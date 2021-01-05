«Мы в ожидании 11-го малыша»: популярные сибирячки рассказали, как отметили Новый год, и показали фото своего праздника

— Для меня Новый год ассоциируется с шумной компанией, весельем, алкоголем и салатом оливье. Я с подросткового возраста привыкла отмечать праздник именно в компании друзей. Родители всегда уходили к своим друзьям и редко брали меня с собой, поэтому мы собирались с такими же ребятами, как я, готовили тазик оливье, закупали спиртное и веселились до утра. Сейчас друзья выросли, у них появились дети, и не всегда получается встретиться даже на Новый год, но мы не отчаялись и пошли к ним в гости сами — отметили Новый год в одном месте, а потом всю ночь ходили по домам.



С едой на Новый год мы особо не заморачиваемся. Обычно каждый приносит салаты, а хозяева дома готовят горячее, но по традиции на столе должен стоять оливье. По поводу одежды, я не считаю это очень важным моментом — выбрала то, что есть в гардеробе. У меня много нарядных вещей, некоторые даже ни разу не надевала. Я не зацикливаюсь на таком — Новый год во всём новом, главное, чтобы было весело. Я больше предпочитаю думать, какие развлечения и конкурсы будут в новогоднюю ночь, чем что я надену. Создать настроение праздника — вот моя цель.