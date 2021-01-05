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«Мы в ожидании 11-го малыша»: популярные сибирячки рассказали, как отметили Новый год, и показали фото своего праздника

Пойти по гостям с салатом, запечь гуся или встретить Новый год в новой квартире — праздник может быть разным

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Рассказываем, как известные женщины города отметили Новый год&nbsp;

Рассказываем, как известные женщины города отметили Новый год 

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Все мы с нетерпением ждали наступления 2021 года — никаких сил не было терпеть то безобразие, которое устроил ушедший год Крысы. Однако празднование на этот раз сильно отличалось от привычного нам размаха — не было ни городских новогодних гуляний, заведения после полуночи закрыли двери, собираться большими компаниями запретили. Казалось бы, тоска, но сибиряки не умеют унывать, особенно когда дело касается главной ночи в году. Мы поговорили с популярными и известными в разных сферах женщинами и спросили, как они отметили праздник.

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Василина Катаева, блогер, телеведущая

На столе у Василины обязательно должен стоять оливье — такая традиция

На столе у Василины обязательно должен стоять оливье — такая традиция

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— Для меня Новый год ассоциируется с шумной компанией, весельем, алкоголем и салатом оливье. Я с подросткового возраста привыкла отмечать праздник именно в компании друзей. Родители всегда уходили к своим друзьям и редко брали меня с собой, поэтому мы собирались с такими же ребятами, как я, готовили тазик оливье, закупали спиртное и веселились до утра. Сейчас друзья выросли, у них появились дети, и не всегда получается встретиться даже на Новый год, но мы не отчаялись и пошли к ним в гости сами — отметили Новый год в одном месте, а потом всю ночь ходили по домам.

С едой на Новый год мы особо не заморачиваемся. Обычно каждый приносит салаты, а хозяева дома готовят горячее, но по традиции на столе должен стоять оливье. По поводу одежды, я не считаю это очень важным моментом — выбрала то, что есть в гардеробе. У меня много нарядных вещей, некоторые даже ни разу не надевала. Я не зацикливаюсь на таком — Новый год во всём новом, главное, чтобы было весело. Я больше предпочитаю думать, какие развлечения и конкурсы будут в новогоднюю ночь, чем что я надену. Создать настроение праздника — вот моя цель.

Оксана Усова, мать 10 детей

Оксана с мужем и детьми отметила Новый год дома в кругу семьи&nbsp;

Оксана с мужем и детьми отметила Новый год дома в кругу семьи 

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— Этот Новый год стал для нас необычным: во-первых, мы дождались ключей от новой квартиры — губернатор все-таки выделил деньги из бюджета на расширение нашей жилплощади, а во-вторых — мы в ожидании 11-го малыша, поэтому шумной вечеринки не было. С рождением детей громкое празднование уступило место уютному семейному — нужно придерживаться графика. То, в чем я буду в Новый год, для меня не так важно, мы же дома, суперплатье ни к чему. Для меня главное, чтобы дети были наряжены.

Всё, что мы делаем в Новый год, — для детей. У нас шикарная елка, мы все вместе создаем новогоднее настроение, весь день 31 декабря у нас шумно и весело — мы все вместе крошим салаты, смотрим новогодние фильмы, такое особенное состояние семьи. Старшие любят цезарь, младшим самое главное — мандарины и конфеты. Из горячего запекали курицу. Обязательно домашний торт на утро 1 января — раньше у нас была традиция: после курантов я возила старших детей кататься на горки, мы гуляли, катались до утра, потом довольные приезжали домой, пили чай с тортом и ложились спать.

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Людмила Овчинникова, врач-терапевт

Супруги встретили Новый год дома в пижамах&nbsp;

Супруги встретили Новый год дома в пижамах 

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— Кому-то может показаться, что этот Новый год я встретила максимально скучно. Обычно мы отмечали праздник с семьей и друзьями, устраивали большую вечеринку, но в этот раз мы с мужем решили попробовать необычный для нас вариант праздника — только мы вдвоем и наши морские свинки Мандарин и Патиссон. На диване, в пижамах и с едой из ресторана, хотя муж очень хотел видеть свежеприготовленную селедку под шубой. У нас в семье демократия — если хочет, то готовит. Шучу, просто мой муж замечательно готовит, а я ничего не успела сделать. Говорят, если на новогоднем столе не будет оливье, что-то может пойти не так. 2020 года нам хватило, экспериментировать не будем, приготовили и оливье.

В этом году не хотелось блестящих платьев, обстановка не располагает. Поэтому 31 декабря вечером, после всех переделанных дел, я надела свою самую удобную футболку и наслаждалась началом 11-дневных каникул. В этот раз удалось не заполучить ни одного дежурства в обеих больницах, так что выходные у меня будут самые настоящие.

У нас очень большая семья, поэтому и традиций много. Обязательно играем в «Тайного друга» — за месяц-два проводим жеребьевку на 20 человек и готовим друг другу анонимные подарки. Мы больше любим отмечать Рождество, но и Новый год для нас важный праздник — это момент подведения итогов и формирование планов на будущее.

Мария Пещерская, модель, блогер

Мария отметила Новый год в кругу семьи и друзей

Мария отметила Новый год в кругу семьи и друзей

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— Каждый Новый год мы отмечаем в кругу друзей, обычно все приезжают к нам — мы живем в загородном доме, а это совсем другая атмосфера, баня, салют, можно выйти на улицу. Этот Новый год мы тоже отметили в загородном коттедже, но у друзей. На праздничном столе у нас традиционно были гусь, оливье, сельдь под шубой, я вызвалась сделать гранатовый браслет. Обязательно мандарины и хорошее дорогое шампанское — это тоже традиция. Для меня не обязательно отмечать Новый год во всём новом — важно быть красивой и нарядной, с прической и макияжем, такой праздник один раз в год.

Мы отмечаем Новый год с детьми, поэтому у нас присутствуют праздничные атрибуты — мишура, оленьи рожки, колпаки, ободочки. Мы стараемся показать им, каким должен быть Новый год, — красивый масштабный праздник. Мы сами создаем настроение, обмениваемся подарками. В 10–11 провожаем старый год, потом слушаем речь президента, звон бокалов, кто-то сжигает желание на бумажке, потом мы все вместе идем на улицу на салют.

Еще несколько новогодних историй

«Не могли отлипнуть друг от друга»: удивительные истории пар, которые встретились в новогоднюю ночь.

«Моего парня не пустила праздновать жена»: истории людей, которые встречали Новый год в одиночестве.

Сезон охоты открыт: 17 умилительных фото, как песики и котики атакуют новогодние елки.

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новогодняя ночьНовый год — 2021
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