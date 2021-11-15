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Введут ли обязательные QR-коды для студентов в Новосибирской области? Ответы вузов

Официальных писем учреждения пока не получали

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Студенты пока будут учиться в привычном формате

Студенты пока будут учиться в привычном формате

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В новосибирских вузах студентов будут пускать на занятия без QR-кода

Новосибирские вузы заявили, что не планируют вводить QR-коды для посещения студентами очных занятий.

О возможности введения таких ограничений на прошлой недели сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ. Агентство сообщало, что несколько московских вузов уже объявили о внедрении этой меры, когда на очные занятия будут пускать только вакцинированных студентов. Без вакцинации можно будет учиться только дистанционно.

В НГУ корреспонденту НГС ответили, что пока не планируют ограничивать студентов.

— Университет проводит регулярные информационно-разъяснительные работы с сотрудниками и студентами по вопросам профилактики COVID-19. Вакцинация носит добровольный характер, в этом решении вуз ориентируется на рекомендации Министерства науки и регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Решение о реализации образовательных программ в формате самостоятельной работы или с использованием дистанционных образовательных технологий принимается руководством НГУ, исходя из текущей эпидемиологической ситуации в регионе и актуальных рекомендаций Минобрнауки и регионального оперативного штаба. Индивидуальное отстранение студентов от освоения программы в очном формате по причине отсутствия вакцинации на данный момент не запланировано, — ответили на запрос корреспондента НГС в университете.

В НГТУ также ответили, что держат ситуацию под контролем и на данный момент ограничения не требуются. Также ответили и в НГУЭУ.

— Мы действуем в рамках рекомендаций Роспотребнадзора, Минобрнауки. Пока не поступало рекомендаций по обязательному введению QR-кодов для студентов, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе НГУЭУ.

В СГУПС корреспонденту НГС также сообщили, что вуз пока не планирует введение кодов для обучения.

Сегодня днем, 15 ноября, у новосибирцев возникли проблемы с получением QR-кода через сайт «Госуслуги». Горожане заметили это во время визита в заведения общепита.

В прошлый раз массовый сбой в работе QR-кодов произошел в Новосибирске 8 ноября. Тогда у некоторых горожан срок действия сертификатов на сайте «Госуслуги» сократился с 1 года до 6 месяцев. Позже в Минцифры сообщили, что ошибка затронула около 300 тысяч человек по всей стране. Ее устранили за четыре часа.

СЮЖЕТ

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В прошлую пятницу в Новосибирской области заработали новые ограничения для сферы общественного питания. Теперь поесть или даже просто выпить кофе в заведении можно лишь при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее 72 часов. Обозреватель НГС обошел больше десятка заведений в центре Новосибирска и посмотрел, как работают новые запреты и как их воспринимают посетители.

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