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«Стрелять боевыми в человека — это убийство»: вышел новый выпуск «Солдаток». Шоу снимали в Новосибирске

Девушки проходили военную подготовку и готовили концерт солдатам

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Сейчас в проекте участвуют 9 девушек

Сейчас в проекте участвуют 9 девушек

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Новый выпуск снятого в Новосибирске шоу «Солдатки» вышел на ТНТ4

Вечером в пятницу, 5 ноября, на телеканале ТНТ4 вышла 13-я серия реалити-шоу «Солдатки». Его съемки проходили в Новосибирске в настоящей военной части спецназа Росгвардии.

— В новом сезоне участницы проходят изнурительные тренировки и марш-броски в 15-килограммовом снаряжении, осваивают высотную подготовку, рытье окопов, прыжки с парашютом, стрельбу и многое другое. В ближайшем выпуске девушек будут обучать приемам ближнего боя в сочетании с огневой, тактической и тактико-специальной подготовкой. Участницы будут отрабатывать действия с применением автомата Калашникова, в обстоятельствах, когда применение огнестрельного оружия по прямому назначению невозможно из-за определенных причин, — рассказали в пресс-службе телеканала.

Занятия по высотной подготовке

Занятия по высотной подготовке

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В этом выпуске девушкам дали задание поставить концерт, чтобы развлечь солдат.

— Нужно разбудить чувство долга перед Отечеством. Показываете лучшие стороны, что вы лучше всего можете сделать, — сказал их командир, директор и основатель центра специальной подготовки «СПЕЦ» Павел Зуев.

Сначала участницы несерьезно отнеслись к поставленному заданию, чем разозлили командира отряда.

— Двести пятьдесят человек собирать, чтобы вот это показать? На данным момент, что я здесь увидел... Я не готов к этому. Честно, не ожидал, — сказал он на генеральной репетиции.

Но после этого девушки собрались и сделали концерт, который понравился солдатам в части.

Съемки проходили в настоящей военной части спецназа Росгвардии

Съемки проходили в настоящей военной части спецназа Росгвардии

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Также, помимо создания номеров для концерта, участницы проходили испытания. В том числе боевая и высотная подготовка. На занятиях по ведению ближнего боя инструктор попросил одну из участниц выстрелить в него из боевого оружия.

— Стрелять боевыми в человека — это убийство, — прокомментировала участница.

Однако девушка не успела выстрелить, потому что мужчина с топором в руке успел подбежать до того, как она подняла автомат.

— Впечатления максимально положительные! С девушками было приятно работать, так как они проявляли крайнюю заинтересованность, высокую целеустремленность, желание заниматься, стремление развить себя и улучшить свои навыки в применении приемов ближнего боя, а также сочетание данных действий с элементами огневой подготовки! Особое восхищение вызывала моральная и физическая готовность в преодолении трудностей, созданных на занятиях, которые, по нашему опыту, не каждый парень способен преодолеть, — прокомментировал работу с участницами Павел Зуев.

На данный момент в проекте участвуют девять девушек.

Летом сибирячка Виктория Кузнецова участвовала в шоу «Ты — топ-модель». Девушка дошла до финала, но не смогла победить.

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реалити-шоу«Солдатки»«ТНТ Premier»
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