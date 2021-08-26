Из Новосибирска полетят прямые чартеры в Доминикану — сколько будет стоить отдых (есть туры и за миллион)

Из Новосибирска назначили первые чартерные рейсы до Доминиканской Республики. Сразу два туроператора запустят в октябре чартерные рейсы: Pegas Touristik и ANEX Tour. Первый рейс будет от Pegas Touristik
Это первые чартерные рейсы из Новосибирска в Доминиканскую Республику за последние годы, рассказали корреспонденту НГС в аэропорту Толмачево. До этого туристы летали с пересадками. Рейсы будут раз в
На сайте anextr.com представлены туры от обеих компаний. Самые дешевые туры в трехзвездочный отель начинаются от
В четырехзвездочных же отелях самые дешевые показывает ANEX Tour. Их цены начинаются от
В основном самолеты летают в Пунта-Кане. Это район Доминиканской Республики, расположенный на востоке страны и омываемый водами Карибского моря и Атлантического океана.
Слетать в Доминикану можно и за миллион. Есть туры в пятизвездочный отель с гольф-полями, яхт-клубом и теннисным кортом.
Перевозки будут осуществлять две компании — AZUR air и Nordwind — на самолете Boing 777. Он может вместить до 531 кресла, сообщается на сайте перевозчика.
— Большинство отелей, с которыми сотрудничает туроператор, открыты и функционируют в полной мере, к ним можно отнести популярные сети отелей Bahia, Grand Palladium, Iberostar, Melia, Barcelo и так далее. Также рассчитана возможность бронирования индивидуальных трансферов, — рассказали в ANEX Tour.
В начале августа возобновили полеты из Новосибирска в Египет. Из заграничных морских курортов доступен Кипр, возобновилось авиасообщение с Турцией, можно отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах.
Чтобы поехать на Кипр, нужно сделать кучу тестов на ковид, причем за свои деньги. Кстати, как обстоят дела на Кипре, недавно рассказывал новосибирец, который отправился туда в свадебное путешествие.
Местный туризм для новосибирцев, помимо осмотра красот внутри региона, — прежде всего Горный Алтай. Мы изучили, где и как подскочила статистика заболеваемости коронавирусом после начала курортов.