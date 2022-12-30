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Мальчиков закрыли, девочку выгнали: в школе под Новосибирском разгорелся скандал из-за запрета двоечникам идти на праздник

Директор учреждения отмечает, что обстоятельства всех инцидентов уточняются

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В школе сейчас идет служебное расследование

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Мать ученицы одной из школ Колыванского района Новосибирской области заявила, что на новогоднюю елку 28 декабря не пустили ее дочь. Это якобы произошло из-за того, что у девочки-восьмиклассницы вышла двойка по химии в четверти.

— Ребятишек давно уже известили о том, что будет новогодний праздник. Были приглашены все дети с 5-го по 11-й класс. Вдруг за неделю до праздника учителя сообщили: у кого есть двойки, их не допустят на елку. В итоге ребятишки со слабыми оценками побежали пересдавать. Нам одной оценки не хватило: по химии двойка вышла. Маша оставалась несколько раз до девяти часов вечера в школе, они подготавливали все украшения, украшали коридоры, украшали зал для праздника. Когда она нарядилась и пришла в школу, ее выгнали. Она в слезах домой убежала в летних кроссовках. В таком состоянии она выбежала, что даже забыла переобуться обратно, — сообщила мать школьницы сайту «Вести Новосибирск».

По словам директора Анны Фаламеевой, девочка недолго была в школе, а потом сама ушла с праздника. Но сейчас в школе выясняют обстоятельства, при которых это произошло.

Также одна из учениц в разговоре с корреспондентом НГС сообщила, что еще двоим школьникам учителя запретили идти на елку и закрыли их в кабинете. Это также якобы связано с тем, что у детей были двойки в четверти.

— Мы сейчас проводим служебное расследование до конца дня, факты я не могу сказать. Собираем все объяснительные. Дети сидели чай пили, пиццу кушали, конфетки в кабинете. Они входили и выходили, — сообщила НГС директор школы Анна Фаламеева.

В декабре НГС писал о том, что в Черепаново учитель Марат Садеков устроил прощальную вечеринку с учениками. На встрече был алкоголь, кому-то из детей стало плохо. Делом заинтересовались прокуратура и Следственный комитет.

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