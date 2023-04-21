Родители бастующего 3-го «А» гимназии № 10 в Новосибирске получили официальный ответ на свои требования

— Сегодня ответ отправлен родителям. Присутствие на уроках внутренних и внешних наблюдателей, которое родители просили отменить, будет отменено. В этой части мы пошли родителям навстречу. Еще раз мы напомнили родителям, чтобы они думали в первую о детях и о реализации их прав на бесплатное образование: чтобы дети вернулись в школу — это сейчас основное… Очень важно, чтобы образовательный процесс, вне зависимости от тех разбирательств, которые идут между взрослыми, продолжался в полном объеме. Тем более что сейчас конец четвертой четверти, конец года и очень важно, чтобы дети получили полный объем знаний и хорошо закончили учебный год, — рассказала журналисту Ольга Шойдина.

