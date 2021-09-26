«Нижнее белье тоже отобрали». За два месяца в армии девушка осталась без здоровья и без любимого

Примерно я догадываюсь, почему у него не было денег и куда он их дел. Я считаю, что он предал меня и променял на кое-что, будь эта штука проклята! Больше мы не общаемся, хотя мне до сих пор больно и я до сих пор его люблю. Не проходит ни дня, чтобы я о нем не подумала. Но человек выбрал другую жизнь, и я хочу, чтобы у него все было хорошо. Думаю, ему тоже надо в армию, чтобы его научили не сдаваться.



— А чем ты вообще сейчас занимаешься в Екатеринбурге? Кем работаешь, как проводишь время? Собираешься переезжать в Москву или куда-то еще?



— Где-то полтора или даже два года я не работала в Екатеринбурге и жила на деньги, которые заработала в Корее. А там я зарабатывала очень неплохо, и мне удалось накопить хорошую сумму. После начала пандемии я перестала работать, жила в Екатеринбурге в свое удовольствие, тратилась на развлечения, салоны красоты, одежду и так далее.

Потом мне очень захотелось переехать в Москву, но когда я встретила этого молодого человека, я передумала переезжать — только если с ним. Но сейчас все мои мечты разрушены и я вновь одинока. Думала — вот она, моя любовь, а нет — снова предали…