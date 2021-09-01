Где-то я их видел! Угадайте известных сибиряков по школьным фото (многих не просто узнать)

Даже те, кому сегодня не нужно бежать на линейку, невольно вспоминают в этот день школьные годы, первую учительницу, портфель и соседа по парте. Может быть, именно вы учились вместе с новосибирскими знаменитостями, когда они были обычными мальчишками и девчонками и даже не мечтали о славе. Мы предлагаем вам игру — попробуйте узнать в юных школьниках современных звезд эстрады, политики и шоу-бизнеса. Не все фото очевидные, но кто-то довольно узнаваем. Чтобы проверить себя, потяните курсор в сторону. За каждую правильно угаданную персону открывайте воображаемый дневник и ставьте себе пятерку с плюсом.