кунжута. Это сочетание достаточно сильно выбивалось из общего фона. Один из коктейлей был очень пряный, так как один из участников использовал окуривание дымом. Коктейль получился немного копченый.
По сумме всех баллов лучшим молодым барменом Сибири оказалась Алина Колотвина из новосибирского Vegas bar, который относится к пространству баров Bla Bla Bar в Новосибирске.
Вечером в понедельник, 13 декабря, в Новосибирске прошло награждение участников Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». В номинации «ПРОдвижение территорий» выиграл наш коллега, фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.