Мальчиков закрыли, девочку выгнали: в школе под Новосибирском разгорелся скандал из-за запрета двоечникам идти на праздник

Мать ученицы одной из школ Колыванского района Новосибирской области заявила, что на новогоднюю елку
— Ребятишек давно уже известили о том, что будет новогодний праздник. Были приглашены все дети с
По словам директора Анны Фаламеевой, девочка недолго была в школе, а потом сама ушла с праздника. Но сейчас в школе выясняют обстоятельства, при которых это произошло.
Также одна из учениц в разговоре с корреспондентом НГС сообщила, что еще двоим школьникам учителя запретили идти на елку и закрыли их в кабинете. Это также якобы связано с тем, что у детей были двойки в четверти.
— Мы сейчас проводим служебное расследование до конца дня, факты я не могу сказать. Собираем все объяснительные. Дети сидели чай пили, пиццу кушали, конфетки в кабинете. Они входили и выходили, — сообщила НГС директор школы Анна Фаламеева.
В декабре НГС писал о том, что в Черепаново учитель Марат Садеков устроил прощальную вечеринку с учениками. На встрече был алкоголь, кому-то из детей стало плохо. Делом заинтересовались прокуратура и Следственный комитет.