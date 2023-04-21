Родители бастующего 3-го «А» гимназии № 10 в Новосибирске получили официальный ответ на свои требования

Директор гимназии
Напомним, забастовка учащихся 3-го «А» началась 17 апреля из-за непрекращающегося конфликта между предпринимательницей Светланой Маниной — матерью одной из учениц — и классным руководителем со всем остальным классом. Травля преподавателя идет уже больше года, и никто из местных властей не может ее остановить.
Подробные требования родителей изложены в обращении еще 14 апреля, а дополнительное — убрать из класса сторонних наблюдателей — сформулировано вчера, 20 апреля.
— Сегодня ответ отправлен родителям. Присутствие на уроках внутренних и внешних наблюдателей, которое родители просили отменить, будет отменено. В этой части мы пошли родителям навстречу. Еще раз мы напомнили родителям, чтобы они думали в первую о детях и о реализации их прав на бесплатное образование: чтобы дети вернулись в школу — это сейчас основное… Очень важно, чтобы образовательный процесс, вне зависимости от тех разбирательств, которые идут между взрослыми, продолжался в полном объеме. Тем более что сейчас конец четвертой четверти, конец года и очень важно, чтобы дети получили полный объем знаний и хорошо закончили учебный год, — рассказала журналисту Ольга Шойдина.
Директор также добавила, что гимназия готова открыть в новом учебном году параллельный класс «Д», который требовали создать родители, чтобы перейти туда с детьми и классным руководителем, оставив Светлану Манину с ребенком в классе «А». До 12 мая, заметила директор гимназии, будет проработан механизм создания нового класса.
Главное требование родителей — оградить 24 ребенка от пересечений со Светланой Маниной, как пояснила Ольга Шойдина, в настоящее время исполнить невозможно из-за отсутствия на то законных оснований.
Ранее родители сообщали корреспонденту НГС, что после получения официального ответа на свои требования, они проведут совещание и примут решение о дальнейших действиях. Пока забастовка длится пятый день.
Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и классным руководителем 3-го «А» Натальей Братковой длится около полутора лет, но разгорелся с новой силой недавно. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование: огородить класс от любых действий Светланы Маниной. 21 апреля НГС подробно описал, как целую неделю идет забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики.
Светлана Манина — известная предпринимательница из Новосибирска. В мае 2021 года НГС опубликовал большое расследование по ее бизнесу: были обнародованы малоизвестные факты из биографии известной бизнес-леди. После этой публикации в редакцию НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора расследования Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.