«Всю жизнь мечтал работать в школе». Как молодой учитель выживает на 8 тысяч рублей

Образование, зарплата

Образование Роман получил в Читинском педагогическом колледже. Во время учебы жил в общежитии.



— Я всегда хотел работать и не собирался оставаться на иждивении родственников. В 2014–2015 годах служил в армии, потом устроился учителем физкультуры в школу № 25. Работаю уже второй год. У нас шестидневная рабочая неделя, времени на какие-то подработки не остается, — рассказал Роман.



Его зарплата в школе — 28 тысяч рублей.

