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ЧП в гимназии № 10

Почти убрали копоть: почему в подвале гимназии после пожара не делают ремонт — ответ мэрии

Учебное заведение работает в обычном режиме с 25 января, воздух в здании соответствует нормам

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Пожар произошел 18 января

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В Новосибирске после смертельного пожара в подвале гимназии №10 частично убрали копоть. Об этом сообщили НГС в пресс-центре мэрии.

Ремонт в подвале планируют сделать позже, после того, как правоохранительные органы закончат работы. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» провел лабораторные исследования в здания. Согласно заключению от 22 января, воздух в гимназии соответствует нормам СанПина.

— Для ликвидации последствий возгорания мэрией города Новосибирска выделено 280 тысяч рублей на проведение уборки и озонирования площадей специализированной клининговой компанией, данные мероприятия проводились в течение нескольких дней, — говорят в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Организованных сборов денежных средств с родителей, отмечают в мэрии, администрация гимназии не проводила, а родительские комитеты выступили с инициативой принять участие в проведении влажной уборки. Ранее новосибирцы сообщали, что по инициативе родительских комитетов на уборку класса также собирали по 200 рублей с семьи.

Учреждение работает в штатном режиме с 25 января.

Напомним, что задымление началось днем 18 января. Учеников и персонал вывели из здания. Выяснилось, что на территории гимназии работала частная школа по подготовке охранников, в этом помещении и началось задымление. Мужчина, который находился внутри во время происшествия, рассказал, что в месте с ним был «соратник». Вывести его не удалось.

Позже стало известно, что в подвале погиб замдиректора частной школы охранников, которая арендовала помещение в учебном заведении, погибший задохнулся, его нашли сидящим за столом в своем кабинете. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ.

Обо всем, что происходит на месте инцидента, НГС рассказывал в онлайн-трансляции. Все новости по теме мы собрали в одном сюжете.

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ГимназияОбразованиеПодвалПожарНовосибирск
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