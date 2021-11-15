Введут ли обязательные QR-коды для студентов в Новосибирской области? Ответы вузов

В новосибирских вузах студентов будут пускать на занятия без QR-кода
Новосибирские вузы заявили, что не планируют вводить QR-коды для посещения студентами очных занятий.
О возможности введения таких ограничений на прошлой недели сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ. Агентство сообщало, что несколько московских вузов уже объявили о внедрении этой меры, когда на очные занятия будут пускать только вакцинированных студентов. Без вакцинации можно будет учиться только дистанционно.
В НГУ корреспонденту НГС ответили, что пока не планируют ограничивать студентов.
— Университет проводит регулярные информационно-разъяснительные работы с сотрудниками и студентами по вопросам профилактики
В НГТУ также ответили, что держат ситуацию под контролем и на данный момент ограничения не требуются. Также ответили и в НГУЭУ.
— Мы действуем в рамках рекомендаций Роспотребнадзора, Минобрнауки. Пока не поступало рекомендаций по обязательному введению QR-кодов для студентов, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе НГУЭУ.
В СГУПС корреспонденту НГС также сообщили, что вуз пока не планирует введение кодов для обучения.
Сегодня днем, 15 ноября, у новосибирцев возникли проблемы с получением QR-кода через сайт «Госуслуги». Горожане заметили это во время визита в заведения общепита.
В прошлый раз массовый сбой в работе QR-кодов произошел в Новосибирске
В прошлую пятницу в Новосибирской области заработали новые ограничения для сферы общественного питания. Теперь поесть или даже просто выпить кофе в заведении можно лишь при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее