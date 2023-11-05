Родители заподозрили воспитательницу детского сада под Новосибирском в том, что она била детей по рукам — они написали жалобу

Группа родителей заподозрила воспитательницу детского сада № 378 в Академгородке в том, что она якобы применяла физическую силу к детям. Об этом НГС заявил один из родителей Дмитрий.
Дмитрий предоставил редакции копию коллективного требования, подписанного группой родителей. Жалоба адресована Ирине Путинцевой — директору гимназии «Горностай», при которой работает детский сад. В ней уверяется следующее:
— В период с 12 сентября по 24 октября воспитательница применяла к детям недопустимые меры воспитания — с физическим насилием и унижением. Она била детей по рукам за неумение правильно держать приборы, вытираться после похода в туалет. Грубила и кричала на детей, запугивала их, а также в качестве наказания отстраняла от занятий.
Со слов Дмитрия, некоторые дети стали бояться ходить в туалет в детсаду или вообще просили родителей оставить их дома.
Он уверяет, что одна из девочек был переведен в другую группу. Эту информацию НГС подтвердила Ирина Путинцева. Она прокомментировала ситуацию следующим образом:
— Заявление от родителей получили перед праздничными днями. Родительское собрание в группе провели. Ребенок переведен в другую группу. Воспитательница — с опытом работы, такая информация [о ней] получена впервые. Наше решение будет принято к 13 ноября. На следующей неделе будем изучать всю информацию, чтобы создать комфортную обстановку для ребенка, родителей и воспитателей <...> Всё будет учитываться. Разная информация от всех родителей. Есть положительное отношение к воспитателю (и таких родителей больше), есть отрицательное. Наши действия контролирует департамент образования мэрии. Нам нужно время, чтобы всё проверить.
НГС направил запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска.
Также редакция связалась с воспитательницей, которую обвиняют родители. Она отказалась комментировать подозрения в свой адрес и сказала следующее:
— Конечно, никаких комментариев я давать не буду. Потому что, во-первых, проверка не проведена, то есть никакого заключения и никакого ответа не дали. Во-вторых, потом уже будут какие-то меры предприняты с моей стороны ответные.
В начале сентября родители заявили о поборах в другом детсаду Новосибирска — директор оказалась не согласна с подозрениями.