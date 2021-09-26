На телеканале ТНТ4 стартовал второй сезон реалити-шоу «Солдатки» с подзаголовком «Спецназ». В ходе проекта четырнадцать девушек из разных регионов России под руководством краповых беретов должны пройти курс молодого бойца. Съемки нового сезона проходили в Новосибирске в настоящей военной части.



При этом девушки рассчитывали, что съемки, как и в первом сезоне, пройдут в Крыму: они надеялись на хорошую солнечную погоду. Но самолет переместил их в Толмачево, оттуда девушек на двух автобусах отвезли на Зеленодолинскую улицу в Октябрьском районе Новосибирска — туда, где базируется 19-й отряд специального назначения «Ермак». Участницам предстоят изнурительные тренировки и марш-броски в 15-килограммовом снаряжении, высотная подготовка, рытье окопов, прыжки с парашютом, стрельба. Питание и распорядок дня будут жесткими — всё как в армии. Съемки шли два месяца, до конца проекта дошли не все.