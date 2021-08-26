Из Новосибирска полетят прямые чартеры в Доминикану — сколько будет стоить отдых (есть туры и за миллион)

Из Новосибирска назначили первые чартерные рейсы до Доминиканской Республики. Сразу два туроператора запустят в октябре чартерные рейсы: Pegas Touristik и ANEX Tour. Первый рейс будет от Pegas Touristik 5 октября , второй оператор отправит своих туристов 11 октября . Новосибирцы уже бронируют туры на острова.

Это первые чартерные рейсы из Новосибирска в Доминиканскую Республику за последние годы, рассказали корреспонденту НГС в аэропорту Толмачево. До этого туристы летали с пересадками. Рейсы будут раз в 10–11 дней.