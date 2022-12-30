Мальчиков закрыли, девочку выгнали: в школе под Новосибирском разгорелся скандал из-за запрета двоечникам идти на праздник

— Ребятишек давно уже известили о том, что будет новогодний праздник. Были приглашены все дети с 5-го по 11-й класс. Вдруг за неделю до праздника учителя сообщили: у кого есть двойки, их не допустят на елку. В итоге ребятишки со слабыми оценками побежали пересдавать. Нам одной оценки не хватило: по химии двойка вышла. Маша оставалась несколько раз до девяти часов вечера в школе, они подготавливали все украшения, украшали коридоры, украшали зал для праздника. Когда она нарядилась и пришла в школу, ее выгнали. Она в слезах домой убежала в летних кроссовках. В таком состоянии она выбежала, что даже забыла переобуться обратно, — сообщила мать школьницы сайту «Вести Новосибирск».

