Где-то я их видел! Угадайте известных сибиряков по школьным фото (многих не просто узнать)

В Новосибирске показали школьные фото Элджея и Баскова
Даже те, кому сегодня не нужно бежать на линейку, невольно вспоминают в этот день школьные годы, первую учительницу, портфель и соседа по парте. Может быть, именно вы учились вместе с новосибирскими знаменитостями, когда они были обычными мальчишками и девчонками и даже не мечтали о славе. Мы предлагаем вам игру — попробуйте узнать в юных школьниках современных звезд эстрады, политики и шоу-бизнеса. Не все фото очевидные, но кто-то довольно узнаваем. Чтобы проверить себя, потяните курсор в сторону. За каждую правильно угаданную персону открывайте воображаемый дневник и ставьте себе пятерку с плюсом.
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