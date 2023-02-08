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«Всю жизнь мечтал работать в школе». Как молодой учитель выживает на 8 тысяч рублей

Львиная часть зарплаты у педагога уходит на съем жилья

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Учитель физкультуры Роман Школин получает 28 тысяч рублей, большую часть из которых тратит на аренду квартиры

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Роман Школин по иронии судьбы всю жизнь мечтал работать в школе. Идти к мечте было непросто, Роман — сирота. До четырех лет он рос с родителями и сестрой в поселке Забайкальск Забайкальского края. Потом ушла из дома мать, отец пристрастился к спиртному. Мальчика воспитывала тетка. Она и сейчас во многом ему помогает. Роман как сирота стоит в очереди на получение собственного жилья, пока приходится жить в съемной квартире. После уплаты аренды у него остается 8 тысяч рублей. Он рассказал нашим коллегам из CHITA.RU о том, как удается существовать на эти деньги и почему работа учителя принесла удовлетворение, но не финансовое благополучие.

Образование, зарплата

Образование Роман получил в Читинском педагогическом колледже. Во время учебы жил в общежитии.

— Я всегда хотел работать и не собирался оставаться на иждивении родственников. В 2014–2015 годах служил в армии, потом устроился учителем физкультуры в школу № 25. Работаю уже второй год. У нас шестидневная рабочая неделя, времени на какие-то подработки не остается, — рассказал Роман.

Его зарплата в школе — 28 тысяч рублей.

Роман работает в школе 6 дней в неделю

Роман работает в школе 6 дней в неделю

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Аренда жилья

Главной проблемой стало жилье. В очереди на получение собственной жилплощади перед Романом еще более 600 человек. Пока единственным выходом остается аренда.

— Когда только в школу устроился, выручила коллега. У нее есть квартира, пустила меня. Денег совсем не было, за первый месяц отдал после первой зарплаты. Так сейчас у нее и снимаю, — поделился Роман.

За аренду двухкомнатной квартиры, которая находится рядом со школой, Роман отдает 20 тысяч рублей. На остальные нужды остается 8 тысяч.

Собственного жилья у Романа нет

Собственного жилья у Романа нет

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Еда

Еду Роман старается покупать на оптовой базе: макароны, крупы, муку там можно купить в разы дешевле. Мясо не покупает совсем — иначе не получится дотянуть до следующей зарплаты.

— Мясо ем, если друг из деревни приезжает и угощает, поэтому я его вкус еще не забыл, — добавляет Роман.

Долги

Роман избегает кредитов. Занимает деньги только у близкого друга, который сейчас находится на СВО.

Одежда

Одежду школьный учитель покупает крайне редко. Сейчас носит то, что приобрел еще до работы в школе.

Кредиты Роман не берет, иногда занимает деньги у друга

Кредиты Роман не берет, иногда занимает деньги у друга

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Развлечения

Посещать кафе и кинотеатры Роман себе позволить не может. На развлечения денег не остается совсем.

Планы на будущее

Роман по-прежнему любит свою работу, но собирается ее сменить. Планирует найти вакансию в горнорудной отрасли, работать вахтовым методом.

— На 8 тысяч в месяц жить нельзя. Я едва свожу концы с концами, но мне ведь еще помогает тетя, друзья. Если бы был совсем один — не протянул бы. Хочу иметь свою семью, хочу, чтобы было жилье — привести туда будущую супругу. В мечтах иметь свой дом, заниматься там ремонтом. Возможно, когда-то даже купить машину. А если из простого, то мечтаю еще обновить свой гардероб. Хожу вот зимой в кроссовках, — говорит Роман.

Оставаться работать в школе Роман не хочет, так как денег ему катастрофически не хватает

Оставаться работать в школе Роман не хочет, так как денег ему катастрофически не хватает

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Справка

Средняя зарплата учителя в 2022 году по России, по данным Росстата, составила 47 490 рублей до вычета налогов.

При этом в Забайкалье она — 36 129, как видим, у нашего героя она гораздо ниже, чем в среднем по региону, в Москве — 103 451 (с учетом директорских зарплат), в Волгоградской области — 31 604, а в Ростовской — 36 150, в Свердловской области — 44 327, а в Челябинской — 36 051.

Самые высокие заработные платы (выше 100 000 рублей) получают учителя, работающие в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Самые низкие заработные платы у учителей в Республиках Ингушетия и Карачаево-Черкесия. В субъектах Северо-Кавказского федерального округа зарплата учителя не везде превышает 30 000 рублей.

Требование президента о том, что зарплата учителя должна превышать среднюю по региону, выполняется не везде.

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