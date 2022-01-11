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В НГТУ отсрочили зимнюю сессию для студентов, которые не смогли вернуться из Казахстана

Также их решили не лишать стипендии из-за долгов

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В университете учатся 1520 студентов из Республики Казахстан

В университете учатся 1520 студентов из Республики Казахстан

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В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ отсрочили зимнюю сессию для казахстанских студентов из-за экономической и политической ситуации в Казахстане. Также их не будут лишать стипендий за учебные задолженности. Для студентов, у которых есть доступ к интернету, возможна сдача сессии в дистанционном формате.

Как сообщили в пресс-службе университета, в НГТУ учатся 1520 студентов из Республики Казахстан. Сейчас в Новосибирске из них находятся только 800.

— У нас каждый десятый студент — казахстанец. Конечно же, мы готовы помогать им. 10 января на ректорате принято решение пойти навстречу со сдачей сессии тем студентам, кто не смог вернуться из Казахстана с новогодних каникул. Студенты, выехавшие из России, сейчас испытывают трудности и с финансами, и с доступом в интернет. С каждым мы работаем индивидуально, — сообщил Некрасов.

Чтобы получить отсрочку, студентам надо сообщить в деканат о своем местоположении и рассказать, о том, есть ли у них технической возможности сдавать сессию дистанционно.

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С 2 января в Казахстане начались массовые беспорядки и митинги. Всё началось с резкого повышения цен на газ, которое вывело на улицы множество недовольных таким решением людей, но довольно быстро ситуация стала накаляться. Правительство страны ушло в отставку, протестующие подожгли администрацию президента и захватили военные грузовики, а в качестве ответных действий в Казахстан направились силы ОДКБ. Несколько дней в стране даже не было связи — вообще. Новосибирцы поддержали протестующих казахов как смогли, — серией пикетов. За развитием ситуации можно следить в отдельном сюжете на НГС.

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КазахстанНГТУуниверситет
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