«Всю жизнь мечтал работать в школе». Как молодой учитель выживает на 8 тысяч рублей

Роман Школин по иронии судьбы всю жизнь мечтал работать в школе. Идти к мечте было непросто, Роман — сирота. До четырех лет он рос с родителями и сестрой в поселке Забайкальск Забайкальского края. Потом ушла из дома мать, отец пристрастился к спиртному. Мальчика воспитывала тетка. Она и сейчас во многом ему помогает. Роман как сирота стоит в очереди на получение собственного жилья, пока приходится жить в съемной квартире. После уплаты аренды у него остается 8 тысяч рублей. Он рассказал нашим коллегам из CHITA.RU о том, как удается существовать на эти деньги и почему работа учителя принесла удовлетворение, но не финансовое благополучие.
Образование, зарплата
Образование Роман получил в Читинском педагогическом колледже. Во время учебы жил в общежитии.
— Я всегда хотел работать и не собирался оставаться на иждивении родственников. В 2014–2015 годах служил в армии, потом устроился учителем физкультуры в школу
Его зарплата в школе — 28 тысяч рублей.
Аренда жилья
Главной проблемой стало жилье. В очереди на получение собственной жилплощади перед Романом еще более 600 человек. Пока единственным выходом остается аренда.
— Когда только в школу устроился, выручила коллега. У нее есть квартира, пустила меня. Денег совсем не было, за первый месяц отдал после первой зарплаты. Так сейчас у нее и снимаю, — поделился Роман.
За аренду двухкомнатной квартиры, которая находится рядом со школой, Роман отдает 20 тысяч рублей. На остальные нужды остается 8 тысяч.
Еда
Еду Роман старается покупать на оптовой базе: макароны, крупы, муку там можно купить в разы дешевле. Мясо не покупает совсем — иначе не получится дотянуть до следующей зарплаты.
— Мясо ем, если друг из деревни приезжает и угощает, поэтому я его вкус еще не забыл, — добавляет Роман.
Долги
Роман избегает кредитов. Занимает деньги только у близкого друга, который сейчас находится на СВО.
Одежда
Одежду школьный учитель покупает крайне редко. Сейчас носит то, что приобрел еще до работы в школе.
Развлечения
Посещать кафе и кинотеатры Роман себе позволить не может. На развлечения денег не остается совсем.
Планы на будущее
Роман по-прежнему любит свою работу, но собирается ее сменить. Планирует найти вакансию в горнорудной отрасли, работать вахтовым методом.
— На 8 тысяч в месяц жить нельзя. Я едва свожу концы с концами, но мне ведь еще помогает тетя, друзья. Если бы был совсем один — не протянул бы. Хочу иметь свою семью, хочу, чтобы было жилье — привести туда будущую супругу. В мечтах иметь свой дом, заниматься там ремонтом. Возможно, когда-то даже купить машину. А если из простого, то мечтаю еще обновить свой гардероб. Хожу вот зимой в кроссовках, — говорит Роман.
Справка
Средняя зарплата учителя в 2022 году по России, по данным Росстата, составила
При этом в Забайкалье она —
Самые высокие заработные платы (выше 100 000 рублей) получают учителя, работающие в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Самые низкие заработные платы у учителей в Республиках Ингушетия и Карачаево-Черкесия. В субъектах Северо-Кавказского федерального округа зарплата учителя не везде превышает
Требование президента о том, что зарплата учителя должна превышать среднюю по региону, выполняется не везде.