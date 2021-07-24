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Стала известна дата возобновления полетов на курорты Египта

В оперштабе пообещали, что будут организованы два маршрута по пять рейсов в неделю

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Переговоры между странами шли с 2015 года

Переговоры между странами шли с 2015 года

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Стала известна дата возобновления полетов на курорты Египта

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили дату возобновления полетов на курорты Египта. Самолеты снова полетят к пирамидам 9 августа.

— Принято решение с 9 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию. Также с 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте, — говорится в сообщении оперштаба.

С той же даты Россия возобновит авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Помимо этого, в оперштабе сообщили, что число рейсов в Белоруссию удвоится.

Авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом Россия прервала в ноябре 2015 года после теракта на Синайском полуострове — самолет с туристами вылетел в Санкт-Петербург и взорвался в небе. В начале этого года Минавиации Египта заявило, что ему удалось договориться с Россией о возобновлении чартерных рейсов на курорты, правда, пока без точных дат.

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