Реалити-шоу «Солдатки.Спецназ» снимали в Новосибирске
На телеканале ТНТ4 стартовал второй сезон реалити-шоу «Солдатки» с подзаголовком «Спецназ». В ходе проекта четырнадцать девушек из разных регионов России под руководством краповых беретов должны пройти курс молодого бойца. Съемки нового сезона проходили в Новосибирске в настоящей военной части.
При этом девушки рассчитывали, что съемки, как и в первом сезоне, пройдут в Крыму: они надеялись на хорошую солнечную погоду. Но самолет переместил их в Толмачево, оттуда девушек на двух автобусах отвезли на Зеленодолинскую улицу в Октябрьском районе Новосибирска — туда, где базируется 19-й отряд специального назначения «Ермак». Участницам предстоят изнурительные тренировки и марш-броски в 15-килограммовом снаряжении, высотная подготовка, рытье окопов, прыжки с парашютом, стрельба. Питание и распорядок дня будут жесткими — всё как в армии. Съемки шли два месяца, до конца проекта дошли не все.
Премьера первого сезона реалити «Солдатки» состоялась в марте 2020 года при поддержке Министерства обороны РФ.
Участниц набрали из сёл и крупных городов. Также сильно отличаются сферы их деятельности. Среди девушек есть промышленный альпинист, домохозяйка, которая пишет стихи и мечтает стать актрисой, примерная дочь, которая хочет вырваться из-под родительской опеки, организатор свадеб. Также во втором сезоне шоу принимает участие 29-летняя Анастасия Куприянова из Екатеринбурга. Наши коллеги поговорили с девушкой и узнали, чего ей стоили съемки длиной в два месяца.