Человек, который изменил кино: как новосибирец открыл первые в городе современные кинотеатры, куда приезжал даже мэр

В начале февраля скончался Галым Саинов — человек, с именем которого связана целая эпоха в истории кинопроката в Новосибирске. Мы уже рассказали о том, каким было советское кино в Новосибирске в 70–80-х годах. На этот раз речь пойдет том, что случилось с местным кинопрокатом в последние 30 лет. И главным действующим лицом здесь станет компания «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» (АССД), созданная Галымом и Светланой Саиновыми.

90-е: ошалевшие зрители смотрят «Империю страсти»



Новое время принесло новые фильмы. Настолько, что сегодня это уже трудно себе представить. В 90-е в кинотеатре имени Маяковского на огромном экране ошалевшие зрители смотрели «Империю страсти» — японский фильм, который сегодня даже в онлайн-кинотеатрах доступен далеко не везде из-за показанных с порнографической дотошностью сцен секса. Тяжелый, «артхаусный», как бы сейчас сказали, фильм «Легенда о Нарояме» (о жизни японской деревни) пользовался бешеным успехом (по той же причине — из-за сцен секса).

