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Где-то я их видел! Угадайте известных сибиряков по школьным фото (многих не просто узнать)

1 сентября социальные сети пестрят ностальгическими фото с линеек — мы заглянули в фотоальбомы тех, кого все знают

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Узнали кого-то на этих снимках? Мы — да

Узнали кого-то на этих снимках? Мы — да

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В Новосибирске показали школьные фото Элджея и Баскова

Даже те, кому сегодня не нужно бежать на линейку, невольно вспоминают в этот день школьные годы, первую учительницу, портфель и соседа по парте. Может быть, именно вы учились вместе с новосибирскими знаменитостями, когда они были обычными мальчишками и девчонками и даже не мечтали о славе. Мы предлагаем вам игру — попробуйте узнать в юных школьниках современных звезд эстрады, политики и шоу-бизнеса. Не все фото очевидные, но кто-то довольно узнаваем. Чтобы проверить себя, потяните курсор в сторону. За каждую правильно угаданную персону открывайте воображаемый дневник и ставьте себе пятерку с плюсом.

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