Часть школы помыли на деньги мэрии, часть убирали родители: новосибирская гимназия №10 откроется после пожара

Гимназия №10 возобновит работ после пожара в подвале, где работала частная школа по подготовке охранников. Помещение отмыли за счет средств мэрии, убираться также помогали родители. Об этом НГС сообщила читательница.
По словам одной из матерей, очные уроки в гимназии начнутся завтра, 26 января, после пожара 18 января в учреждении не проводили уроки, дети обучались дистанционно.
— Часть первого этажа помыли на средства мэрии. Классы родители мыли сами. В классах есть вентрешетки из подвала, которые попросили родителей заклеить. Подвал опечатан, — рассказала читательница НГС.
Мама другой ученицы добавила, что с каждого родителя на уборку собирали по 200 рублей. Также, по информации от родителей, что мэрия города на устранение последствий пожара в школе выделила 280 тысяч рублей.
НГС целый день пытался пообщаться с директором гимназии №10 Юлией Безмельницыной, но ее то не было на рабочем место, то она была на совещании, то просто занята. Журналист направил запрос в мэрию города, чтобы узнать о выделенных средствах на уборку и действительно ли родители помогали отмывать учебное учреждение.
Напомним, что задымление началось днем 18 января. Учеников и персонал вывели из здания. Выяснилось, что на территории гимназии работала частная школа по подготовке охранников, в этом помещении и началось задымление. Мужчина, который находился внутри во время происшествия, рассказал, что в месте с ним был «соратник». Вывести его не удалось.
Позже стало известно, что в подвале погиб замдиректора частной школы охранников, которая арендовала помещение в учебном заведении, погибший задохнулся, его нашли сидящим за столом в своем кабинете. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ.
Обо всем, что происходит на месте инцидента, НГС рассказывал в онлайн-трансляции. Все новости по теме мы собрали в одном сюжете.