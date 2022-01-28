Дата начала записи детей в 1-й класс объявлена в Новосибирске

В Новосибирске стала известна дата начала записи первоклашек в школу. Второй год подряд она откроется 1 апреля. До этого заявления принимали с 1 февраля.
— Изменения в порядок внесли еще в прошлом году. Запись начнется с 1 апреля, — рассказал корреспонденту НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Добор в школы не по микроучасткам будет производиться в июле.
Сегодня стало известно, что заболеваемость среди школьников за последние дни резко выросла — в 11,7 раза. Но при этом в Новосибирской области на дистанционное обучение отправятся не все классы и не все школы.