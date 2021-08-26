26 августа четверг
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 73.74
eur 86.58
Тема дняМаршрутка врезалась в фуру. Семь пострадавших
Все новости
Все новости

Из Новосибирска полетят прямые чартеры в Доминикану — сколько будет стоить отдых (есть туры и за миллион)

Самолеты с туристами отправятся в республику в октябре

1 598
28Обсудить

Поделиться

Это первые чартерные рейсы в Доминикану из Новосибирска

Это первые чартерные рейсы в Доминикану из Новосибирска

Поделиться

Из Новосибирска назначили первые чартерные рейсы до Доминиканской Республики. Сразу два туроператора запустят в октябре чартерные рейсы: Pegas Touristik и ANEX Tour. Первый рейс будет от Pegas Touristik 5 октября, второй оператор отправит своих туристов 11 октября. Новосибирцы уже бронируют туры на острова.

Это первые чартерные рейсы из Новосибирска в Доминиканскую Республику за последние годы, рассказали корреспонденту НГС в аэропорту Толмачево. До этого туристы летали с пересадками. Рейсы будут раз в 10–11 дней.

На сайте anextr.com представлены туры от обеих компаний. Самые дешевые туры в трехзвездочный отель начинаются от 174 008 рублей от Pegas Touristik на 10 ночей.

Поделиться

В четырехзвездочных же отелях самые дешевые показывает ANEX Tour. Их цены начинаются от 172 444 рублей. Обычно отдых в Доминикане — это «всё включено».

Поделиться

В основном самолеты летают в Пунта-Кане. Это район Доминиканской Республики, расположенный на востоке страны и омываемый водами Карибского моря и Атлантического океана.

Слетать в Доминикану можно и за миллион. Есть туры в пятизвездочный отель с гольф-полями, яхт-клубом и теннисным кортом.

Поделиться

Перевозки будут осуществлять две компании — AZUR air и Nordwind — на самолете Boing 777. Он может вместить до 531 кресла, сообщается на сайте перевозчика.

— Большинство отелей, с которыми сотрудничает туроператор, открыты и функционируют в полной мере, к ним можно отнести популярные сети отелей Bahia, Grand Palladium, Iberostar, Melia, Barcelo и так далее. Также рассчитана возможность бронирования индивидуальных трансферов, — рассказали в ANEX Tour.

В начале августа возобновили полеты из Новосибирска в Египет. Из заграничных морских курортов доступен Кипр, возобновилось авиасообщение с Турцией, можно отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах.

Чтобы поехать на Кипр, нужно сделать кучу тестов на ковид, причем за свои деньги. Кстати, как обстоят дела на Кипре, недавно рассказывал новосибирец, который отправился туда в свадебное путешествие.

Местный туризм для новосибирцев, помимо осмотра красот внутри региона, — прежде всего Горный Алтай. Мы изучили, где и как подскочила статистика заболеваемости коронавирусом после начала курортов.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

островаотдыхтур
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...