Часть школы помыли на деньги мэрии, часть убирали родители: новосибирская гимназия №10 откроется после пожара

По словам одной из матерей, очные уроки в гимназии начнутся завтра, 26 января, после пожара 18 января в учреждении не проводили уроки, дети обучались дистанционно.

— Часть первого этажа помыли на средства мэрии. Классы родители мыли сами. В классах есть вентрешетки из подвала, которые попросили родителей заклеить. Подвал опечатан, — рассказала читательница НГС.