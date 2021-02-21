Человек, который изменил кино: как новосибирец открыл первые в городе современные кинотеатры, куда приезжал даже мэр

В начале февраля скончался Галым Саинов — человек, с именем которого связана целая эпоха в истории кинопроката в Новосибирске. Мы уже рассказали о том, каким было советское кино в Новосибирске в 70–80-х годах. На этот раз речь пойдет том, что случилось с местным кинопрокатом в последние 30 лет. И главным действующим лицом здесь станет компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» (АССД), созданная Галымом и Светланой Саиновыми.
90-е: ошалевшие зрители смотрят «Империю страсти»
Новое время принесло новые фильмы. Настолько, что сегодня это уже трудно себе представить. В 90-е в кинотеатре имени Маяковского на огромном экране ошалевшие зрители смотрели «Империю страсти» — японский фильм, который сегодня даже в онлайн-кинотеатрах доступен далеко не везде из-за показанных с порнографической дотошностью сцен секса. Тяжелый, «артхаусный», как бы сейчас сказали, фильм «Легенда о Нарояме» (о жизни японской деревни) пользовался бешеным успехом (по той же причине — из-за сцен секса).
Отечественное кино того времени было безнадежно убыточным. Красочная псевдоисторическая драма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», съемки которого обошлись в безумные для того времени
Как жилищный кооператив начал делать кино, а Галым стал кинопрокатчиком
С кино Саиновых свел случай. Галым пришел работать в МЖК «Электрон», чтобы просто обзавестись собственной квартирой. Жилищные кооперативы еще в СССР были прообразом нынешних строительных компаний (с той лишь разницей, что целью их деятельности была не прибыль, а возведение домов для членов кооператива). Это были довольно мощные по тем временам структуры — со своим производством, оборудованием и значительными финансовыми ресурсами. И, когда в стране расцвело предпринимательство, не удивительно, что эти структуры тоже начали проявлять активность в сферах, далеких от строительства. У «Электрона» это оказалось… кинопродюсирование.
МЖК выделил гигантскую по тогдашним новосибирским меркам сумму в
Кроме всеобщей неразберихи и снижения уровня жизни (многим стало не до кино), у отечественного кинопроизводства появилась новая проблема — конкуренция со стороны иностранного кино. В СССР фильмы из Франции, США и т.д., конечно, тоже показывали, но их было сравнительно немного, вопрос о закупке каждого был чуть ли не политическим шагом. С приходом же капитализма на рынок хлынул настоящий поток иностранных фильмов. Которые к тому же предлагались российскому кинопрокату на значительно более выгодных условиях. Если съемки российского фильма обходились тогда не менее чем в полмиллиона долларов, то купить для проката иностранное кино можно было за смешные
В общем, с прокатом «Семьянина» и «Красного острова» дело не заладилось, и Саиновым пришлось решать, как быть дальше. Можно было плюнуть и заняться чем-то другим (распрощавшись с надеждой получить-таки квартиру). Или придумать какой-то другой способ достижения цели. Так, в 1992 году в Новосибирске появилась компания с названием-кентавром «АртСайнс Синема Дистрибьюшн».
Идея была проста — создать специализированное предприятие, которое бы покупало востребованные иностранные фильмы и продавало их пакетами вместе с российским кино — кинотеатрам. Для импортных фильмов приходилось самостоятельно делать перевод, озвучку, печатать копии. Благо, для всего этого в Новосибирске изначально были условия.
Однако придуманная схема проработала недолго. Отдельные кинотеатры, лишенные внешней поддержки, оказались убыточными и начали закрываться один за одним. Где-то появился ночной клуб, где-то торговый центр. Но самым популярным направлением трансформации в Новосибирске стало превращение кинотеатра в храм. Продавать кино стало некому.
Как в Новосибирске появились первые мультиплексы
Перелом случился после того, как в начале 1998 года «Титаник» смог собрать в России с ее совершенно разоренным кинопрокатом совершенно немыслимую по тем временам сумму в пять с лишним миллионов долларов. Для сравнения, вышедший на экраны летом 1997 года культовый «Брат» был снят всего за
И Саиновы начали, по сути, заново строить систему кинопроката сначала в Новосибирске, а потом и в соседних городах. В 2000 году они арендовали пять кинозалов (в кинотеатрах «Аврора» и «Пионер», в Доме офицеров и Домах культуры им. Чкалова и «Строитель»). Эти площадки стали первыми современными кинотеатрами города — с удобными креслами, современным оборудованием и постоянным потоком новинок.
Очень быстро стало понятно, что эффективно работать может только многозальный кинотеатр. Во-первых, далеко не каждый фильм способен собрать большой зал на 500–600 мест в принципе. Однако если разбить это пространство на три зала поменьше и поставить в них разные фильмы, то уже вполне реально получить на каждом из них достаточно высокую заполняемость. Чем больше залов, тем больше продаж попкорна и напитков (а это существенный источник доходов кинотеатра), ведь в холле всегда будут какие-то люди, ждущие своего сеанса. Не говоря уже о том, что пришедший в кино наобум зритель всегда сможет выбрать фильм, который начнется через 15–20 минут.
Первый (пусть и очень скромный) мультиплекс Новосибирска появился в 2004 году в реконструированном кинотеатре «Пионер». Там было всего три зала, но уже появилась эта атмосфера места, где постоянно что-то происходит, которое не замирает, как только в зале начинается показ очередного фильма. Однако «Пионер» был своего рода переходным этапом. Это был нестандартный кинотеатр с какими-то самодельными развлечениями внутри, где все крутилось вокруг темы космоса. Первый мультиплекс в торговом центре Саиновы открыли годом позже — он появился в ТРЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе. Сегодня он обслуживает только жителей окрестных микрорайонов. А тогда туда приезжали зрители даже из центра, ведь ни «Ауры», ни «Ройял Парка», ни «Сибирского Молла» еще просто не было. Даже «Победа» приняла свой современный вид позже.
Самым амбициозным проектом Саиновых стал огромный кинокомплекс в «Континенте» на Троллейной, начавший работать в 2008 году. Кроме 12-зального кинотеатра появились ледяной бар, каток и совершено невиданная штука — зал интерактивных развлечений TransForce. Последний предназначался как для детских познавательных и развлекательных программ, так и для проведения каких-то нестандартных конференций, презентаций и т.д.
Москвичи идут
К концу 2000-х АССД была не просто заметной компанией в Сибири, а входила в десятку крупнейших кинопрокатных предприятий России. Компания начала территориальную экспансию — ее кинотеатры открылись в Кемерово и Новокузнецке и планировала выход в Омск. У Саиновых была масса проектов, порой довольно необычных. Например, компания собиралась открыть в Академгородке кинотеатр-трансформер, где можно было сдвигать кресла зрительного зала, освобождая его для дискотеки или какого-то другого мероприятия, требовавшего открытого пространства. Но затем случилось неизбежное — на сибирский рынок вышли кинопрокатные гиганты из столиц.
Первые серьезные потери новосибирская компания понесла во время кризиса 2008–2009 годов. Курс рубля обвалился, а почти все оборудование для многочисленных проектов АССД было импортным, купленным в кредит. Так что едва начавшие работать мультиплексы в «Континентах» уже в 2009 году пришлось продать сети из Санкт-Петербурга «Кронверк Синема». По сути, это была даже не продажа в полном смысле этого слова — кредитовавший АССД банк «Алемар» попросту забрал находившееся в залоге имущество и нашел для него нового владельца.
В Новосибирске наступила пора крупных торгово-развлекательных комплексов, которые строились уже не на периферии (как «Континент»), а в центре, недалеко от метро. Это были проекты уже столичных, а то и иностранных компаний, которые хотели видеть в качестве арендаторов крупные федеральные бренды. Так по будущему бизнеса Саиновых был нанесен первый удар. Уже тогда стало понятно, что новосибирской компании придется вести борьбу с конкурентами в заведомо неравных условиях.
Новые мультиплексы появились в «Ройял Парке», «Ауре», «Сибирском Молле» и «Галерее Новосибирск», которые были удобней расположены для зрителей. Не говоря уже о том, что их появление увеличило количество мест в кинотеатрах в несколько раз. А зрителей за это время существенно больше не стало.
Потеря за потерей
Лишившись самых доходных площадок, АССД начала испытывать финансовые затруднения, которые только усугубляли ситуацию. Зрители начали жаловаться на стареющие кресла (которые сами же, в общем, и приводили в негодность), отсутствие части новинок. Да и вообще, при всех прочих равных условиях новосибирцы отдавали предпочтение кинотеатру в крупном ТРЦ, где можно было и по магазинам пройтись, и в кафе (или на фуд-корте) посидеть. Ничего этого предложить оставшиеся у компании кинотеатры не могли.
Весной 2017 года мэрия отобрала у АССД «Пионер» (сейчас он перестраивается для того, чтобы передать здание театру Афанасьева). Это был сильный удар — кинотеатр в центре города оставался важным активом компании. В октябре 2020-го из-за невозможности платить аренду закрылся самый крупный — семизальный кинотеатр компании «Седьмое небо» (в торговом центре «Калина»).
Сейчас у компании осталось четыре кинотеатра, три из которых — однозальники. Единственный нынешний мультиплекс «Голден Синема» АССД открыли на периферии — в ТРЦ «Голден Парк» после того, как компанию выселили из «Пионера». Кроме него в распоряжении теперь уже одной Светланы Саиновой в Новосибирске только «Аврора» с «Горизонтом» и «Орион» в Бердске. И, наверное, единственным правильным способом почтить память Галыма Саинова будет купить билет в один из них. Уж это-то он точно заслужил.
Непростую историю пути к успеху другого выдающегося новосибирца — бессменного руководителя племзавода «Ирмень» Юрия Бугакова можно прочитать здесь.