«Стрелять боевыми в человека — это убийство»: вышел новый выпуск «Солдаток». Шоу снимали в Новосибирске

В этом выпуске девушкам дали задание поставить концерт, чтобы развлечь солдат.

— Нужно разбудить чувство долга перед Отечеством. Показываете лучшие стороны, что вы лучше всего можете сделать, — сказал их командир, директор и основатель центра специальной подготовки «СПЕЦ» Павел Зуев.

Сначала участницы несерьезно отнеслись к поставленному заданию, чем разозлили командира отряда.

— Двести пятьдесят человек собирать, чтобы вот это показать? На данным момент, что я здесь увидел... Я не готов к этому. Честно, не ожидал, — сказал он на генеральной репетиции.

Но после этого девушки собрались и сделали концерт, который понравился солдатам в части.