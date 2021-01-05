«Мы в ожидании 11-го малыша»: популярные сибирячки рассказали, как отметили Новый год, и показали фото своего праздника

Все мы с нетерпением ждали наступления 2021 года — никаких сил не было терпеть то безобразие, которое устроил ушедший год Крысы. Однако празднование на этот раз сильно отличалось от привычного нам размаха — не было ни городских новогодних гуляний, заведения после полуночи закрыли двери, собираться большими компаниями запретили. Казалось бы, тоска, но сибиряки не умеют унывать, особенно когда дело касается главной ночи в году. Мы поговорили с популярными и известными в разных сферах женщинами и спросили, как они отметили праздник.
Василина Катаева, блогер, телеведущая
— Для меня Новый год ассоциируется с шумной компанией, весельем, алкоголем и салатом оливье. Я с подросткового возраста привыкла отмечать праздник именно в компании друзей. Родители всегда уходили к своим друзьям и редко брали меня с собой, поэтому мы собирались с такими же ребятами, как я, готовили тазик оливье, закупали спиртное и веселились до утра. Сейчас друзья выросли, у них появились дети, и не всегда получается встретиться даже на Новый год, но мы не отчаялись и пошли к ним в гости сами — отметили Новый год в одном месте, а потом всю ночь ходили по домам.
С едой на Новый год мы особо не заморачиваемся. Обычно каждый приносит салаты, а хозяева дома готовят горячее, но по традиции на столе должен стоять оливье. По поводу одежды, я не считаю это очень важным моментом — выбрала то, что есть в гардеробе. У меня много нарядных вещей, некоторые даже ни разу не надевала. Я не зацикливаюсь на таком — Новый год во всём новом, главное, чтобы было весело. Я больше предпочитаю думать, какие развлечения и конкурсы будут в новогоднюю ночь, чем что я надену. Создать настроение праздника — вот моя цель.
Оксана Усова, мать 10 детей
— Этот Новый год стал для нас необычным: во-первых, мы дождались ключей от новой квартиры — губернатор все-таки выделил деньги из бюджета на расширение нашей жилплощади, а во-вторых — мы в ожидании
Всё, что мы делаем в Новый год, — для детей. У нас шикарная елка, мы все вместе создаем новогоднее настроение, весь день
Людмила Овчинникова, врач-терапевт
— Кому-то может показаться, что этот Новый год я встретила максимально скучно. Обычно мы отмечали праздник с семьей и друзьями, устраивали большую вечеринку, но в этот раз мы с мужем решили попробовать необычный для нас вариант праздника — только мы вдвоем и наши морские свинки Мандарин и Патиссон. На диване, в пижамах и с едой из ресторана, хотя муж очень хотел видеть свежеприготовленную селедку под шубой. У нас в семье демократия — если хочет, то готовит. Шучу, просто мой муж замечательно готовит, а я ничего не успела сделать. Говорят, если на новогоднем столе не будет оливье, что-то может пойти не так. 2020 года нам хватило, экспериментировать не будем, приготовили и оливье.
В этом году не хотелось блестящих платьев, обстановка не располагает. Поэтому
У нас очень большая семья, поэтому и традиций много. Обязательно играем в «Тайного друга» — за месяц-два проводим жеребьевку на
Мария Пещерская, модель, блогер
— Каждый Новый год мы отмечаем в кругу друзей, обычно все приезжают к нам — мы живем в загородном доме, а это совсем другая атмосфера, баня, салют, можно выйти на улицу. Этот Новый год мы тоже отметили в загородном коттедже, но у друзей. На праздничном столе у нас традиционно были гусь, оливье, сельдь под шубой, я вызвалась сделать гранатовый браслет. Обязательно мандарины и хорошее дорогое шампанское — это тоже традиция. Для меня не обязательно отмечать Новый год во всём новом — важно быть красивой и нарядной, с прической и макияжем, такой праздник один раз в год.
Мы отмечаем Новый год с детьми, поэтому у нас присутствуют праздничные атрибуты — мишура, оленьи рожки, колпаки, ободочки. Мы стараемся показать им, каким должен быть Новый год, — красивый масштабный праздник. Мы сами создаем настроение, обмениваемся подарками. В
Еще несколько новогодних историй
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