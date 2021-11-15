Введут ли обязательные QR-коды для студентов в Новосибирской области? Ответы вузов

Новосибирские вузы заявили, что не планируют вводить QR-коды для посещения студентами очных занятий.

О возможности введения таких ограничений на прошлой недели сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ. Агентство сообщало, что несколько московских вузов уже объявили о внедрении этой меры, когда на очные занятия будут пускать только вакцинированных студентов. Без вакцинации можно будет учиться только дистанционно.

В НГУ корреспонденту НГС ответили, что пока не планируют ограничивать студентов.